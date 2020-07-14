Тбилиси оценили по брюссельскому счету

Европарламент оценивает исполнение Грузией своих обязательств в рамках договора об Ассоциации с ЕС. В частности, большое внимание уделяется предстоящим парламентским выборам.

Дело Руруа там не упомянуто, не скрывая удовлетворения, сообщил министр иностранных дел Давид Залкалиани брюссельскому корреспонденту ТВ «Имеди», имея в виду ежегодный отчет Европарламента об исполнении Грузией обязательств в рамках договора об Ассоциации с ЕС. Накануне комитет по иностранным делам принял 165 поправок к проекту соответствующей резолюции. И с учетом того, что на майских обсуждениях проекта европарламентарии открытым текстом заявляли, что совладелец оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгий Руруа является политзаключенным и требовали его освобождения, то, что его фамилии не оказалось в итоговом варианте текста, – победа грузинской дипломатии, сообщил министр Давид Залкалиани.

«Оппозиция ждала этого. Но этого не произошло. И это хороший результат нашего сотрудничества с европарламентариями. Они очень хорошо информированы о ситуации в стране. Отчет Европарламента –это еще один шаг вперед в процессе исполнения договора об Ассоциации. Грузия признана лидером среди стран «Восточного партнерства». И на этот раз мы названы главным партнером ЕС как в политическом отношении, так и в сфере торговли».

Между тем в течение дня на сайте Европарламента так и не появился окончательный вариант текста принятых поправок. Журналистам приходилось сопоставлять версии «Грузинской мечты» и оппозиционных партий с тем рабочим вариантом, который был обнародован еще в мае главным докладчиком по Грузии Свеном Миксером.

Примечательно, что и в первом варианте не было фамилий так называемых политзаключенных, оппозиционных лидеров Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили, а также Георгия Руруа. Однако приветствовался факт помилования президентом Зурабишвили двух оппозиционных лидеров. В документе также отмечается важность полного исполнения договора от 8 марта между правящей и оппозиционными партиями. А неотъемлемой частью этого договора, напомнил сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» депутат Серги Капанадзе, являются обязательства об освобождении Георгия Руруа:

«Политзаключенный Георгий Руруа должен быть освобожден, и не имеет значения, есть там его фамилия или нет. В том документе речь идет и о других нашумевших делах, о проблемах свободы СМИ, избирательной реформы. Если власти продолжат на этот документ реагировать, как прежде, и станут утверждать, что европарламентарии подкуплены, или попали под влияние лоббистов, или их ввели в заблуждение, мы получим еще более острую реакцию со стороны наших европейских партнеров».

О том, что Грузия может потерять значительную часть денежной помощи от ЕС, если правительство «Грузинской мечты» не выполнит взятые на себя обязательства, предупреждал в мае европарламентарий Андрюс Кубилюс, глава делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее «Евронест».

Как стало известно и в утвержденных накануне поправках к проекту резолюции о Грузии отмечается, что отношения Тбилиси с Брюсселем основаны на принципе «большее за большее». То есть чем больше Грузия выполняет рекомендации и проводит реформы в направлении усиления демократии, верховенства закона, избирательной и судебной системы, тем больше поддержки от ЕС. Те оппозиционные депутаты, которые, благодаря европейским коллегам, уже ознакомились с содержанием принятых поправок, проводят параллели с процессами в Палате представителей США. Там в бюджетном комитете недавно также приняли проект поправок к Акту об ассигнованиях. И, в случае их утверждений, правительство «Грузинской мечты» не получит часть финансовой помощи до тех пор, пока не предпримет действенные шаги для усиления демократических институтов, борьбы с коррупцией, ограничения «олигархического правления» и проведения справедливых выборов.

На то, что в Вашингтоне и Брюсселе звучат одинаковые заявления, обратил внимание и независимый депутат Давид Чичинадзе:

«Мы видим, что весь Запад мобилизованно, ориентированно выдвигает свои условия для нормализации избирательной атмосферы в нашей стране. Они, как и мы, видят, что власти всех игнорируют, идут своим путем, который ни в какие цивилизованные рамки не входит».

Видимо, предвидя партийные разночтения в Тбилиси, докладчик по Грузии Свен Миксер перед комитетским голосованием посчитал нужным отметить:

«Очень важно, что поддержка Европарламента и ЕС не имеет отношения к партийному делению, она относится не какому-нибудь политическому актору или партии, а легитимному стремлению грузинского народа. Этот отчет очень важен в этот год выборов, когда в Грузии наблюдается высокая политическая турбулентность».

По словам Свена Миксера, авторы отчета критичны только тогда, когда это нужно, и не боятся похвалить правительство Грузии, когда власти предпринимают шаги для улучшения жизни граждан Грузии. Например, успешная борьба с пандемией.

Грузинские эксперты предпочли дождаться публикации окончательной версии отчета и резолюции по Грузии. Но они не сомневаются, что большая часть будет уделена рекомендациям о необходимости проведения полноценных реформ в избирательной системе и проведения качественных выборов, и что от этого будет зависеть многое.

После комитетских слушаний проект поправок о проделанной работе и резолюции по Грузии рассмотрят и утвердят на сессии в Европарламенте в сентябре.