Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня», – сказала она.

«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства», – отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал их к проведению прямых переговоров и разрядке напряженности на границы. Соответствующее сообщение Боррель разместил в понедельник на своей странице в Twitter.

«Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», - написал Боррель.

Ранее в своем заявлении по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией ЕС призвал обе стороны «прекратить вооруженные столкновения, воздерживаться от воинственной риторики и предпринять немедленные действия для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений, на армяно-азербайджанской международной границе, которые, как сообщается, привели к гибели людей», - говорится в распространенном заявлении.

Дюжаррик отметил, что глава ООН «настоятельно призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также призывает все заинтересованные стороны принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации и воздерживаться от провокационной риторики».

«Генсекретарь принял к сведению заявление, сделанное сегодня сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и вновь заявляет о своей полной поддержке их усилий по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования продолжающегося нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - заявил Дюжаррик.