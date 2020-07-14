В Общественной палате Абхазии сегодня обсуждали ситуацию в сельском хозяйстве. Главный вопрос – в каком направлении необходимо двигаться, чтобы прокормить Абхазию и вытащить ее из кризиса, связанного с пандемией. Сошлись на том, что ключевой проблемой является сбыт сельскохозяйственной продукции: пока государство его не наладит, сельчане не начнут производить.

Началось собрание с выступления Олега Дамения, руководителя Центра социально-экономических исследований. Он напомнил про «Стратегию социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 года», которая была разработана Центром и презентована в 2015 году.

В этом документе были названы приоритеты в следующем порядке: сельское хозяйство, энергетика и туризм. Туризм был обозначен, как наиболее уязвимая и подверженная рискам сфера. С развитием пандемии эти риски встали в полный рост: турист в Абхазию не приехал и большое число людей лишились привычного заработка. По мнению Дамения, «коронавирус должен нас наказать, чтобы мы опомнились и начали жить правильно».

На вопрос о том, что мы делаем неправильно в сельскохозяйственной отрасли, ответила экономист ЦСЭИ Хатуна Шатипа.

«Ни пандемия, ни насекомые, ни град, ни наводнение не нанесли сельскому хозяйству такой значительный урон, как мизерное финансирование и неэффективная система управления», – сказала она. В бюджет 2020 года на развитие сельского хозяйства Абхазии заложено всего 15 млн рублей. Такой объем финансирования был только в 2007 году при среднегодовом курсе доллара 25 рублей. По ее мнению, финансирование сельского хозяйства, которое является приоритетной отраслью, в долларовом эквиваленте с тех пор сократилось в 2,5 раза.

Ответственность за мизерное финансирование Хатуна Шатипа возложила на депутатов парламента, которые должны лоббировать интересы сельских жителей, но делать этого не хотят: «Кто голосует за такой бюджет, мы знаем, – депутаты. Их численность позволяет очень остро ставить вопросы в помощь сельскому хозяйству и блокировать такую ущербную статью финансирования. Почему этого не происходит? Раньше мы думали, что депутаты очень поздно получают проект бюджета и не успевают его внимательно прочитать и изучить. Но в этом году такой причины уже нет. Часть депутатов обратились к нам с просьбой провести анализ проекта бюджета до его принятия. И мы сделали детальный анализ, провели обсуждение, мы указали на то, что выделение на сельское хозяйство 15 млн рублей надо пересмотреть по возможности. Если на 5% снизить содержание исполнительной власти в Абхазии, то финансирование села можно увеличить в десять раз: с 15 до 150 млн рублей. К сожалению, депутатский корпус это не услышал, может, они забывают, что представляют интересы сельских избирателей?!»

По данным Управления государственной статистики, в 2019 году в сельском хозяйстве работали 188 человек – это штат работников небольшого колхоза. И этим колхозом управляет Министерство сельского хозяйства, на содержание которого в 2020 году выделено 7,5 млн рублей. Выход из тупика Шатипа видит в разработке государственной программы развития сельского хозяйства.

Депутат Астамур Тарба ответил на обращенные в адрес парламента упреки и сообщил, что в Абхазии нет закона о сельском хозяйстве. Правительство выделяет на отрасль 15 млн рублей, но не может объяснить, на какие цели эти средства будут потрачены. Он хотел бы, чтобы кто-то написал программу на пять лет или составил дорожную карту развития сельского хозяйства, и считает, что пока это не будет сделано, ни о каком развитии речь идти не может. Личные подсобные хозяйства развивать надо, решать вопрос о введении пошлин на ввозимую продукцию и защищать местного производителя надо, строить предприятия по переработке продукции надо. В то же время всем известно, что завод по переработке меда и молочный завод стоят без работы уже не один год, хотя в них были вложены сотни миллионов рублей.

Стратегию социально-экономического развития поддержал экономист Заур Шалашаа. Он считает, что давно пора начинать работать в соответствии с рекомендациями ученых. Он предлагает защитить местных производителей, которые пытаются конкурировать с иностранными, и ввести таможенные пошлины на ввозимую импортную продукцию; пересмотреть распоряжения кабмина, которые предоставляют льготы отдельным предпринимателям на отдельные виды товаров, а также разработать в кратчайшие сроки антикризисный план.

«Пандемия наглядно показала, что важнейшей в Абхазии является продуктовая линейка товаров. Нужно развивать животноводство и птицеводство, возрождать фруктовые сады», – сказала президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава. Она предложила принять закон о личном подсобном хозяйстве и создать сельскохозяйственный банк для поддержки сельских производителей.

Производитель из села Арасадзых Демур Гогия рассказал о тяжелой жизни сельского производителя и потребовал, чтобы на село обратили внимание: «Надо помочь крестьянину сбыть продукцию, сбыта нет. Вот у меня зерно для продажи две тонны, а вы знаете, сколько зерно стоит? Двадцать рублей, а мука стоит восемьдесят рублей. Вот по меду: за сорок миллионов рублей завод построили. Кто это построил? Это не мы, крестьяне, строили, зачем его строить, если он не нужен никому? Если десять тонн меда – абхазского меда, который мы двадцать лет как кашу варим и продаем российским туристам, а они абхазский мед не покупают в России… Меда нет, каштан умер. Сижу почти два часа, и ничего отсюда не взял. Сейчас вот в Абхазии три позиции: мед, орех, мандарины, больше всего в Абхазии сейчас можно на них заработать. Неужели государство сорок миллионов потратило и ему не интересно заработать деньги? Или это чужие деньги, которые нам дают, и мы их кушаем с удовольствием, пока они не закончатся. А потом мы уже ничем не занимаемся… Мед по десять, по двадцать тонн в каждом доме стоит, и люди не знают, куда его деть. Фасоль мы едим краснодарскую, сено мы коровам даем тоже из Краснодара, кукурузу тоже завозим… У нас не покупает ничего государство, все оттуда привозят. Мы надеемся очень, уже хотим, чтобы обратили на нас внимание».

Министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, присутствовавший на встрече, сообщил, что в условиях пандемии люди сами, не дожидаясь помощи государства, поехали в село и засеяли 7563 гектара земли, для сравнения: в прошлом году было засеяно в два раза меньше – 3270 гектаров.

Он проинформировал, что в разработке находится закон о сельском хозяйстве, в который заложена статья, обязывающая правительство выделять на сельское хозяйство 5% от собственных доходов бюджета. Если закон будет принят, то на сельское хозяйство будет выделяться около 250 млн рублей в год. Все понимают, что село живет в тяжелых условиях и без государственных дотаций не выживет. Он с удивлением обнаружил, что ввозимый в Абхазию мед не облагается НДС. 37 млн рублей, затраченных на завод по очистке и расфасовке меда, и 110 млн рублей, вложенных в строительство овощехранилища, надо оправдать, и эти предприятия должны работать. Беслан Джопуа согласился с тем, что дорожная карта нужна, государственная программа нужна, и призвал специалистов оказать помощь в разработке этих документов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия