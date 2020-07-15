Новости
Алиев поблагодарил Эрдогана за поддержку Азербайджана в конфликте с Арменией
Президент Азербайджана поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию Турции и поддержку Азербайджана в вопросе приграничного конфликта с Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Турция первой отреагировала на нападение ВС Армении на Азербайджан. В своем вчерашнем выступлении вы вновь подтвердили твердую позицию Турции по поводу армянских провокаций. Наш народ высоко оценивает вашу поддержку. Азербайджано-турецкий стратегический альянс является важным фактором для обеспечения мира и безопасности в регионе и содействует развитию сотрудничества. Я уверен, что наше единство и солидарность будут и впредь укрепляться, и расширяться в интересах наших народов», - говорится в письме Алиева Эрдогану, опубликованном на сайте азербайджанского лидера.
Алиев отметил, что произошедший инцидент - не обычное пограничное столкновение, а продолжение захватнической политики Армении.
«Сегодня, как и всегда, руководство Армении, приверженное своей лицемерной политике, пытается обмануть как свою общественность, так и мировое сообщество. На фоне сложившихся социально-экономических проблем в своей стране они хотят достичь определенных целей путем разжигания конфликта с Азербайджаном», - отмечается в письме.
Глава государства напомнил о попытке переворота в Турции 15 июля 2016 года, когда Азербайджан «решительно осудил эту коварную попытку».
«Попытка переворота была коварным планом против турецкого государства. Благодаря вашему героизму и любви турецкого народа к вам, братская страна вышла из этого трудного испытания еще сильнее. Азербайджан с первых минут был страной, которая решительно осудила эту коварную попытку государственного переворота против турецкого государства и народа. Таким образом, народ и государство Азербайджан продемонстрировали свою поддержку братской Турции», - отмечается в тексте письма.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция провоцирует нестабильность в регионе.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Другие новости дня
Сy-30 СМ заступили на боевое дежурство в Армении. ВИДЕО
Истребители Сy-30 СМ Вооруженных сил Армении вышли на боевое дежурство, сообщает правительство республики. Премьер-министр Никол Пашинян опубликовал видеокадры истребителей.
«Истребители Су-30 СМ вышли на боевое дежурство, обеспечивая неприкосновенность воздушных границ Армении», – говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства в фейсбуке.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила «Интерфаксу», что «боевое дежурство многофункциональных сверхсовременных истребителей Су-30 СМ будет носить постоянный характер».
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных. В среду ситуация на границе остается спокойной.
- О том, что Армения купила у России Су-30СМ, стало известно в начале 2019 года. В конце прошлого года Никол Пашинян сообщил, что истребители уже находятся в Армении. «Наше главное приобретение этого года», – заявил премьер-министр 27 декабря 2019 года.
Даур Кове сохранил пост главы МИД в абхазском правительстве
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кове главой абхазского МИД. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Кове занимает пост министра с 2016 года.
- Даур Кове родился 15 марта 1979 г. в Сухуми.
- В 2000 г. окончил Башкирский Государственный Университет по специальности «Юриспруденция», специализация – «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности».
- 1995-2000 гг. – референт, советник представительства Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2000-2009 гг. – полномочный представитель Абхазии в Республике Башкортостан.
- 2005-2006 гг. – начальник международного отдела Министерства иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
- 2006-2010 гг. – заместитель министра иностранных дел.
- 2010-2011 гг. – начальник Аппарата Кабинета Министров.
- 2011 г. – преподаватель дисциплины «Международное право» в Сухумском открытом институте.
- С июня по ноябрь 2012 гг. – начальник правового отдела Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2012-2014 г. – заместитель директора абхазского филиала Российского некоммерческого фонда «Институт Евразийских исследований».
- 2013-2014 гг. – советник начальника Управления по чрезвычайным ситуациям.
- 2013 г. – советник спикера абхазского парламента.
- 2014 г. – начальник Управления протокола президента.
- С октября 2016 г. – министр иностранных дел.
- Женат, отец двоих детей.
Чечню закрыли для въезда туристов из-за опасений вспышки коронавируса
Оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса в Чечне заявил о приостановке объявленного ранее туристического сезона в республике.
Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Минтуризма 13 июля. Отмечается, что эти меры продлятся до особого указания оперштаба.
"До снятия ограничительных мер по посещению Чеченской республики в отношении указанных лиц необходимо строгое соблюдение требований Оперштаба", - сказано в документе.
О повторном введении ограничительных мер сообщил и руководитель республиканского ГИБДД Идрис Черхигов.
"Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку", - написал Черхигов.
- Из-за карантина по коронавирусу въезд и выезд в Чеченскую республику был закрыт с 5 апреля этого года, однако 24 июня почти все ограничения, в том числе и на передвижение были сняты. Туристический сезон был официально открыт 6 июля.
- По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Чечне зарегистрирован 1851 случай COVID-19 и 28 случаев летального исхода. Однако статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов.
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Турция и Россия договорились о возобновлении регулярного авиасообщения с сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление турецкого министерства. В Росавиации также отказались от комментариев.
Источник в государственной авиакомпании Турции Turkish Airlines сообщил РИА Новости, что конкретных планов по возобновлению полётов в Россию пока нет, рейсов на сегодня не запланировано. Ранее Turkish Airlines открыла продажу билетов на рейсы в российские города с 1 августа.
Накануне Ассоциация туроператоров России заявила, что восемь стран готовы принимать российских туристов "хоть завтра". Как рассказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, речь о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике. Большинство из них требуют справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.
- Правительство России ранее заявляло о намерении возобновить международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности— иностранное государство должно будет готово принимать россиян. При этом полёты будут разрешены в те страны, в которых за последние две недели уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек.
- 30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС.
- Сейчас вылететь из России можно только на частных самолетах либо на вывозных рейсах: они направляются за российскими туристами за границу и, чтобы не лететь туда пустыми, берут пассажиров. Билеты на такие рейсы есть в открытом доступе, например, на сайте "Аэрофлота" – авиакомпания выполняет большую их часть. Забронировать билет на рейс обратно можно только через сайт госуслуг.
- Из-за пандемии коронавируса с 27 марта Россия полностью прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение.
Абхазия не откроет де-факто границу с Россией до 21 июля
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границе по реке Псоу до 21 июля 2020 года.
В пресс-релизе сообщается, что «абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы». В частности, Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, «в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер».
«В настоящее время между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне по выработке совместного решения по вопросу снятия ограничений на границе», – говорится в пресс-релизе.
Местные власти указывают, что в Абхазии сейчас нет ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID-19.
«Все граждане, у которых ранее был обнаружен коронавирус, выздоровели после прохождения лечения в Гудаутской ЦРБ. Руководство страны, в соответствии с рекомендациями специалистов – эпидемиологов предпринимает все необходимые меры по защите населения от коронавирусной инфекции COVID19. Как неоднократно заявлял Президент Аслан Бжания, приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан», – сказано в сообщении.
- Де-факто граница по реке Псоу закрыта из-за пандемии коронавируса. Общее число выявленных заболевших в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
- Накануне сообщалось, что Россия в ближайшие дни откроет границу с Беларусью и восстановит с ней авиационное и железнодорожное сообщение.
- Сегодня Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией. Об этом турецкому информационному агентству Anadolu сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.
- Правительство России ранее заявляло о намерении возобновить международное авиасообщение с другими странами с 15 июля. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности— иностранное государство должно будет готово принимать россиян.
Пранкеры от имени генсека ООН предложили президенту Польши вернуть Львов – он отказался
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) поговорили от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с президентом Польши Анджеем Дудой. Запись разговора они выложили на своем Youtube-канале.
В воскресенье Дуду переизбрали главой государства на второй срок. Вован и Лексус позвонили ему от имени генсека ООН под предлогом поздравить с победой на выборах, – пишет РИА Новости
В разговоре пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. На это Дуда заявил: «С господином Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну». При этом польский президент подчеркнул, что Россия хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, но оккупировала Польшу. В ответ «генсек» напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины.
После этого Вован и Лексус от имени генсека предложили польскому лидеру вернуть Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет ввиду собеседник, а затем возмущенно воскликнул: «Нет, это Украина! Нет, нет, нет, никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет».
Говоря о пандемии коронавируса и ситуации в Польше, президент заявил, что COVID-19 никак не повлиял на проведение выборов.
«Сложно сказать, что является главным источником (завозных) случаев коронавируса (в Польше), может быть, Украина, потому что у нас много людей из Украины, но в целом у нас не так много случаев», – подытожил он.
В Зугдидском районе в реке нашли тело пропавшего подростка
После двух дней поисков в реке Джуми Зугдидского муниципалитета в регионе Самегрело-Земо Сванети спасатели обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщает Служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Тело утонувшего подростка нашли в трех километрах от того места, где его видели в последний раз.
