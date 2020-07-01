Илья Гуния: «Омбудсмен, прежде всего, должен защищать права граждан в суде»

В Абхазии обсуждают первый публичный доклад Уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл, который был представлен парламенту в минувший понедельник. Отчет охватывает период 2018 и 2019 годов. За это время было 162 обращения от граждан. Депутаты приняли доклад к сведению, но часть из них отнеслась к нему критически. В частности, из-за того, что по фактам нарушений прав граждан за отчетный период не было принято ни одного судебного решения.

Асида Шакрыл была утверждена парламентом Абхазии в должности омбудсмена в марте 2018 года. Закон обязывает Уполномоченного по правам человека ежегодно предоставлять доклад о своей деятельности. Однако первый доклад с момента ее назначения был представлен только 29 июня 2020 года, в понедельник.

Надо отметить, что это вообще первый доклад в истории существовании института Уполномоченного по правам человека. Возможно, поэтому часть объемного документа – на 140 страниц – посвящена истории развития института Уполномоченного, начиная с Комиссии по правам человека, созданной в 1997 году.

Помимо этого, в документе прописаны материальные и социальные гарантии деятельности омбудсмена, подробно описана работа международных организаций и неправительственного сектора, а также рассказывается об административных препонах, чинимых властью на разных уровнях.

Асида Шакрыл жалуется на плохую коммуникацию с госорганами и госслужащими, которые не желают реагировать на ее обращения и не предоставляют информацию. На устные обращения чиновники вообще реагировать не желают и требуют письменных запросов, но и их иногда игнорируют месяцами.

Так, за два года Уполномоченная направила 132 запроса в разные инстанции и получила на них только 54 надлежащих ответа. Особенно закрытой, по мнению Шакрыл, является Служба госбезопасности, которая отказывается признавать гарантированные законом полномочия омбудсмена и слишком явно противодействует защите прав ее заявителей. Не желают налаживать взаимодействие с омбудсменом и органы прокуратуры: на 13 запросов было дано всего пять ответов по существу.

Надо отметить, что и граждане Абхазии не используют институт Уполномоченного в полной мере: за два года 162 обращения, причем из них письменных обращений всего 68 – это совсем немного.

Комментируя доклад, депутат парламента Илья Гуния отметил, что в целом документ был интересным, в нем затронуты разные аспекты жизни и нарушения прав граждан, но не со всем он согласен. В частности, удивление парламентария вызвало отсутствие практики защиты прав граждан в судах:

«Нормальный доклад, Шакрыл затронула все сферы нашей жизнедеятельности. С чем-то я соглашусь, с чем-то – нет. Доклад на 140 страницах, мне кажется, что он не всегда затрагивает нарушения прав наших граждан. У меня был один простой вопрос по представленной статистике: 68 письменных жалоб поступило к Шакрыл, и я спросил, сколько исков было подано о нарушении прав этих граждан? Были ли судебные разбирательства по этим делам и были ли выигранные дела? Считаю, что если нет ни одного судебного разбирательства, в котором суд признает, что были нарушены права граждан, то мнение Шакрыл о нарушении их прав остается всего лишь ее мнением. Омбудсмен, прежде всего, должен и может защищать права граждан в суде и реагировать на их жалобы и просьбы о справедливости».

Впрочем, не только суды, но и парламент мог бы решить некоторые из существующих проблем с правами человека. В своем докладе Асида Шакрыл выступает против абсолютного запрета на аборты, который был введен парламентом в 2016 году. Она призывает депутатов пересмотреть соответствующий закон, который лишает женщин доступа к безопасной услуге по искусственному прерыванию беременности и нарушает их права на жизнь и охрану здоровья.

Среди других важных тем Шакрыл обращает внимание на то, что в случаях гендерно мотивированных убийств женщин органы прокуратуры не проводят следственные мероприятия и не возбуждают уголовные дела. Омбудсмен также выражает обеспокоенность применением пыток к подследственным, превышением полномочий сотрудниками органов дознания и их незаинтересованностью в расследовании таких преступлений. А суды не реагируют должным образом на заявления о применении пыток и не отражают их в протоколах судебных заседаний.

Асида Шакрыл требует обеспечить 5000 жителей Галского района, которые хотят восстановить абхазские фамилии и свою национальную принадлежность, их право на национальную идентичность. Большое внимание в своем докладе она уделяет паспортизации жителей Восточной Абхазии, которая была приостановлена 13 мая 2013 года. Генеральная прокуратура, по требованию парламента, провела проверку деятельности паспортно-визовой службы и обнаружила 1188 случаев незаконной выдачи паспортов, но после этого было принято постановление парламента, которое послужило основанием для лишения абхазского гражданства и аннулирования паспортов 26 197 человек. В докладе рекомендуется внести поправки в закон о гражданстве с учетом прав жителей Галского района.

В представленной статистике нарушений прав граждан 61 жалоба на нарушение гражданских прав, из них 16 – на справедливое судебное разбирательство и 29 – на получение гражданства и документов, удостоверяющих личность. Из 36 жалоб на нарушение личных прав 15 жалоб на пытки и девять на ограничение свободы передвижения.

На нарушение политических прав, а именно, права избирать и получать доступ к информации, пожаловались только два раза.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия