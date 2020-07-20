«Советская эстетика» Иванишвили

Программную речь Бидзины Иванишвили сегодня в Грузии разобрали по словам. И хотя ничего принципиально нового лидер правящей «Грузинской мечты» не сказал, все отметили, что после острой критики из Вашингтона и Брюсселя он впервые публично поблагодарил за помощь ЕС и США. Нашлись и такие, кому речь Иванишвили напомнила выступления советского лидера Леонида Брежнева и даже нынешнего российского президента Владимира Путина.

Он казался поседевшим и осунувшимся, но, возможно, виной тому было июльское солнце, которое уже в 11 часов утра было палящим на живописной поляне у кождорского леса. Таким грузинское общество увидело лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили впервые с момента начала пандемии, если не считать его мимолетное появление в соцсети «Тик-Ток» 21 апреля. Но там Иванишвили лишь шутливо поздоровался со своим сыном Бера, так ничего и не проговорив.

Сегодня же Иванишвили было что сказать на презентации открытия предвыборной кампании своей партии «Грузинская мечта». Перед тем, как назвать кандидатов в 30 мажоритарных округах, лидер партии рассказал, почему он уверен в убедительной победе своей партии на парламентских выборах в октябре. Но сначала поблагодарил грузинских эпидемиологов, команду «Грузинской мечты», а потом и грузинский народ, который доверился власти и объединился вокруг нее в дни пандемии. И главное, что народ ощутил «руку заботливой власти»:

«Этот кризис показал всем, что рычаги управления страной в надежных руках, что власть «Грузинской мечты» – это гарант спокойствия и мира, так как проводит рациональную и прагматичную политику. Могу с уверенностью сказать, что команда, которая сегодня у власти, в силах взять на себя ответственность за всю страну», – здесь Иванишвили прервали аплодисментами.

За почти девятиминутную речь Иванишвили прервали овациями 14 раз. В соцсетях сразу вспомнили о временах застоя и Леониде Брежневе. Другие обратили внимание на то, что Иванишвили, как и российский президент Владимир Путин, часто употреблял слова «стабильность и мир», что некоторым пользователям соцсетей позволило сделать заключение: «Грузия – в шаге от авторитарного правления».

Сторонники Бидзины Иванишвили, в свою очередь, критиковали оппонентов власти за то, что они так и не оценили вклад «Грузинской мечты» в борьбе с пандемией и не заметили благотворительности и меценатства Иванишвили. К тому же он и сегодня обещал:

«Образование и экономическое благосостояние станут основой плана действия и целью «Грузинской мечты» в последующие годы. У нас уже заложен твердый фундамент для этого, и его нужно сейчас укрепить».

Обещал Иванишвили и «возвратить доверие абхазских и осетинских братьев». А почему не сестер? – пытались острить некоторые в соцсетях. Но другие им напоминали, что Иванишвили и грузинских-то сестер не жалует: в представленном сегодня списке тридцати мажоритарных кандидатов «Грузинской мечты» только одна женщина.

Как и ранее, лидер правящей силы ничего не сказал про Россию, он лишь упомянул, что у Грузии «трудное политическое соседство».

Не обошлось и без традиционных упреков к Михаилу Саакашвили и «Нацдвижению». Правда, имена не назывались, но Иванишвили говорил о власти, которая когда-то бежала с поле боя, а потом и из страны, а в нынешнее время ее бывшие представители не приняли участия в конституционных поправках избирательной системы, и всем стало понятно, кого он имел в виду:

«Это еще раз показало, что для них главное – прибрать к рукам власть и реванш за те восемь лет свободы, которую мы все вместе приобрели и поставили страну на путь демократического развития».

И, конечно же, ни слово о том, что его партия и он сам лично обещал с самого начала конституционных поправки и реформу избирательной системы, но не выполнил обещания до тех пор, пока этим вопросом вплотную не занялись западные партнеры в лице послов США и ЕС.

Кстати, Иванишвили сегодня поблагодарил Брюссель и Вашингтон за оказанную помощь Грузии и заявил, что евроатлантическим устремлениям страны ничего не угрожает. Это было, пожалуй, единственное новое слово в его выступлении. Еще в ноябре прошлого года он яростно критиковал американские НПО в лице IRI, NDI, Transparency International и собирался убедить Вашингтон в сговоре этих НПО против Грузии и самих США.

«Благодарность была формальной», – считает специалист по международным отношениям, докторант ТГУ Константин Шубитидзе. Он убежден: лидер «Грузинской мечты» был вынужден извиниться. А подтолкнула его к этому острая критика со стороны западных партнеров, в ходе которой Иванишвили даже посчитали близким союзником Путина и пригрозили правительству «Грузинской мечты» санкциями.

После сегодняшнего выступления Иванишвили Константину Шубитидзе стало понятно и следующее:

«Власть намерена продолжить утверждать, что они смогли упорядочить отношения с Россией. Но как можно посчитать эти отношения урегулированными, если продолжается оккупация, оккупационная линия постоянно продвигается вглубь, похищают людей, пытают и убивают. Как это можно назвать миром и стабильностью, это как-то странно».

Философ, профессор ТГУ Заза Пиралишвили недоумевает по другому поводу:

«Как можно, чтобы человек, у которого за спиной такой большой успех – бизнес-империя, был так верен эстетике советской политики? Сегодняшнее мероприятие прошло именно в этом духе – со своим главным выступающим и этой политической пирамидой, в которой не заметны другие личности. Я очень хорошо все это помню».

В речи Иванишвили философ заметил элементы «путинизма». Это когда акцент делается на стабильности и мире, романтизации советских времен. Пиралишвили отмечает, что, несмотря на падающий рейтинг «Мечты», он остается достаточно высоким именно благодаря тому, что Иванишвили может найти подход к избирателю, особенно той его части, которая выросла и жила в Советском Союзе.

«Иванишвили – продукт ошибок прозападных сил», – с досадой говорит он.

Выступление Иванишвили у конституционалиста, ассоциированного профессора Университета Ильи Коте Чокорая ассоциаций с советским застоем не вызвало. Ему понятно, что Иванишвили и «Грузинская мечта» в предвыборной кампании будут действовать двумя путями. Один из них – старый: пугать избирателей возвращением «Нацдвижения», другой – новый: успех в борьбе с пандемией. И хотя сейчас преимущество на стороне «Грузинской мечты», Чокорая, как и другие наблюдатели, надеется, что новая избирательная система и активность избирателей на парламентских выборах будут способствовать приходу к власти коалиционного правительства.