Для поисковых работ были мобилизованы пожарные-спасатели из Тбилиси, Самегрело-Земо Сванети, Имерети, Аджарии. Спасатели задействовали дрон, три лодки и эхолот.
В последний раз подростка на реке видели 13 июля. По словам односельчан, он пас скот. Из-за проливных дождей уровень воды в реке Джуми значительно повысился, - пишет «Новости-Грузия».
На акциях протеста в Беларуси были задержаны около 280 человек
В городах Беларуси на стихийный акциях в поддержку незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало накануне были задержаны около 280 человек.
Такие данные утром в среду привёл правозащитный центр "Весна", который публикует поимённый список задержанных, и этот перечень постоянно обновляется.
В Минске в милицию доставили свыше 200 человек, задержания были также на акциях в Бресте, Гомеле, Гродно, Пружанах, Бобруйске, Солигорске, Столбцах. Naviny.by пишут, что некоторых задержанных в столице заставляли стоять в автозаках на полу на коленях, лицом в сиденье и с руками, заведёнными за голову.
Во время акций задерживались и сотрудники СМИ, которые вели трансляции с места событий. Ассоциация журналистов Беларуси сообщила о более чем 10 репортёрах, которых отвезли в отделения. Их, по данным ассоциации, отпускали достаточно быстро и без составления протоколов.
На акции в Минске задержали двух сотрудников Белорусской службы Радио Свобода Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика. Обоих отпустили в одиннадцатом часу вечера.
Акция в Минске проходила на центральном проспекте Независимости. Также люди собирались в районе площади Победы, у Кафедрального собора, в некоторых "спальных" кварталах. По информации из соцсетей, в районе Немиги проходили жесткие задержания. Тех, кого выхватывали милиционеры, люди старались отбить.
Водители поддерживали участников акции, сигналя им из машин, в связи с чем власти перекрыли ряд улиц. Также после десяти вечера были перекрыты отдельные станции метро, а на некоторых участках проспекта Независимости отключено уличное освещение.
По факту протестов Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее во вторник Центризбирком Беларуси объявил, что не будет регистрировать кандидатами в президенты страны бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало. В случае Бабарико отказ связали с письмом из Комитета госконтроля о его "противоправной деятельности".
Вместе с тем ЦИК допустил до участия в выборах пять кандидатов, включаю действующего президента Александра Лукашенко и супругу популярного блогера Сергея Тихановского – Светлану. Участники предыдущих акций за честные выборы в Беларуси собирали подписи, в том числе, за выдвижение Тихановской.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что отказ властей Беларуси зарегистрировать кандидадами Бабарико и Цепкало подрывает демократичность выборов и ограничивает возможности волеизъявления избирателей страны.
Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом с июня содержится под стражей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов, даче взятки и уклонении от уплаты налогов. Правозащитники признали его политзаключенным, международная организация Amnesty International - узником совести.
- Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. Сторонники оппозиции обвиняют Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, в преследованиях и развязывании репрессий против своих политических соперников.
- Сам глава Беларуси заявлял в связи с нынешней президентской кампанией, что властям удалось предотвратить "майдан", а также обвинял во вмешательстве в выборы иностранные государства, в частности, Россию.
- Международные организации, как правило, называли все белорусские выборы за последние 20 с лишним лет не соответствующими демократическим стандартам.
Президент ЦСКА был удивлён реакцией Зурабишвили на трансфер Шенгелия
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил в интервью «Известиям», что был удивлён реакцией президента Грузии Саломе Зурабишвили на трансфер капитана грузинской сборной Торнике Шенгелия.
Ватутин считает, что «подавляющее большинство соотечественников рады за своего капитана и желают ему всего самого доброго», а к единичным нападкам в интернете поначалу не относился серьезно.
«Но когда на эту тему отрицательно высказалась президент страны, когда она поставила под сомнение свободу профессионального спортсмена в выборе места работы, это вызвало удивление. Причем не только у меня, но и у жителей Грузии. Как сказал Шенгелия, для него странно объяснять меру своего патриотизма. Токо с первого дня переговоров было крайне важно наше согласие на его выступление за сборную страны, и это согласие от нас он получил. Мы в своей деятельности бесконечно далеки от политических мотивов, собираемся просто играть в баскетбол, радовать зрителей и побеждать. Ничего более. С огромным уважением отношусь к Грузии, ее истории, у нас уже играли Георгий Цинцадзе и Манучар Маркоишвили, поэтому ждем всех соотечественников Токо на наших матчах. Уверен, что тем, кто играет или болеет за ЦСКА, это никак не мешает быть патриотом Грузии. Грузия может и должна гордиться таким спортсменом, как Шенгелия», - заявил президент ЦСКА.
