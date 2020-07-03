Абхазская неделя: ответ Ардзинба, пресс-конференция президента, отчет омбудсмена

Скандалом недели стал ответ кандидата в президенты на выборах 2020 года Адгура Ардзинба на правительственный пресс-релиз, посвященный его интервью на телевидении. Политик очень коротко прокомментировал обвинения, адресованные ему как к гражданину и бывшему министру экономики: Ардзинба посоветовал автору не путать сайт правительства со своими анонимными страницами в социальной сети и порекомендовал правительству не тратить время на пустые разговоры, а ознакомить общественность с антикризисными мерами по выходу из сложной экономической ситуации. «Я думаю, что народ Абхазии с удовольствием почитает внимательно, что собирается делать правительство», – сказал Адгур Ардзинба.

Отвечая на обвинения в нецелевом расходовании средств, политик выразил удивление тем, что правительство не знакомо с законами Абхазии и адресует ему вопросы, не входившие в компетенцию министра экономики. Ответа от правительства не последовало, зато видео-комментарий вызвал бурную реакцию анонимов в соцсетях. Как обычно, во всем оказались виноваты «продажные журналисты», которые позволили себе взять комментарий у бывшего кандидата в президенты. Это к вопросу о «новых технологиях» и анонимных защитниках правительства, посредством которых оказывается давление на СМИ.

Между тем штаб по борьбе с коронавирусом сообщил на этой неделе, что государственная граница с Россией будет закрыта до 15 июля. Данная информация взывает обеспокоенность людей, доходы которых напрямую зависят от туристического сезона – они собирают подписи и пишут письма президенту с требованием открыть границу. В четверг на первой за почти три месяца с момента вступления в должность пресс-конференции для абхазских СМИ президент Аслан Бжания ответил, что данный вопрос решается в двустороннем порядке и что открытие границы зависит не столько от Абхазии, сколько от решения России. На том же мероприятии он продемонстрировал свою беспомощность и в решении вопроса о судьбе около 100 граждан, которые после лечения на территории России не могут попасть в Абхазию. Обещание президента «мы постараемся помочь нашим гражданам» прозвучало не очень убедительно.

Надо сказать, что первая пресс-конференция президента получилась очень пессимистической. Перечеркнув все свои предвыборные обещания, Бжания сообщил, что налог на добавленную стоимость отменен не будет, что Сухумский аэропорт запущен не будет, что в бюджете образовалась дыра почти в 2 миллиарда рублей и ему неизвестно, чем ее перекрывать. Не очень уверенно выглядел и ответ на вопрос, связанный с российским финансированием по инвестпрограмме. Президент пообещал, что эти деньги в размере около 1,5 миллиардов рублей «нами зарезервированы» и, «если в этом году мы эти средства не сумеем освоить, нам удастся их перекинуть на следующий год».

Грустно выглядели и обещания по выплате зарплат. Аслан Бжания начал было говорить о грядущем повышении заработных плат сотрудникам МВД, СГБ и другим бюджетникам (конечно, без цифр и какого-либо экономического обоснования), но тут же сообщил, что есть серьезные проблемы с выплатой еще не поднятых зарплат и социальных пособий. На сегодняшний день правительство уже запаздывает с выплатой зарплат и пенсий более чем на один месяц.

Прозвучала и нашумевшая тема о нефтяной кампании «Апсны-Ойл». В мае 2014 года этой частной компании, учредители которой неизвестны общественности, правительством Абхазии было предоставлено право на изучение, разведку и добычу нефти на территории трех районов Абхазии, а также в акватории Черного моря. Данное решение вызвало недовольство широкой общественности, была создана парламентская комиссия по изучению данного вопроса, доклада которой нет по сегодняшний день. Общественность выражает обеспокоенность экологической безопасностью и отсутствием интересов государства в данном проекте. Так вот, отвечая на вопрос о деятельности «Апсны-Ойл», Аслан Бжания продемонстрировал удивительную для президента неосведомленность. Судя по его ответу, президент не имеет представления о том, ведутся ли какие-то работы данной компанией или нет, но рекомендует общественности не высказывать оценочных суждений и не навешивать ярлыков.

На этой неделе премьер-министр Александр Анкваб назначил главой государственного телеканала свою пламенную сторонницу – историка Ирину Агрба. Далее он встретился с полномочным представителем президента по связям с международными организациями Зурабом Лакербая (который сохранил свою должность) и поблагодарил его за реализацию гуманитарных проектов по программам развития ООН, по которым в Абхазию поставляются лекарственные препараты и медицинское оборудование. Кроме того, Анкваб поздравил бывшего посла России в Абхазии Семена Григорьева с днем рожденья.

О планах правительства по выходу из экономического кризиса ничего не сообщалось.

Еще одно событие недели, мимо которого нельзя пройти: речь об отчете Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл перед парламентом. Впервые за два года омбудсмен отчитался перед законодательным органом. 61 письменное обращение поступило в институт уполномоченного за два года. Экскурс в историю и перечисление всем известных проблем заняли большую часть доклада. Из вопросов, которые задавались омбудсмену депутатами, можно выделить только один – об отсутствии практики защиты прав граждан в судах со стороны Уполномоченного по правам человека. Действительно, те, кто часто присутствует на судебных процессах, отмечают отсутствие на них представителя от омбудсмена. Кстати, в отчете уполномоченного обделены вниманием СМИ Абхазии. Есть и другие вопросы, вызывающие обеспокоенность общественности.

В консульстве России на этой неделе прошло голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. 1 июля участие в голосовании приняло около трех тысяч человек. Заранее проголосовали примерно пять тысяч человек, в том числе и президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гумба и премьер-министр Александр Анкваб.

Банк Абхазии на этой неделе сообщил, что погасил кредит в размере 700 млн рублей, полученный в 2010 году. Субординированный кредит был предоставлен сроком на 10 лет, и выплата по нему началась с 2014 года. Таким образом, Абхазия остается в долгу только по кредиту, за которым укрепилась слава «железнодорожной аферы» в размере 2, 5 млрд рублей. Кредит был выделен на ремонт железной дороги также в 2010 году. Его погашение осуществляется из бюджета Абхазии, то есть за счет налогоплательщиков.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия