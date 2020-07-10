Ключи «Мечты» к американским задачам

Как правительство Грузии намерено остановить процесс принятия американских санкций, сегодня впервые прозвучало из уст премьер-министра Георгия Гахария. Проект поправок, инициированный в бюджетном комитете Палаты представителей и предусматривающий частичную заморозку финансовой помощи Грузии, накануне был утвержден американскими законодателями в профильном комитете.

Георгий Гахария, премьер-министр Грузии, оказался первым из представителей правящей «Грузинской мечты», кто публично назвал процесс, разворачивающийся в Палате представителей, «неприятным». Там накануне комитет по ассигнованиям утвердил законопроект о финансировании государственных и иностранных операций на 2021 год.

В документе речь идет и о Грузии. Поправки предусматривают замораживание 15%-ной финансовой помощи из 132-миллионного пакета помощи до тех пор, пока грузинское правительство не предпримет существенные шаги для усиления демократических институтов. Указаны по пунктам и сферы, в направлении которых следует работать правительству: борьба с коррупцией во властных структурах, эффективная реформа избирательной системы, обеспечение верховенства закона в частном секторе. А в сопроводительном письме к поправкам говорится и об ограничении неформального влияния олигархов на деятельность правительства.

По замыслу американских законодателей проделанную работу должен оценить и доложить комитету по ассигнованиям госсекретарь США, после чего, в случае положительной оценки, и будут разморожены упомянутые 15%, что составляет около 20 миллионов долларов США.

С 7 июля, со дня, когда была зарегистрирована инициатива в Палате представителей США, представители грузинских властей продолжали уверять, что документ не имеет силы, что все это происки оппонентов власти и нанятых ими лоббистов. Внимательно выслушав вопрос журналистов, которые рассказали, что комитет принял поправки о санкциях и за него 29 проголосовали «за», а 21 – «против», Георгий Гахария ответил:

«Здесь нужно употребить слово «возможно». Это пока законодательная инициатива, которая обсуждается в комитетах. Конечно, ничего приятного в этом нет, хотя мы все понимаем, что во всех перечисленных там пунктах Грузия ежедневно прогрессирует. И это очень хорошо знают наши коллеги».

Далее глава правительства несколько раз отметил, что в Тбилиси, безусловно, со вниманием относятся к сигналам из Вашингтона, однако демократическим преобразованиям и евроатлантическим устремлениям Грузии ничто не угрожает. Премьер-министр Гахария не обошел стороной и версию, распространенную среди большинства представителей правящей силы:

«К сожалению, некоторые наши горе-политики пытаются вовлечь зарубежных партнеров в наши внутриполитические противостояния. И это плохо, потому что, в конечном счете, наносит вред не какой-нибудь политической силе, а целой стране. Мы все должны успокоиться и понять: хорошо проведенные выборы – это наша всеобщая цель».

Проведение демократических, прозрачных выборов глава правительства назвал той третьей главной задачей, которую он и его команда стараются решить не покладая рук:

«Мы все вместе должны провести примерные выборы. Это тот ключ, который поставит раз и навсегда точку всем спекуляциям, создаваемым некоторыми горе-политиками».

Первые две задачи власти – это борьба с коронавирусом и возрождение экономики после пандемии. Потому, сообщил Георгий Гахария, у него нет времени думать, под каким номером будет значиться его имя в партийном избирательном списке – первым или последним. Хотя естественным счел вопрос о том, что Бидзина Иванишвили может занять первое место в избирательном списке. Гахария назвал причину: «Он ведь основатель и председатель «Грузинской мечты».

Вероятность того, что Бидзина Иванишвили может возглавить списки, в стане оппозиции расценили как очередное доказательство того, что «Грузинская мечта» на самом деле не учитывает и не прислушивается к критике западных партнеров. Напротив, правящая сила все больше устремляется к России, заключила депутат «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, выслушав мнение главы правительства:

«Риторика господина Гахария начинает очень походить на риторику российских политиков. Они часто говорят о вмешательстве или вовлечении представителей других стран во внутриполитические процессы».

Оппозиционный депутат также поведала обществу, что комитет по ассигнованиям – самый влиятельный в Палате представителей, и утвержденные им документы практически без препятствий и видоизменений принимаются другими комитетами. Еще дальше пошел один из лидеров внепарламентской оппозиции Георгий Вашадзе. Возможные санкции он уже считает свершившимся фактом и без окончательного голосования в обеих палатах Конгресса:

«Грузии крайне дорого обходится олигархическо-клановое правление в лице «Грузинской мечты». Эти санкции создают проблемы не лично Иванишвили, а государству, каждому гражданину Грузии. Да, друзья, это – санкции. Мы дошли до той грани, когда после России в нашем регионе Грузия – единственная, к которой США приходится применять санкции».

Впрочем, оппозиционеры и другие критики власти в одном все же сошлись с мнением премьер-министра: предстоящие в октябре парламентские выборы имеют ключевое значение для будущего Грузии.