- 9 июля ЦСКА объявил о трансфере форварда сборной Грузии Торнике Шенгелия. 28-летний баскетболист заключил с московским клубом трехлетний контракт.
- Многие в Грузии сочли, что Шенгелия поступился принципами. Они не поддержали баскетболиста, указывая на сложные отношения между Грузией и Россией. Сотни пользователей Facebook пожелали, чтобы Шенгелия больше не был капитаном сборной Грузии. Президент Саломе Зурабишвили назвала решение форварда национальной сборной неприемлемым. На стороне Шенгелия оказалась Национальная федерация баскетбола Грузии, а также члены сборной. Они распространили заявления, пожелав баскетболисту успехов.
Американская вакцина против COVID-19 вызвала иммунный ответ
Экспериментальная вакцина против COVID-19, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Соответствующие данные опубликованы в журнале New England Journal of Medicine, - пишет «Интерфакс».
Исследование показало, что некоторые антитела были произведены после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.
Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против COVID-19".
Согласно результатам, опубликованным во вторник, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после введения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.
В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.
Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тыс. участников в 87 местах.
Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограммов вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.
Белый дом решил не ужесточать правила действия студенческих виз
Власти США решили отменить обязательное требование для иностранных студентов покинуть страну, если занятия в их университетах и колледжах будут полностью переведены в режим онлайн из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Голос Америки".
В Белом доме подтвердили, что откажутся от этого плана в связи с большим количеством судебных исков, поданных университетами и властями нескольких штатов.
Иски, в частности, подали Гарвард и Массачусетский технологический институт. Университеты заявляют, что действия администрации незаконны и отрицательно скажутся на академическом процессе. Против высылки иностранных студентов выступили и 20 американских штатов. Десятки крупных компаний, включая Google, Facebook и Twitter , колледжей и университетов предоставили в суды экспертные мнения, поддерживающие иски с требованием к президенту США восстановить прежнюю политику в отношении иностранных студентов.
Во время судебного заседания во вторник иску Гарвардского университета, окружной судья штата Массачусетс Эллисон Берроуз заявил, что администрация США и два элитных вуза, которые подали в суд на Белый дом, пришли к соглашению, которое отменяет новые правила. Слушание длилось менее четырех минут.
Руководство Гарварда планирует в предстоящем учебном году полностью перевести все занятия в режим онлайн. Президент Дональд Трамп, настаивающий на открытии всех школ уже этой осенью, назвал план Гарвардского университета "нелепым".
В американских вузах обучается более миллиона иностранных студентов, и многие учебные заведения финансово зависят от иностранцев, которые платят десятки тысяч долларов за обучение.
НАТО призывает Армению и Азербайджан предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта
НАТО выражает обеспокоенность по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе, призывая предотвратить дальнейшую эскалацию.
«Мы с беспокойством следим за событиями на армяно-азербайджанской границе, в ходе которых используется тяжелое вооружение и гибнут люди», – заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай.
«Мы присоединяемся к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ ко всем сторонам: принять необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации», – сказал спецпредставитель НАТО.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
За сутки в Армении выявлено 515 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 515, в общем составив 33005.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 15 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 619 и сейчас составляет 21348.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 11 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 592.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время пандемии 189 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10876, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 139220 (2418 за последние сутки).
Заключенный сбежал с территории Тбилисского городского суда
С территории Тбилисского городского суда накануне сбежал 20-летний заключенный, обвиняемый в краже. Об этом сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии.
Дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса - служебная халатность (наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет) и побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы, либо во время конвоирования (наказывается лишением свободы на срок до четырех лет).
Расследование по части служебной халатности ведет прокуратура, по части побега – МВД.
Телеканал «Мтавари» сообщает, что заключенный находился в машине и сбежал, пока сотрудники правоохранительных органов вышли покурить.
Трамп лишил Гонконг особого статуса в отношениях с США
Президент США Дональд Трамп своим указом лишил Гонконг специального статуса, обеспечивавшего свободную торговлю между США и Гонконгом и сотрудничество в других областях: финансовой, научно-технической, правоохранительной.
