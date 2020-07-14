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Международные партнёры призвали Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня
Соединенные Штаты осуждают столкновения на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают насилие на межгосударственной границе Армении и Азербайджана. Мы призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми каналами коммуникации между ними, чтобы избежать дальнейшей эскалации, а также жестко придерживаться режима прекращения огня», – сказала она.
«Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты остаются строго привержены тому, чтобы помочь сторонам достичь прочного и мирного урегулирования конфликта из-за Нагорного Карабаха. Мы продолжим активно участвовать в усилиях, направленных на достижение этой цели. Соединенные Штаты присоединяются к призывам сопредседателей Минской группы к сторонам как можно скорее возобновить переговоры по существу и тоже отмечают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства», – отмечает также американское внешнеполитическое ведомство.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел телефонные консультации с главами МИД Азербайджана и Армении и призвал их к проведению прямых переговоров и разрядке напряженности на границы. Соответствующее сообщение Боррель разместил в понедельник на своей странице в Twitter.
«Говорил по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Подчеркнул необходимость снизить напряженность и обеспечить прекращение огня. Прямые контакты между сторонами имеют ключевое значение, необходимо возобновление содержательных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ», - написал Боррель.
Ранее в своем заявлении по ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией ЕС призвал обе стороны «прекратить вооруженные столкновения, воздерживаться от воинственной риторики и предпринять немедленные действия для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению боевых действий на армяно-азербайджанской границе и деэскалации ситуации, говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о взаимных обстрелах, в том числе с использованием тяжелых вооружений, на армяно-азербайджанской международной границе, которые, как сообщается, привели к гибели людей», - говорится в распространенном заявлении.
Дюжаррик отметил, что глава ООН «настоятельно призывает к немедленному прекращению боевых действий, а также призывает все заинтересованные стороны принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации и воздерживаться от провокационной риторики».
«Генсекретарь принял к сведению заявление, сделанное сегодня сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и вновь заявляет о своей полной поддержке их усилий по урегулированию этой опасной ситуации и поиску мирного урегулирования продолжающегося нагорно-карабахского конфликта путем переговоров», - заявил Дюжаррик.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Другие новости дня
В июне смертность в Москве превысила прошлогоднюю на 41%
В июне смертность в Москве на 41 процент превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентов случаях коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти. Об этом свидетельствуют данные столичного Департамента здравоохранения.
Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей. В июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали около девяти с половиной тысяч человек.
COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти значится в 3 408 случаях. Это на треть меньше, чем в мае, говорится в сообщении московского департамента здравоохранения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12 процентов. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция. По данным Росстата, непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, умерли 7444 человека.
Российские официальные данные о смертности от COVID-19 вызвали вопросы прессы и экспертов – они существенно ниже, чем в подавляющем большинстве стран мира. Ряд изданий, проанализировав опубликованную статистику о смертности в Москве в апреле, обнаружили, что 70 процентов смертельных случаев в результате заражения коронавирусом не отражены в официальных сводках. После этого российские власти объяснили, что в статистику смертности включаются только те случаи, когда коронавирусная инфекция признана главной причиной смерти пациента.
Статистика федерального штаба по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом.
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 999
В Грузии за сутки выявили 4 новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране достигло 999.
По информации медицинского директора инфекционной клиники Тбилиси Марины Эзугбая, все новые случаи подтверждены у водителей-международников.
Число пациентов с коронавирусом, находящихся на фактическом лечении, в Грузии составляет 144. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 870 – за сутки выздоровели еще 13 пациентов.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Лавров и Помпео обсудили идею проведения саммита «ядерной пятерки»
В понедельник госсекретарь США Майк Помпео обсудил идею проведения саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В заявлении Госдепартамента говорится о том, что во время телефонного разговора Майк Помпео и Сергей Лавров обсудили "проведение в ближайшем будущем саммита пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН в ознаменование 75-летия создания ООН".
Президент России Владимир Путин неоднократно призывал к проведению саммита так называемой "ядерной пятерки" - России, Соединенных Штатов, Китая, Великобритании и Франции. По словам президента России, пятерка постоянных членов, стран-основателей ООН должна дать пример для сохранения мира. До сих пор эта идея не получала публичной поддержки в западных столицах.
В заявлении Госдепартамента ничего не говорится об отношении к этой инициативе других постоянных членов Совета Безопасности ООН. Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Владимира Путина на саммит "Большой Семерки", который должен был состояться в США, однако несколько членов "Семерки" выступили с критикой этой идеи.
Во время телефонного разговора Майка Помпео и Сергея Лаврова, как сообщает Госдепартамент, также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Афганистан. Майк Помео поднял вопрос о безопасности выборов в Соединенных Штатах.
В Баку сообщили о новом артиллерийском обстреле приграничных сел Азербайджана
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об артиллерийском обстреле подразделениями ВС Армении двух приграничных сел на территории Товузского района республики. Об этом пишет ТАСС.
«Утром 14 июля подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия и артиллерийских установок села Агдам и Алибейли Товузского района», - сообщил журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства Вагиф Даргяхлы. По его словам, жители села не пострадали.
В Министерстве обороны Армении в свою очередь во вторник утром сообщили о том, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, ночью армянские ВС наблюдали движение танка азербайджанской армии. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь оборонного ведомства страны Шушан Степанян.
«Ночью из позиций армянских ВС наши военнослужащие наблюдали движение танка противника, которое было подавлено огнем. Сейчас на границе ситуация относительно спокойная», - отметила она.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
- Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
В Тбилиси обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана
Грузинские власти обеспокоены эскалацией ситуации на границе Армении и Азербайджана.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили надеется, что стороны смогут избежать дальнейшего обострения ситуации. «Мир и безопасность в нашем регионе важны для будущего развития и процветания Грузии, а также наших дружественных и партнерских государств - Азербайджана и Армении», – сказано в официальном заявлении президента.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани провел телефонные разговоры с коллегами из Армении и Азербайджана - Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым. Глава грузинского МИД отметил, что важно разрядить обстановку на месте, остановить действия вооруженного характера и обеспечить мир.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии 12 июля. По версии Минобороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.
- Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что днем военнослужащие Азербайджана сначала предприняли на автомобиле УАЗ попытку нарушения границы, а затем, используя артиллерийский огонь, попытались захватить опорный пункт. По ее словам, с армянской стороны потерь нет.
- Со своей стороны в Минобороны Азербайджана сообщили, что в результате боя на границе с Арменией погибли трое азербайджанских военных, четверо ранены. В понедельник утром также сообщалось о гибели под обстрелом азербайджанского офицера.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что очередная провокация Армении была решительно пресечена. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
Светлана Прокопьева удостоена премии за свободу прессы
Корреспондент Радио Свобода Светлана Прокопьева удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год, объявил Комитет защиты журналистов. Вместе с российской журналисткой престижной премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Победители будут награждены 19 ноября 2020 года на ежегодном благотворительном вечере КЗЖ, который будет проходить под председательством Патрика Гаспара, президента Фонда «Открытое общество», и будет вестись заслуженным радио- и тележурналистом Лестером Холтом.
Из-за ограничений по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, гала-концерт этого года будет виртуальным, с видео-биографиями журналистов, захватывающими историями о свободе прессы, презентациями и выступлениями, которые будут транслироваться онлайн и рассылаться по всему миру.
Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ)) - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Первым почетным председателем комитета, образованного в 1981 году, был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
Паата Имнадзе опроверг версию о том, что комары могут стать переносчиками коронавируса
«Комары не являются переносчиками коронавирусной инфекции», - заявил заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний (НЦКЗ) Паата Имнадзе, отвечая на вопросы в онлайн включении на Facebook.
Специалист опроверг предположение, что укусившие зараженного человека комары могут стать переносчиками коронавирусной инфекции. «Нет, не могут, успокойтесь, это капельная инфекция. Появились мнения и о том, что инфекция передается по воздуху. По крайней мере, комары действительно не являются распространителями коронавируса», - сказал Имнадзе.
Он также ответил на вопрос, насколько эффективной можно считать создаваемую вакцину от коронавируса, если, согласно новым данным, коронавирусная инфекция не оставляет иммунитет. Имнадзе считает, что это спорный вопрос.
«Здесь речь идет о титре антител, есть данные, что эти антитела могут исчезнуть через 2-3 месяца, но это иммунитет не только на антитела, это иммунитет и так называемой памяти Т-лимфоцитов, когда организм заново встречается с тем же антигеном и Т-лимфоциты производят в этом случае антитела. В связи с этим сейчас ведется большое исследование, насколько это сохраняется в памяти Т-лимфоцитов. Так что эти вопросы не безнадежны и вакцина может хорошо подействовать», - сказал Имнадзе.
