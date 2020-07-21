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Встреча в формате МПРИ в Эргнети пройдёт 30 июля
96-я встреча в формате Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети (МПРИ) пройдёт 30 июля. Сопредседатели уже начали подготовку к переговорам, – говорится в их совместном заявлении.
«Сопредседатели Механизма Предотвращения и Реагирования на Инциденты в Эргнети (МПРИ), Глава Миссии Наблюдателей Европейского Союза в Грузии Посол Марек Щигел и Специальный Представитель Действующего Председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Посол Рудольф Михалка подчеркивают важность диалога для снижения напряженности и предотвращения инцидентов вдоль административной границы Южной Осетии. В течение последних недель сопредседатели провели интенсивные консультации с целью поиска возможности возобновления встреч в формате МПРИ в Эргнети. В этом контексте сопредседатели приветствуют недавние заявления участников МПРИ относительно их готовности возобновить диалог в данном формате. Они также принимают к сведению активное использование участниками Горячей Линии, управляемой МНЕС. Следовательно, сопредседатели начали подготовку к 96-ой встрече МПРИ в Эргнети, запланированной на 30-ое июля 2020 года», – сказано в заявлении.
- Тбилиси и Цхинвали планируют обсудить на встрече инциденты, произошедшие на разделительной линии, в том числе задержание жителя села Квемо Чала Зазы Гахеладзе.
- Встречи в рамках МПРИ прекратились осенью прошлого года после кризиса, вызванного установкой нового грузинского полицейского поста в селе Чорчана.
Другие новости дня
В украинском Луцке захватили автобус с заложниками, к месту стянута бронетехника
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает полиция Волынской области.
По предварительным данным, у мужчины при себе взрывчатка и оружие. "В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – добавили правоохранители.
В автобусе могут находиться 20 человек.
Глава областного управления полиции Юрий Крошко рассказал, что к операции привлечен антитеррористический центр СБУ. Его слова приводит "Громадське". По его словам, находящийся в автобусе мужчина ведет стрельбу.
Издание "Общественное" сообщает, что мужчина "выдвинул правоохранителям свои условия, с ним ведутся переговоры". В своем обращении захватчик "поздравляет с Днем антисистемы", а также предупреждает, что еще одна бомба заложена в людном месте. По информации издания, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет "недовольстве системой в Украине".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.
«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг»... Держу ход событий под личным контролем», - написал президент.
Ереван опровергает заявление Баку о двух сбитых беспилотниках на границе
Сообщение оборонного ведомства Азербайджана о двух сбитых во вторник на границе беспилотниках армянских военных не соответствует действительности, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян «Интерфаксу».
«Информация не соответствует действительности. На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное спокойствие», –сказала Степанян.
Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что 21 июля в 00:30 по местному времени в Агдамском районе и в 08:45 над позициями в направлении Товузского района армяно-азербайджанской государственной границы были сбиты два разведывательных беспилотника армянских военных.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Два российских министерства поспорили о готовности вакцины от COVID-19
Два российских министерства — минобороны и минздрав — поспорили о готовности первой российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов заявил, что вакцина уже готова, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов — что у неё начался только второй этап испытаний.
"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра [имени Гамалеи] уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции готова", — заявил Цаликов в интервью "Аргументам и фактам".
Кузнецов в комментарии РБК сообщил, что вакцина только проходит второй из трёх этапов испытания. По его завершении должна начаться процедура государственной регистрации препарата, отметил он.
- В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. The Bell отмечает, что реальные шансы создать российскую вакцину есть только у двух игроков – ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
- В обычных условиях вакцины требуют долговременного испытания на больших выборках пациентов, однако ряд стран, в том числе Россия, планируют пропустить этот этап, фактически проводя клинические испытания на вакцинируемых гражданах. Минобороны планирует начать производство вакцины уже в августе.
