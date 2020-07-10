Абхазская неделя: Прилепин дошел до Абхазии, Бжания – до «Брехаловки»

В центре внимания нынешней недели была, без сомнения, виртуальная полемика с российским политиком и писателем, автором романа «Обитель» Захаром Прилепиным, которая в основном происходила в социальных сетях. В программе его партии «За правду», опубликованной на этой неделе в российских СМИ, содержится предложение внести в Конституцию России поправку, которая позволит присоединять к России любую территорию по итогам референдумов. Партия считает, что нужно провести голосования о включении в состав России ДНР, ЛНР, Приднестровской Молдавской республики (ПМР), а также признанных Россией Абхазии и Южной Осетии.

Подобные предложения звучат из уст российских политиков достаточно часто, но еще никто не додумался поставить такие задачи перед политической партией. По сути дела, партия Прилепина предложила изменить статус Абхазии, и в нашей стране такую новость восприняли как вмешательство во внутренние дела.

К тому же общественность увязала имя Прилепина с именем героя ДНР абхазского происхождения Ахры Авидзба, который в благодарность за активное участие в смещении президента Рауля Хаджимба в 2020 году получил от действующего президента Аслана Бжания должность помощника президента по международным отношениям.

Вопрос признания Абхазией ЛНР и ДНР не так давно поднимался и на круглом столе в Общественной палате Абхазии, в котором также принял участие и герой Донбасса Ахра Авидзба. Круглый стол посвящался Дню России, но его участники большую часть времени почему-то говорили о признании ДНР и ЛНР Абхазией, что также соответствует планам партии Прилепина, требующей признания этих территорий.

Общественность насторожило и то, что сам Ахра Авидзба не счел своей обязанностью дистанцироваться от своего соратника по ДНР, лидера партии «За правду» Прилепина. Промолчали и президент Аслан Бжания, а также проправительственные партии и движения, которые не так давно объединялись в союз с громким названием «Движение по защите государственности Абхазии», чтобы поддержать нынешнего президента на выборах. Видимо, единомышленники Аслана Бжания ощущали угрозу государственности только в лице бывшего президента Рауля Хаджимба, так как после его свержения и избрания Аслана Бжания президентом в никакой активности замечены не были.

Но на программу партии Прилепина ответили: парламент Абхазии, ряд политических партий и общественных организаций неправительственного толка и даже казаки Абхазии. В их заявлениях отмечается, что форма государственного устройства определена Конституцией Республики Абхазия, и отношения между Абхазией и Россией основываются на взаимном признании.

Ветераны войны «Аруаа» пошли дальше простых разъяснений и предложили, во-первых, провести в парламенте слушания по международной политике с участием президента, а также пригласить Прилепина в Абхазию, чтобы ознакомить с историей страны и Конституцией.

А что все это время делал глава государства? СМИ обратили внимание на его «хождение в народ» – прогулку по сухумской набережной и встречу с завсегдатаями кафе «Брехаловка», где абхазские пенсионеры проводят время за игрой в нарды и домино. Эту прогулку пиар-менеджеры президента Аслана Бжания пытались превратить в главное событие недели. Около 200 фотографий посещения «Брехаловки» президентом было выложено ими в социальную сеть. Явный перебор, и я сильно сомневаюсь, что у кого-то из пользователей хватило времени и терпения просмотреть хотя бы пару десятков фотофрагментов этого «исторического» события. Конечно, возникает вопрос: в чем смысл пиар-кампании, связанной со столь незначительным событием? Все очень просто – это посыл Бжания обществу. Дело в том, что второй президент Абхазии Сергей Багапш начинал свое утро с посещения «Брехаловки», где у него были и свой стул, и своя кофейная чашка. Но и здесь есть один немаловажный нюанс, который не учитывают бжаниевские пиарщики, – посещение «Брехаловки» Сергеем Багапш не было связано с должностью президента. Это был образ жизни «сухумского парня», который, как и многие жители столицы, начинал свое утро с неторопливого общения под кофе с сигаретой на сухумской набережной. Став президентом, он не изменил этой своей привычки, и если находился в Абхазии, то перед работой посещал это прибрежное кафе. Некоторые завсегдатаи «Брехаловки» с неловкостью отметили попытку нынешнего президента Аслана Бжания подражать своему предшественнику емкой фразой «косит под Багапша».

Но о других событиях. На этой неделе коммерческий банк «Сухум-банк» подал иск в арбитражный суд к государственному информационному агентству «Апсныпресс». Из искового заявления, почему-то принятого судом, следует, что иск банка к журналистам связан с тем, что государственное информационное агентство опубликовало заявление, сделанное государственной компанией «Абхазтоп». В заявлении говорится о выдаче в 2015 году «Сухум-банком» подведомственной «Абхазтопу» организации «Гудаутская нефтебаза» кредита в размере 40 миллионов рублей, который в настоящее время составляет более 63 миллионов рублей. Руководство «Абхазтопа» считает, что это было сделано незаконно, так как залоговым обеспечением стали здания и сооружения, принадлежащие государству. Новое руководство ГК в своем заявлении отмечает, что кредит был выдан с нарушением требований законодательства Республики Абхазия, он не был согласован с Министерством экономики. А «Сухум-банк» считает, что данным заявлением ГК и информационное агентство «Апсныпресс» нанесли ущерб репутации банка на полмиллиона рублей. Иск, связанный с защитой деловой репутации «Сухум-банка», адресован и ГК «Абхазтоп».

Глава информационного агентства «Апсныпресс» Рената Чагава в своем комментарии отметила, что сторонам была предоставлена равная возможность для выражения своего мнения, и выразила сожаление, что об исковом заявлении она узнала посредством анонимного источника на Телеграмм-канале. Она также подчеркнула, что ей не была предоставлена возможность ознакомиться с жалобой «Сухум-банка». Глава информационного агентства считает, что, подавая необоснованный иск, «Сухум-банк» оказывает давление на СМИ. Она подчеркивает, что наложение запрета на распространение сообщений и материалов именуется в законодательстве цензурой, и выражает готовность подать встречный иск.

В общем, пока «паны дерутся» СМИ назначаются ответчиками. Что это означает для свободы слова и дальнейшей судьбы журналистики, понять несложно. И без того осторожные абхазские журналисты станут еще осторожней, а чрезмерная осторожность журналистов, как известно, вредит свободе слова и обществу в целом.

Тем временем на этой же неделе из сухумского обезьяньего питомника сбежали четыре павиана. Далеко животные не ушли и обитают вблизи своего постоянного места жительства. Жителями района отмечено посещение обезьянами правительственного гаража, который находится в непосредственной близости от питомника. Животные не боятся людей и ведут себя достаточно дружелюбно, бегают по крышам, заборам, машинам и выпрашивают еду. Двое из них уже пойманы и возвращены в клетки, еще двое остаются на свободе.