- В Грузии с начала пандемии до сегодняшнего дня число зараженных коронавирусом составило 995. Выздоровели 857 человек. Скончались 15 человек. Вместе с тем 31 гражданин Грузии, в том числе 28 военных, доставлены на лечение из других стран. В карантине находятся 5 001 человек, в стационарах под наблюдением врачей - 219.
Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Журналисту и советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. «Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела – никаких новых деталей не раскрыто», – сказал Павлов.
По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который «был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны». Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, «анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки».
- В поддержку Сафронова выступил профсоюз журналистов и работников СМИ: «Мы требуем открытого и прозрачного расследования общественно значимого дела Ивана Сафронова. Мы уверены, что Иван не должен находиться за решеткой. Журналист не террорист, не изменник Родины и не преступник. Чтобы утверждать обратное, нужно предъявить убедительные обвинения, проводить расследование и судебные слушания непредвзято, открыто и доступно для всего общества». Открытое письмо подписали больше ста человек.
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признает. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – «Новая газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Медуза», РБК, «Проект», «Медиазона», The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
14 июля из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов
За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 36 граждан самопровозглашенной республики Абхазия. Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
По результатам анализов, завтра, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ планируется выписка двух оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан продолжают лечение в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент скончался.
WP: Трамп допустил 20 тысяч неточностей в своих выступениях
Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации в 2017 году сделал более 20 тысяч сообщений, не соответствующих действительности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на базу данных The Checker. Сервис проанализировал высказывания президента на митингах, в интервью журналистам и записи в твиттере.
По данным The Washington Post, недостоверные высказывания президента касались пандемии коронавируса, его собственного импичмента и смерти после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
В частности, журналисты обращают внимание на высказывание Трампа, о том, что настоял на использовании Национальной гвардии для подавления беспорядков в Сиэтле. Однако местные чиновники заявляют, что действовали самостоятельно.
Кроме того, как пишет The Washington Post, Трамп обвиняет в шпионаже своего предшественника Барака Обаму. Однако президент основывается на небольшом количестве фактов или вообще делает это без доказательств.
По подсчётам The Checker, чаще всего Трамп искажал информацию об американской экономике. А больше всего неточностей - более 60 - глава Белого дома допустил во время интервью с прессой 9 июля.
Администрация президента публикацию пока не прокомментировала. Ранее Трамп неоднократно обвинял The Washington Post в публикации фейковых новостей.
В Хабаровск прибыл полпред президента. На акции в поддержку Фургала начались задержания. ВИДЕО
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, Трутнев встречался с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства.
Полпред обвинил местных чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. "Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными", — заявил один из источников издания. С протестующими Трутнев не встречался.
Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала.
В воскресенье митингующие вновь собрались на центральной площади Ленина, а затем двинулись шествием по одной из проезжих частей улицы имени Муравьева-Амурского. В акции участвовали, по разным данным, от одной до трёх тысяч человек. Водители в знак солидарности поддерживали участников, сигналя из своих машин, передаёт "Интерфакс".
Полиция города усилила меры безопасности. Правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях, однако люди не разошлись даже с наступлением ночи по местному времени. Сейчас они стоят возле здания правительства края. "Сибирь.Реалии" сообщают, что внутри здания находится отряд ОМОНа.
Также сообщается о первых задержаниях - полиция увезла с площади четырёх молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв.
Штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Хабаровске отмечает, что протесты два дня подряд – исключительный случай для города.
Днём ранее в Хабаровске прошла одна из самых масштабных акций протеста в его истории. По разным оценкам, в ней участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было. Жители требовали, чтобы Сергея Фургала освободили и, если есть доказательства его вины, судили на родине, пишет "Коммерсантъ".
Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко пожаловалась на угрозы после марша.
В воскресенье акции в поддержку Фургала прошли также в других городах Хабаровского края. В Комсомольске-на-Амуре несколько сотен человек собрались на одной из площадей, держа в руках фотографии арестованного губернатора. В Амурске люди вышли к зданию городской администрации, скандируя "Мы здесь власть!". А жители Николаевска-на-Амуре выстроились на местной набережной с фонариками так, чтобы получилась гигантская надпись "Свобода".
Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на два месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще двух бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова – 15 лет назад. Следствие отмечает, что губернатор проверяется и на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также в Амурской области. Сам политик все обвинения отрицает. Многие жители Хабаровска говорят о политической подоплёке уголовного преследования.
Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. На пост губернатора есть пять потенциальных кандидатов:
- глава совета директоров ОАО "Хабаровский аэропорт", бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк,
- председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев,
- замполпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов,
- заместитель Фургала Юрий Золочевский,
- экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.
Опрошенные изданием эксперты разошлись в оценках, кто может стать новым главой Хабаровского края. По мнению политолога Александра Кынева, наиболее разумным вариантом для федеральной власти будет спустить ситуацию на тормозах, потому что только это позволит снизить волну протестов. Эксперт по региональной политике Виталий Иванов посчитал, что правильнее всего врио губернатора назначить персону "с хабаровским бэкграундом", но не вовлекавшуюся в проекты "Единой России" и приемлемую для ЛДПР.
В выходные в Хабаровске прошли одни из самых масштабных акций протеста в истории региона. По разным оценкам, в одной из них участвовали от 30 до 35 тысяч человек. По официальным данным МВД – от 10 до 12 тысяч. Задержаний не было.
«Мы видели это в Грузии и Украине» – Столтенберг о наращивании Россией военных мощностей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает необычайную активность российских подлодок в Атлантике, а также выступает за новые мировые договоренности о разоружении.
«Атлантика остается для нас центром, мы - региональный союз. Тут, кстати, много всего происходит, в последние годы мы зафиксировали в Атлантике самую большую активность российских подлодок за всю историю», – сказал Столтенберг в интервью издательской группе Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, Россия в настоящее время модернизирует свои военные мощности и показывает готовность их использовать, – пишет «Интерфакс».
«Мы видели это в Грузии и Украине. Размещение оружия, такого, как ракеты SSC-8 (крылатая ракета 9М729), представляет для нас особую причину для беспокойства, поскольку это привело к окончанию договора РСМД (о ликвидации ракет средней и меньшей дальности)», – указал генсек НАТО.
Также альянс обеспокоен другими российскими военными разработками.
«Нам нужно новое соглашение о разоружении, а не новые гонки вооружений», - заключил Столтенберг.
- ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.
- США 2 февраля 2019 года объявили, что приостанавливают участие в ДРСМД, а через шесть месяцев, то есть 2 августа, выйдут из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. Администрация США считает, что российская ракета 9М729 по своим параметрам нарушает договор. В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России в течение 60 дней уничтожить или модифицировать эту ракету. Россия отвергла обвинения американской стороны, выдвинув встречные претензии к США.
- В ответ на решение США 2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет. Одновременно он объявил односторонний мораторий на размещение средств наземного базирования среднего радиуса действия в любом регионе, пока там не появятся соответствующие американские вооружения. 3 июля Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД, он вступил в силу в тот же день.
Саакашвили: «Убрать пророссийское правительство Грузии - в интересах Украины»
Глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили считает нынешнее правительство Грузии пророссийским и полагает, что его смена будет выгодна Украине.
«Я считаю, что убрать прорусское правительство Грузии - в интересах Украины и украинского народа тоже. Но это мое личное мнение. Я не выражаю мнение ни президента, ни других по этому поводу - потому что я не являюсь официальным госслужащим Украины. Это моя личная позиция, и она очень твердая», – заявил он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Он также подчеркнул, что никто не может запретить грузину быть грузином, даже если у него украинский паспорт и он является патриотом Украины.
На днях Саакашвили подверг критике грузинские власти и заявил, что не признает легитимность грузинского правительства. В ответ на последовавший за этим вызов украинского посла Игоря Долгова в МИД Грузии, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Киев высоко ценит стратегическое партнерство с Тбилиси, подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства, а публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.
Месяц назад Игоря Долгова уже вызывали в МИД Грузии для объяснений. Тогда Саакашвили опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что «не собирается смотреть на уничтожение Грузии», а сам на выборах будет «на передовой».
Полиция задержала около 20 человек на акции в поддержку Ивана Сафронова
Полиция задержала около двадцати человек у СИЗО "Лефортово", где проходит акция в защиту Ивана Сафронова, сообщает "ОВД-Инфо". Среди задержанных член профсоюза журналистов Софья Русова, которая стояла с плакатом в поддержку Сафронова, журналистка издания "Холод" Мария Карпенко и журналистки "Коммерсанта" Ольга Аленова, Петр Пархоменко и Алла Пугачева, пишет "Дождь". Позднее была задержана главный редактор "Холода" Таисия Бекбулатова и журналистка Арина Бородина.
Адвокат Иван Павлов пришел к собравшимся у Лефортово и рассказал, что защитники решили разделиться. Павлов останется за стенами СИЗО и будет информировать журналистов о том, что происходит в СУ ФСБ. Это связано в том числе с тем, что у адвокатов могут отобрать подписку о неразглашении тайны следствия, и тогда давать комментарии по существу дела будет нельзя.
Сафронову сегодня должно быть предъявлено обвинение. По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – "Новая газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
Ильхам Алиев и Никол Пашинян обменялись обвинениями
Армения совершила очередную провокацию на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности. Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.
«Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю», – заявил Алиев.
По словам президента Азербайджана, напряженная ситуация на границе сохраняется. «Всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении, так как именно из-за двуличной и лицемерной деятельности руководства Армении происходят такие инциденты», – отметил Алиев.
Выступая на внеочередном заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа. Кроме того, он обвинил Турцию в провоцировании региональной нестабильности.
«Этот военный инцидент возник не в вакууме. Уже длительное время руководство Азербайджана, исходя из известных мотивов, пытается разыграть антиармянскую карту. Возможно, что мы имеем дело со стилем действий военно-политического руководства Азербайджана по отодвижению на второй план внутренних проблем путем обострения ситуации на границе, в контексте которого проявляется пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и жизнями азербайджанских солдат, что выражается в отправке их на осуществление бесперспективных действий», – сказал Пашинян.
В Москве выразили озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвали противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго соблюдать режим прекращения огня.
«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля с.г. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В то же время Россия как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ выражает готовность оказать сторонам необходимое содействие для стабилизации ситуации.
Официальная Москва также сообщает: «По поступающей информации, боевые действия продолжаются. Используется артиллерия. Имеются убитые и раненые. Приносим соболезнования родным и близким погибших».
- На границе Армении и Азербайджана ситуация обострилась накануне. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении обстрелов.
- Число погибших с азербайджанской стороны увеличилось до трёх, – сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара по «опорному пункту врага».
- Со стороны армянских вооруженных сил потерь нет, – написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Позднее она уточнила, что двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения.
- Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены.
В Абхазии объявили результаты довыборов в парламент
Руководитель Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Гогия объявил результаты довыборов в парламент.
По Отхарскому избирательному округу №14 избранным депутатом считается Алмасхан Барциц, набравший 63,5% голосов избирателей. По Гудаутскому избирательному округу №18 избранным депутатом считается Алхас Хагба, набравший 50,56%. По Кындыгскому избирательному округу №31 – Гарри Кокая, он набрал 70,3%.
В Бзыбском округе №10 выборы состоялись по явке, но избрать депутата не удалось, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Тамаз Гогия отметил, что выборы прошли без нарушений.
- Места в абхазском парламенте освободились после победы экс-депутата Аслана Бжания на президентских выборах и назначения Александра Анкваб премьер-министром, Дмитрия Дбар министром внутренних дел, а Юрия Хагуш – главой Гагрского района.
ФСБ объявила о предотвращении терактов в Ростовской области
В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ России.
Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях
«ФСБ России на территории Ростовской области вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников МТО «Исламское государство», в состав которой входили шесть жителей региона из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при попытке задержать главаря группы в Азовском районе Ростовской области тот открыл огонь из автомата Калашникова по сотрудникам спецподразделения ФСБ России и подорвал СВУ, получив при этом смертельные ранения.
«В рамках дальнейших неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в г. Ростов-на-Дону задержаны остальные пять членов группы», - добавляется в релизе.
Сообщается, что при обысках происшествия изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство, автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотики.
«Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет», - заявили в ФСБ.
Правоохранителями заведены дела по статьям «теракт», «незаконный оборот оружия» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
- 30 июня ФСБ объявила о предотвращении теракта во Владикавказе. Сотрудники ФСБ задержали 30-летнего россиянина, которого они назвали сторонником «Исламского государства».
