Десять минут со смертельным исходом

МВД Грузии представило сегодня промежуточные результаты расследования гибели футболиста Георгия Шакарашвили. В частности, была обнародована аудиозапись звонка одного из свидетелей той ночи в полицию.

«Используйте последний шанс и скажите правду, больше у вас этого шанса не будет!» – так со своей страницы в Facebook дядя погибшего футболиста Мириан Николадзе сегодня обратился к тем задержанным и свидетелям, которые видели Георгия Шакарашвили последними.

«Наступает самый ответственный, самый тяжелый и угнетающий для семьи этап, когда мы должны узнать правду – почему убили нашего невиновного молодого сына. Я тысячу раз говорил и еще раз повторю, что результаты судебно-медицинской и генетический экспертизы – это ключ от этого дела, и мы скоро это увидим. Если экспертиза подтвердит насилие, осуществленное в отношении Георгия, и (факт) умышленного убийства, виновных никто не пощадит», – пишет Мириан Николадзе.

Вместе с 19-летним футболистом в момент нападения находилось пять человек. Все они попытались скрыться от нападающих. Вахтанг Ахвледиани в показаниях, которые он дал 23 июня, не уточняет, видел ли он, что нападающие преследовали Георгия Шакарашвили. В то же время в ходе опроса, проведенного четырьмя днями ранее, 19 июня, он сказал следствию:

«Прежде чем завернуть к кустам, я увидел, что впереди меня бежал Георгий Шакарашвили, преследующие бежали за ним, кто куда побежал после – я не видел. Я вел себя тихо, прятался в кустах. Со стороны автомобильной дороги в течение 10 минут я слышал выкрики: «Куда вы убежали, выходите» и мат в наш адрес».

Определенные несоответствия есть и в показаниях других свидетелей той ночи. Так, исходя из материалов дела, оказавшихся в распоряжении Радио Свобода, следует, что, к примеру, совершенно по-разному Вахтанг Ахвледиани и Георгий Катамадзе – еще один молодой человек, подвергшийся нападению, рассказывают, как они встретились после того, как нападающие скрылись.

«Когда я вышел на дорогу, я позвонил своему другу Георгию Катамадзе, спросил, где он, и в этот момент Георгий там же, вышел из каких-то кустов на автомобильную дорогу (…) После этого я позвонил своему другу Луке Бежанишвили и попросил приехать за нами», – сказал следствию Вахтанг Ахвледиани.

В то же время Катамадзе так рассказывает об этой встрече:

«Подъехала белая машина, остановилась на обочине. В этот момент позвонил Вахтанг Ахвледиани и спросил, где я. Я понял, что на машине белого цвета приехал Ахвледиани, встал и пошел к нему».

Замминистра внутренних дел Владимир Борцвадзе сегодня в ходе специального брифинга заявил, что органы изучают причины несоответствий в показаниях свидетелей:

«Я подтверждаю, что определенные противоречия в показаниях есть. Все люди воспринимают обстоятельства по-разному, индивидуально. Поэтому я и говорю, что необходимо установить, были ли эти различия обусловлены целью помешать осуществлению правосудия… Это необходимо изучить».

Еще один аспект, вызвавший подозрения, – это пожар, случившийся на месте, где прятался еще один свидетель происходившего Гука Амирханашвили.

«По факту начато следствие, накануне были проведены следственные мероприятия для того, чтобы установить: намеренно ли был устроен пожар или имела место некая неосторожность», – заявил замминистра.

Ряд вопросов вызвал и эпизод, касающийся другого свидетеля – Якоба Брегвадзе. В частности, речь идет о звонке в полицию, который он осуществил после того, как, убегая от нападающих, скрылся в заброшенном здании. В обнародованной органами аудиозаписи звонка Брегвадзе говорит оператору 112:

«Короче, они приехали на машине, я спрятался, смысла не было вмешиваться. У них было оружие, вроде палка железная. Только быстрее приезжайте, потому что они на машине и могут уехать».

Через какое-то время оператор перезванивает Брегвадзе, говорит, что не могут найти его местоположение, еще раз уточняет его и извещает, что к месту помимо полиции направляется и скорая. Молодой человек, до этого отвечавший на все уточняющие вопросы, в какой-то момент говорит:

«Минутку, вы можете отменить вызов? Все закончилось, все разошлись, уехали, какой смысл сейчас ехать?»

Оператор просит подтвердить местоположение:

«Я хочу уточнить локацию в целях вашей безопасности. Вы находитесь прямо на мосту через Арагви? Ответьте на вопрос, пожалуйста».

Брегвадзе отвечает утвердительно. Из материалов дела известно, что полиция в ту ночь на место все же прибыла. Правда, к изучению деталей произошедшего на месте в ту же ночь не приступила. Именно этот экипаж, по просьбе Брегвадзе, довез его до Тбилиси. Как заявляют в МВД, Генеральная инспекция изучает действия, осуществленные этим экипажем в ночь на 19 июня. По словам замминистра, в случае если какие-либо нарушения будут выявлены, материалы для последующего реагирования будут переданы прокуратуре.

О пропаже Георгия Шакарашвили его родные сообщили полиции утром 19 июня. На четвертый день поисков тело молодого человека было найдено в реке.