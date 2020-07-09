Дело о смерти футболиста: за день до экспертизы

Дело о смерти Георгия Шакарашвили с каждым днем обрастает новыми деталями. Что скрыли от следствия свидетели гибели 19-летнего футболиста? Как начался пожар там, где прятался один из подростков? И самое главное – когда будут готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, которая должна прояснить причину смерти Георгия Шакарашвили?

Вместе с Георгием Шакарашвили в ночь на 19 июня в момент нападения было пять человек. Большинство вопросов, которые всплывают при ознакомлении с делом, касаются именно их. В частности, Гурама Амирханашвили и Якоба Брегвадзе.

Первый был другом Шакарашвили, второй познакомился с ними на дне рождения. Амирханашвили в ходе дачи показаний по-разному описывал его возвращение из Мцхета в Тбилиси после нападения. В одних показаниях он говорит, что нападавшие насильно посадили его в машину и увезли, в других – что сам согласился на это, для того чтобы выиграть время и дать возможность молодым людям, которые были с ним на трассе, скрыться. Следствие квалифицирует этот эпизод как незаконное лишение свободы.

Что произошло после того, как Амирханашвили высадили из машины? На кадрах с камер наружного наблюдения, опубликованных «Мтавари архи», видно, что вскоре после этого рядом с ним останавливается микроавтобус, из него выходит молодой человек в белой рубашке, между ним и Амирханашвили происходит короткий разговор. По информации телекомпании «Мтавари архи», этим человеком в белой рубашке мог быть некий Автандил Биланишвили – друг Беры Иванишвили, сына основателя правящей партии «Грузинская мечта». По данным телекомпании, Биланишвили оказался в том месте и в то время неслучайно и сыграл определенную роль во всей этой истории. Накануне Биланишвили в течение шести часов отвечал на вопросы следствия. Однако в МВД заявили, что человек, зафиксированный камерами, – не он:

«Исходя из высокого общественного интереса, сообщаем, что гражданин, показанный на кадрах СМИ – Л.Л., 1996 года рождения, житель Хашури. Информация о том, что это А.Б., не соответствует правде. Следственные мероприятия показали, что человек, показанный на кадрах, передвигался на микроавтобусе из Хашури по направлению к Тбилиси».

Сегодня Гурама Амирханашвили в очередной раз опрашивали в органах. Он и его сопровождающий покинули участок, проигнорировав вопросы журналистов. В том числе и вопрос о том, почему он несколько раз менял показания.

К слову, в месте, где Амирханашвили прятался от нападавших в ночь на 19 июня, через некоторое время произошел пожар. В органах сегодня заявили, что это случилось по вине сборщиков металлолома и к делу о смерти Шакарашвили отношения не имеет.

Еще одно обстоятельство, вызвавшее подозрения, – показания Якоба Брегвадзе, который сказал следствию, что сразу после того, как патрульный экипаж довез его из Мцхеты в Тбилиси, отправился домой. Сегодня стало известно, что Брегвадзе и еще более пяти человек, присутствовавших на том дне рождения, продолжили отмечать праздник и после происшествия – в Тбилиси. Фотографии, сделанные той ночью и утром, сегодня опубликовали СМИ. Из показаний девушки, в квартире которой продолжилось празднование, следует, что им было известно о том, что Шакарашвили пропал:

«Якоб был очень напуган и особо ничего не мог рассказать (…) Ребята нервничали из-за того, что Георгия нигде не было видно, но не хотели, чтобы родители нервничали (и потому им ничего не сказали)».

Семья погибшего футболиста просит воздержаться от версий и дождаться результатов судебно-медицинской и генетической экспертизы. А они, по словам дяди Георгия Шакарашвили – Мириана Николадзе, будут обнародованы уже завтра:

«Сейчас мы все ждем результатов судебно-медицинской и генетической экспертизы. После этого мы займем очень категоричную позицию по поводу тех вопросов, которые, естественно, остаются. Если бы вы знали все то, что знаю я, то воздержались от разных версий и согласились бы с теми версиями, которые реальны. Так что давайте дождемся результатов (экспертизы). Позиция семьи состоит в том, что она хочет, чтобы ее оставили в покое политически ангажированные дегенераты. Когда семья посчитает, что у нее возникли серьезные проблемы, – она сама обратится к обществу за помощью. Эти бесцельные и несодержательные развлекательные шоу – позорны».

Родные Георгия Шакарашвили заявили о его пропаже полиции утром 19 июня. На четвертый день поисков, 22 июня тело молодого человека было найдено в реке. Причина его гибели пока не установлена.