Партия «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей
Грузинская партия «Гирчи» объявила о розыгрыше автомобилей Tesla для избирателей. Таким образом политическая сила надеется стимулировать явку на выборах, – заявил лидер партии Зураб Джапаридзе.
Для участия в розыгрыше, по словам политика, необходима регистрация на интернет-портале партии и участие в парламентских выборах. Избиратель должен проголосовать (за любую партию), снять селфи у избирательного участка и загрузить фотографию на своей странице в Facebook.
Партия планирует закупить автомобили на бюджетные деньги, которые «Гирчи» получит по итогам выборов.
«К примеру, если мы получим 50 тысяч голосов, сможем закупать пять автомобилей Tesla в год», - сказано в заявлении «Гирчи».
При этом Джапаридзе говорит, что его партия всегда была против финансирования из бюджета. «Мы долго думали о том, что делать с этими деньгами», - заявил он.
В Центральной избирательной комиссии Грузии пока не прокомментировали инициативу «Гирчи».
- «Гирчи» известна своими неординарными инициативами. Партия выступает за легализацию марихуаны, заявила о создании собственной криптовалюты и зарегистрировала религиозную организацию «Библейская свобода», которая дает возможность получить отсрочку от армии. «Гирчи» также предложила оригинальный выход для тех, кому не понравились регуляции мэрии Тбилиси для такси.
За сутки в Армении выявили 182 новых случая коронавируса, скончались 8 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 182, в общем составив 32151.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 13 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 232 и сейчас составляет 19865.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек: четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 59-ти до 83 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 573.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 183 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (один за прошедшие сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 11530, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 135687 (698 за последние сутки).
Правительство сегодня на внеочередном заседании одобрило продление еще на месяц, до 17:00 12 августа, режима чрезвычайного положения, введенного в стране с 16 марта в связи с эпидемией коронавируса. Отметим, что это уже четвертое продление режима ЧП.
Бывший схиигумен Сергий потребовал от Путина отдать ему власть
Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов) потребовал от президента России Владимира Путина передать ему полномочия, пообещав в три дня навести порядок в стране. Об этом бывший уральский священник заявил в видеообращении, опубликованном на ютьюб-канале своего представителя Всеволода Могучева.
В противном случае он намерен объявить Путину, а также патриарху Кириллу (Гундяеву) духовную войну. "Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией», — заявил Романов. "Духовные силы в России есть, о которых вы даже не подозревали", - сказал бывший священник. Несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Сергий назвал "первой ласточкой", добавив, что ласточки живут по всей России.
Это не первое видеобращение Романова к Путину.
Бывший схиигумен Сергий выступал против решения церковных и светских властей закрыть храмы во время эпидемии коронавирусной инфекции. Он называл болезнь выдумкой и на своих проповедях проклинал всех, кто запрещает богослужения. Церковный суд в Екатеринбурге сначала запретил Сергию служение, а в июле лишил его сана.
После решения суда Сергий записал видеообращение, в котором выступил с антисемитскими заявлениями, а также назвал Путина и его окружение предателями и изменниками родины.
В июне Сергий взял под контроль Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Он также выступил с политическими заявлениями, сказав, в частности, что предложенные Владимиром Путиным поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть" и призвал "не ходить на пункты голосования".
- Текст его выступления был удалён с ютьюба по требованию Генпрокуратуры: она признала недостоверной информацией слова схиигумена о том, что через поправки в Конституцию будет “узаконена рабовладельческая власть”. Недостоверными признаны также слова о том, что россияне добровольно узаконят власть будущего Антихриста и его слуг и потеряют благодать Святой Троицы и покров Божьей Матери.
- Также Генпрокуратура признала недостоверным утверждение священнослужителя о том, что Россией правят хасиды – представители ультраортодоксального течения иудаизма.
ЦИК: Действующий президент Польши лидирует с минимальным отрывом
Во втором туре президентских выборов в Польше, прошедшем 12 июля, действующий глава государства Анджей Дуда лидирует, набирая 51,21 процента голосов, следует из предварительных официальных данных по результатам подсчета 99,87 процента бюллетеней.
Об этом ЦИК страны сообщил утром в понедельник, 13 июля. Главный конкурент Дуды, мэр Варшавы Рафал Тшасковский, получает 48,79 процента голосов, - сообщает Deutsche Welle.
