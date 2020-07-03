«Грузинский марш» в парламент

«Грузинский марш» намерен войти в парламент нового созыва. Ультранационалистическое движение объявило об учреждении новой партии и начале подготовки к выборам.

В Грузии появилась ультранационалистическая политическая сила. Теперь официально. Организация «Грузинский марш», объединяющая граждан с крайне правым уклоном, объявила о своих политических амбициях, учредив партию под названием «Грузинский марш – Национальное движение». Причем избранный председателем политобъединения лидер «маршистов» Сандро Брегадзе считает, что, в отличие от уже давно существующего «Единого национального движения», его партия единственная имеет право называться носительницей т.н. национальных идей:

«Наша политическая партия будет основываться на идеологии Ильи Чавчавадзе. Она будет национальной, основанной на основных принципах великого Ильи: язык, родина, вера. Одним из наших предвыборных лозунгов станет выражение великого Ильи, что мы сами ответственны за нашу судьбу. Мы являемся продолжателями основополагающих принципов Ильи Чавчавадзе».

Учредительный съезд символично прошел во дворе дома-музея одного из самых известных грузинских литераторов, просветителей и общественных деятелей Ильи Чавчавадзе. Директор музея Андро Бедукадзе, в свою очередь, дал понять: идеология учрежденной на территории вверенного ему музея политической организации ему не интересна – главное, чтобы они заплатили за аренду:

«Я не знаю, какая у них идеология. Они арендовали это место за 1500 лари в час. Мероприятие будет длиться два часа. Подчеркиваю, они арендовали не дом-музей Ильи Чавчавадзе, а только двор».

Сандро Брегадзе жестко раскритиковал нынешнюю оппозицию, заявив, что выступает за запрет для «Единого национального движения» и «Европейской Грузии» не только посещать дом-музей Чавчавадзе, но и «все места, священные для государственности Грузии, которые они оскверняли». По мнению Брегадзе, «им должно быть стыдно, что они вообще выходят на улицу», назвав упомянутые оппозиционные партии «кластером беззакония».

При этом, по его словам, «Грузинский марш» намерен войти в парламент нового созыва.

Активисты «Грузинского марша» требуют ужесточения миграционного законодательства, что максимально осложнит иностранцам пребывание на территории Грузии, выступают с угрозами в адрес представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает, а угрожают тем, кто «оскорбляет чувства верующих».

В частности, в ноябре прошлого года все тот же Сандро Брегадзе обещал отправить на «политическую свалку» Народного защитника Грузии Нино Ломджария:

«Послушай меня, Ломджария. Через неделю я приду в твой офис с несколькими тысячами человек. Никто не сможет помешать мне в реализации своих прав. Мы выведем тебя и твоих приспешников из этого офиса и покажем, где ваше место – на политической свалке».

Также «Грузинский марш» не раз отметился в центре Тбилиси массовыми шествиями против мигрантов и нападениями на иностранцев. Запомнился он и заявлением о формировании «народного патруля», который должен пресекать преступления со стороны мигрантов. Отличились активисты «Грузинского марша» и во время скандала с угрозами сексуального характера в адрес представителя молодежи Грузии в ООН в 2016-2017 гг. Татии Долидзе.

При этом организацию в Грузии подозревают в связях с российскими политическими элитами. В частности, в мае 2018 года правозащитники из грузинского отделения международной организации Transparency International опубликовали доклад под названием «Анатомия грузинского неонацизма», в котором говорилось о связи отдельных лидеров ультраправых с российскими или пророссийскими политическими организациями. При этом Брегадзе, согласно докладу, имеет и уголовное прошлое. Пусть и с пометкой «условно».

«В 2011 году Брегадзе был приговорен к шести годам лишения свободы за хулиганство с использованием огнестрельного оружия. Приговор был условным».

«Грузинский марш» также попал в доклад эстонской разведки за 2019 год. Согласно документу, некоторые лидеры «Грузинского марша» имеют связи с Россией и ее действиями по оказанию влияния на население Грузии.

Несмотря на все эти факты, председатель новой ультранационалистической партии был заместителем государственного министра по делам диаспоры в 2014-2016 годах, а до этого занимал должность заместителя министра по делам беженцев и расселению. В начале своей политической карьеры он был членом «Демократического союза Грузии». Брегадзе также был членом парламента Грузии по списку блока «Возрождение Грузии» бывшего аджарского лидера Аслана Абашидзе.

По информации следственной группы журналистов Ifact Georgia, родственники одного из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе (муж сестры и двоюродный брат) во время парламентских выборов 2016 года пожертвовали правящей партии «Грузинская мечта» в общей сложности 85 000 лари.

Сегодня Брегадзе называет себя и свою партию единственной реальной оппозиционной силой.