О подписании соответствующего указа Дональд Трамп сообщил во вторник во время пресс-конференции в Белом доме. "Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий, - заявил президент Трамп. - Отныне к Гонконгу будет отношение как к материковому Китаю". По словам президента, это ответ на "репрессивные" действия китайских властей по отношению к Гонконгу, так называемому специальному административному району, который до 1997 года был британской колонией.
Поводом для этой меры стало введение в действие в Гонконге нового закона о национальной безопасности, цель которого ограничение права на протесты и других личных свобод жителей территории, гарантированнымх им Пекином в рамках китайско-британского договора о передаче Гонконга Китаю.
Дональд Трамп также подписал закон о введении санкций против иностранных граждан и банков, причастных к нарушению прав и свобод жителей Гонконга.
Лишение Гонконга особого статуса в отношениях с Соединенными Штатами может поставить под вопрос роль Гонконга как одного из ведущих мировых финансовых центров.
В Баку прошла акция в поддержку армии, полиция применила силу. ФОТО/ВИДЕО
В центре Баку прошел несанкционированный митинг-шествие в поддержку национальной армии. Об этом сообщают агентство Turan и азербайджанская служба Радио Свобода.
Вначале манифестанты прошли мимо здания президентской администрации – их сопровождали наряды полиции, которые не мешали митингующим.
Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш», «Слава армии», «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».
Около 4 часов ночи демонстранты ворвались в здание парламента, скандируя «Мобилизация!». Спустя 15-20 минут в здание вошли силы полиции и полка быстрого реагирования, которые, применяя дубинки, выбили людей из здания законодательного органа, произведя задержания. При этом некоторые лица перевернули полицейскую машину.
Для разгона остающихся на площади людей полиция применила водометы, – пишет Turan.
После того, как манифестанты были вытеснены с площади перед парламентом, десятки тысяч людей двинулись в двух направлениях. Часть пошла к центру, а часть в сторону памятника Нариманову. Полиция применила водометы и слезоточивый газ и задержала десятки человек.
Последняя группа манифестантов в несколько сот человек промаршировала в центре города в 4:30.
- Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня 12 июля. В течение последующих дней на границе продолжались боевые действия с использованием артиллерии, беспилотников и другой военной техники.
- По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, и одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщила о гибели четырёх военных.
Число случаев коронавируса в Грузии превысило тысячу
В Грузии за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом. Число подтверждённых случаев в стране составляет 1003.
По данным правительственного портала StopCov.ge, число выздоровевших достигло 873 – за сутки выздоровели еще три пациента.
В стационарах под наблюдением врачей находятся 244 человека, в карантине – 5640. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.
- Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года, после чего вирус стал распространяться в других странах.
- 26 февраля 2020 года первый случай был зафиксирован в Грузии у мужчины, вернувшегося из Ирана.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии.
- 4 апреля в Грузии умер первый пациент с коронавирусом - 79-летняя женщина с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск регулярного авиасообщения перенесли на месяц.
- Пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани назвал пять стран ЕС, для которых будет открыта граница. Это Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония.
Ираклий Кобахидзе возглавит избирательный штаб «Грузинской мечты»
В центральном офисе политического объединения «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» состоялось заседание избирательного штаба. Как сообщили в пресс-службе партии, главой избирательного штаба «Грузинской мечты» назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе.
«На заседании, в которое включился председатель партии Бидзина Иванишвили, главой избирательного штаба был назначен исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе. Ираклий Кобахидзе представил членам избирательного штаба свое видение по поводу предвыборной кампании. На заседании обсуждались текущие вопросы, связанные с выборами», - сказано в информации, передает «ИнтерпрессНьюс».
Россия впервые после пандемии откроет границу с другой страной
Россия в ближайшие дни откроет границу с Беларусью и восстановит с ней авиационное и железнодорожное сообщение. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам встречи со своим российской коллегой, передает агентство БЕЛТА. Беларусь станет первой страной, с которой открыты границы после начала пандемии коронавируса нового типа.
Россия объявила о закрытии внешних наземных границ в конце марта. Между Москвой и Минском продолжались регулярные полеты перевозчика «Белавиа», однако они прекратились в начале июля, после телеграммы Росавиации.
10 июля заместитель главы правительства России Татьяна Голикова заявила, что Россия с 15 июля готовится возобновить международное авиасообщение. Тогда отмечалось, что это будет делаться только на принципе взаимности.