Дуда, занимающий пост президента с 2015 года, является кандидатом от правящей партии «Закон и справедливость». Его возможная победа позволила бы партии закрепить свои лидерские позиции по меньшей мере до парламентских выборов, запланированных на 2023 год. Тшасковский представляет либерально-консервативную партию «Гражданская платформа».
Первый тур, перенесенный из-за коронавируса, состоялся 28 июня. На должность главы государства претендовали 11 кандидатов, однако ни один не набрал необходимого для победы минимума в 50 процентов. Дуду поддержали 43,5 процента проголосовавших, Тшасковский получил 30,4 процента голосов.
- Президента Польши избирают на 5 лет, повторно он может быть избран лишь один раз.
Иран: причина катастрофы «Боинга» - неправильная настройка РЛС
Иранские власти обнародовали доклад о результатах расследования катастрофы украинского пассажирского самолёта, сбитого двумя ракетами вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Трагедия произошла 8 января 2020 года. На борту рейса номер 752 "Украинских авиалиний" находились 176 человек - все они погибли.
Иранские следователи считают, что причиной катастрофы стала неправильная настройка радиолокационной станции (РЛС), которая передала ошибочный сигнал операторам ПВО. Операторы же, как следует из доклада, не запросили командование ПВО о согласии на запуск ракет.
Британская газета "Гардиан" отмечает, что первой реакцией Тегерана на гибель лайнера было утверждение, что к авиакатастрофе привели "технические неполадки" на борту самолёта. Однако, через несколько дней иранские власти признали, что их боевые ракеты по ошибки сбили самолёт.
В опубликованном докладе Управления гражданской авиации Ирана говорится, что операторы систем ПВО в окрестностях Тегерана, не успели вовремя перенастроить аппаратуру. В то утро войска находились в состоянии "повышенной тревоги" - она была объявлена несколькими часами ранее в связи с угрозой США нанести ответные удары по Ирану за обстрел американской базы в соседнем Ираке.
В публикации "Гардиан", излагающей иранский официаьный доклад, наряду с техническими подробностями происшествия, отмечается, что экипаж самолёта следовал предписанному протоколу вылета из аэропорта Тегерана и соблюдал утверждённый маршрут, когда был сбит.
Бортовые самописцы украинского самолёта всё ещё остаются в руках иранских специалистов, несмотря на отсутствие у них аппаратуры для расшифровки полётных данных. 20 июля, как ожидается, найденные на месте катастрофы "чёрные ящики" будут переданы Франции для расшифровки, сообщило иранское агентство IRNA.
Жертвами авиакатастрофы 8 января 2020 года стали десятки граждан Ирана и Канады, граждане Украины, Великобритании, Афганистана и Германии.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана вновь обострилась, увеличилось число погибших. ВИДЕО
На границе Армении и Азербайджана вновь обострилась ситуация. Стороны обвиняют друг друга в возобновлении обстрелов.
Число погибших с азербайджанской стороны увеличилось до трёх, – сообщили в министерстве обороны Азербайджана. Ведомство опубликовало кадры нанесения удара по «опорному пункту врага».
«В ночных боях, идущих с применением артиллерии, минометов и танков, точным огнем азербайджанских подразделений были уничтожены опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила на территории воинской части противника», – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Со стороны армянских вооруженных сил потерь нет, – написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook. Позднее она уточнила, что двое полицейских, несущих боевую службу на границе, получили легкие ранения.
В другом посте на Facebook Степанян сообщила: «Вооруженные силы Армении не ведут огонь в направлении азербайджанских населенных пунктов. Под прицелом находятся только инженерная инфраструктура и технические средства ВС Азербайджана».
- Последнее крупное вооруженное столкновение между армиями Азербайджана и Армении произошло в апреле 2016 года в Нагорном Карабахе. Десятки военнослужащих с обеих сторон погибли или были ранены.
995 подтверждённых случаев, 857 выздоровевших – последняя статистика из Грузии
Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии приблизилось к тысячи. За последние сутки в страны выявили девять новых случаев заражения. В целом с 26 февраля по 13 июля лабораторно подтверждено 995 случаев инфицирования.
Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших за сутки не изменилось и составляет 857.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 219 человек, в карантине – 5001. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
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