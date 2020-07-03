В Вашингтоне поспорили о «Мечте»

Cлово госсекретаря США Майка Помпео против слова конгрессмена Марквейна Малина. Первый похвалил Грузию за конституционные поправки к избирательной системе. Второй продолжает считать лидера партии власти Бидзину Иванишвили союзником Владимира Путина.

«Грузию контролирует Бидзина Иванишвили, а его контролирует российский президент Владимир Путин» – этот тезис премьер-министр Георгий Гахария назвал ложным:

«Грузию контролируют парламент Грузии, ее правительство и соответствующие институты. Это – правда, и это оценено нашими международными партнерами, которые единодушно говорят о шагах, которые мы сделали на пути демократизации страны».

И далее Георгий Гахария присоединился к многочисленным поздравлениям, которые с 29 июня, после окончательного принятия конституционных поправок к избирательной системе, поступают в парламент Грузии.

Но этого почему-то должным образом не оценил член Конгресса США, республиканец Марквейн Малин. Хотя он еще с января пристально следит за политическими процессами в Грузии. Тогда же он, обеспокоенный «продолжающимся отклонением от демократических ценностей Грузии и ухудшением экономического благосостояния», даже обратился к премьер-министру Грузии с открытым письмом.

Видимо, за эти полгода опасения американского конгрессмена не смогли развеять ни премьер-министр Гахария, ни факт принятия конституционных поправок. Даже напротив: спустя три дня после этого конгрессмен Малин публикует свое мнение в издании The Hill. В нем он продолжает развивать мысль о том, что грузинской демократии проблемы создает лидер правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили так же, как и американскому бизнесу в стране. Также упомянут и вопрос политзаключенных в Грузии.

«Потребность Иванишвили в безоговорочной консолидации власти и контроле не ограничивается правительством Грузии. Союзник Путина активно работает над тем, чтобы изгнать американский бизнес, законно действующий в стране», – отмечает Марквейн Малин. В нем он напоминает, что близким союзником Путина Иванишвили сочли и 13 конгрессменов в своем недавнем докладе, призвав власти США наложить на Иванишвили санкции.

Выяснилось, что конгрессмен в этих представлениях не одинок. «Хорошее послание для поддержки демократии в Грузии», – написал другой республиканец Пит Олсон и ретвитнул статью Малина.

На «пару личных, субъективных мнений» американских конгрессменов не стоит обращать внимание, убеждает министр иностранных дел Давид Залкалиани:

«Для нас главное – беспрецедентно высокая оценка со стороны международного сообщества. В первую очередь заявление госсекретаря Помпео, а также заявления посла США (в Грузии), европарламентариев, в том числе и тех, кто некоторое время назад нас критиковал».

Тем не менее Залкалиани пообещал, как многим наблюдателям показалось не без горечи, что власти готовы выслушать и этих конгрессменов. Еще сильнее эта горечь сквозила в словах бывшего спикера, исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе. Правда, он излил ее больше на американскую нефтегазовую компанию Frontera, за которую заступается конгрессмен. Совсем недавно, после критики из Вашингтона, власти решили пойти на компромисс, но этот компромисс в компании не сочли достаточным, раз обратились к лоббистам, следует со слов Ираклия Кобахидзе:

«Frontera, вместе того чтобы деньги тратить на лоббистов, лучше бы тратила на инвестиции. И тогда ей не понадобилось бы тратить столько денег на лоббистов».

Между тем после того как американские конгрессмены назвали Иванишвили близким союзником Путина «Грузинская мечта» сама с помощью лоббистов старается исправить имидж Иванишвили. 22 июня Ираклий Кобахидзе сам подтвердил – они намерены доказать, что в недавнем исследовании конгрессменов-республиканцев Иванишвили был назван «близким союзником Путина» по ошибке или по умыслу лоббистов оппозиционных партий.

Параллельно «Мечта» начала кампанию против оппозиционных партий, утверждая, что это они на самом деле в сговоре с Кремлем.

Оппоненты призывают власть прислушаться к рекомендациям партнеров и не испытывать судьбу. Тем более что эти самые, именуемые «Мечтой», «единичные, попавшие под влияние лоббистов» конгрессмены являются представителями правящей Республиканской партии. И говорят они не только о санкциях, но и о пересмотре финансовой помощи, имея в виду поправки в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год. Они подготовлены главой комитета по международным отношениям Сената США Джимом Ришем. В соответствии с ними военная помощь Грузии в будущем году может зависеть от выполнения страной конкретных обязательств и общей оценки демократии.

Часть грузинских наблюдателей считают, что называть Иванишвили союзником Путина неправомерно. Другие считают, что к такому выводу он подтолкнул американских конгрессменов сам, вспоминая ту же реформу избирательной системы, которую он обещал еще в 2012 году. И, как сегодня отмечали оппоненты власти, «Грузинская мечта» может исправить свой имидж лишь в случае проведения свободных, прозрачных и демократических выборов.