Госдума одобрила приостановку работы НКО, получающих деньги из США
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает Министерству юстиции приостанавливать деятельность некоммерческих организаций в том случае, если они получают деньги или имущество от граждан США.
Согласно документу, Минюст также сможет приостановить деятельность НКО, которые занимаются политической деятельностью в России или реализуют проекты и программы «в ущерб государству».
Автором законопроекта стал депутат от ЛДПР Андрей Луговой. Он также является соавтором законов о «суверенном интернете», досудебных блокировках сайтов и об ограничении доли иностранного капитала в новостных агрегаторах.
В 2015 году Владимир Путин наградил Лугового медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени «за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Власти Великобритании считают Лугового причастным к убийству в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, получившего в Лондоне политическое убежище и написавшего несколько книг, в которых он обвинял Владимира Путина и его окружение в преступной деятельности, в частности – в подготовке взрывов жилых домов в российских городах в 1999 году.
Трое российских военных ранены при подрыве фугаса в Сирии
В Сирии сегодня, 14 июля, при подрыве фугаса в провинции Идлиб были ранены трое российских солдат, участвовавших в совместном патруле с турецкими военными. Об этом сообщает «Интерфакс" со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Сообщается, что жизни военнослужащих ничего не угрожает, они были легко ранены. Солдат доставили на авиабазу Хмеймим. При подрыве также пострадал экипаж турецкого бронеавтомобиля. Патрулирование временно прекращено. Российские и турецкие военные, а также сирийские органами безопасности выясняют, кто из боевиков мог быть причастен к нападению.
Российские и турецкие военные патрулируют трассу М-4, которая соединяет порт Латакия с границей Ирака, с марта этого года. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. С начала патрулирования пострадал уже 20-ый совместный патруль.
В провинции Идлиб на северо-западе Сирии – последней к западу от Евфрата территории, контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, – сейчас по большей части соблюдается режим перемирия, о котором, после нескольких недель кровопролитных боев, в которых участвовала и турецкая армия, договорились 6 марта в Москве Путин и Эрдоган. Россия в сирийском конфликте выступает союзником Асада, а Турция поддерживает его противников. Некоторые группировки оппозиции, в частности джихадисты из признанной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», заявили, что не признают договоренностей России и Турции.
В Абхазии не выявлено новых случаев инфицирования COVID-19
По сообщению Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекции бы взят у 50 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого из них не подтвержден.
Сегодня, 14 июля, из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов – курсантов российских вузов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
Минобороны Армении сообщило о гибели двух солдат-срочников
На северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы от огня ВС Азербайджана смертельные ранения получили призывники – младший сержант Габриелян Смбат Геворкович и младший сержант Матевосян Гриша Ваганович. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Ранее сегодня, 14 июля, Минобороны Армении сообщило о гибели двух армянских офицеров - майора Гаруша Вемировича Амбарцумяна и капитана Соса Пайлаковича Элбакяна.
«Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает свою поддержку членам семей, родным и сослуживцам погибших военнослужащих», - написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
- Ситуация на Тавушском участке армяно-азербайджанской государственной границы резко обострилась после полудня 12 июля, когда, по сообщению Министерства обороны Армении, военнослужащие ВС Азербайджана на автомобиле «УАЗ» пытались пересечь государственную границу Армении в направлении Тавуша. Стороны применяют артиллерийский огонь, сообщает Радио Азатутюн.
Югоосетинские власти передали Москве гражданина Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что передали представителям российских правоохранительных органов гражданина Грузии, обвиняемого в убийстве.
«В августе 2019 года при попытке незаконного пересечения югоосетино-грузинской государственной границы на синагурском направлении задержан гражданин Грузии Рохвадзе Кахабер Тамазиевич, 1976 г.р. В ходе разбирательства по данному факту установлено, что Рохвадзе К.Т. находился в федеральном розыске на территории Российской Федерации за совершение преступления по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). С целью избежать уголовной ответственности, фигурант планировал скрыться в Грузии. После проведения необходимых процессуальных действий задержанный Рохвадзе К.Т. установленным порядком экстрадирован в Российскую Федерацию и передан представителям российских правоохранительных органов», – говорится в сообщении югоосетинского КГБ.
В ведомстве заявили, что помощь гражданину Грузии в пересечении де-факто границы оказывал житель села Синагури, которому объявлено официальное предостережение о недопустимости действий. В КГБ не уточняют, как гражданин Грузии попал в село Синагури из России.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.