- По состоянию на утро 21 июля в России зарегистрированы 5842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 783 328. 562 384 человека выздоровело. Умерли, по официальным данным федерального оперативного штаба, 12 580, эксперты подвергают эту оценку сомнению и считают, что реальная смертность может быть в три раза выше.
Жителей двух грузинских сёл начали массово тестировать на коронавирус
В двух сёлах Гардабанского муниципалитета могут принять жёсткие карантинные меры. Это связано с выявлением случаев коронавируса.
Представитель мэрии города Рустави Давид Бегашвили заявил грузинской службе Радио Свобода, что за две недели в муниципалитете подтверждено 22 случая заражения, в том числе в селе Караджалари – 15 случаев. Около 100 жителей района переведены в карантинные зоны.
Жителей сёл Караджалари и Каратаклиа, расположенных в 7-8 километрах от Рустави, сегодня начали массово тестировать на COVID-19. Глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе накануне заявил журналистам, что протестируют несколько тысяч человек.
Ранее строгий карантин был объявлен в двух сёлах Болнисского муниципалитета. Последнюю «закрытую зону» - село Мушевани власти открыли 1 июля после 67 дней карантинного режима.
- Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 1049, из них 903 пациента выздоровели, 16 скончались.
Убийство на улице Хорава: апелляционный суд оставил в силе приговор Михаилу Каландия
Тбилисский апелляционный суд оставил в силе приговор Михаилу Каландия, признав его виновным в групповом убийстве подростка Давида Саралидзе. О своём решении судья апелляционного суда объявил сегодня, 21 июля.
Тбилисский городской суд 25 февраля приговорил Каландия к 15 годам лишения свободы. Согласно кодексу несовершеннолетних, срок ему был снижен на треть - до 11 лет и 3 месяцев лишения свободы.
Резонансное убийство на улице Хорава произошло в декабре 2017 года. В результате подростковой драки погибли два школьника – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Следствие задержало двоих несовершеннолетних – Г.Дж. и Г.Б. Впрочем, отец Давида Саралидзе – Заза Саралидзе настаивал, что к убийству его сына был причастен Михаил Каландия, которого, как неоднократно заявлял Саралидзе, покрывали органы с подачи его дяди – Мирзы Субелиани, теперь уже бывшего сотрудника прокуратуры. Каландия задержали в июне прошлого года.
Кадыров ответил на внесение жены и дочерей в «черный список» США
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал введенные накануне Госдепортаментом США новые санкции в отношении его самого и некоторых членов его семьи.
«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили?», - написал Кадыров в своем телеграм-канале (стиль оригинала сохранен – прим. ред.).
Региональный руководитель заявил, что его жена и дочери готовы отказаться от интересов в США и Европе, если бы они у них были. Кадыров также подчеркнул, что «чеченский институт семьи крепче санкций».
Накануне государственный департамент США внес ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затронут жену главы Чечни Медни Кадырову, его дочерей Айшат и Карину (Хадиджат).
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров также опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.
- В декабре 2017 года Минфин США внес главу Чечни в санкционный «список Магнитского». В ведомстве возложили на него ответственность за внесудебные убийства, пытки и другие нарушения международно признанных прав человека.
- Эксперты отмечали, что «Список Магнитского» сделал Кадырова нежелательной персоной за границей. Так, при попытке осуществления финансовых операций за рубежом или даже в России по пластиковой карте он рискует получить отказ.
- После внесения Кадырова в санкционный список в конце декабря 2017 года был заблокированы его аккаунт в Instagram. В ответ его приближенные заявили, что прекращают пользоваться соцсетью, но массово нарушили данное ему обещание.
- В ответ на санкции в отношении влиятельных лиц Чечни Кадыров утверждал в мае 2019 года: «США боятся нас - маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки».
За сутки в Армении выявлено 273 новых случая коронавируса, скончались 12 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 273, в общем составив 35254.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 704 и сейчас составляет 24206.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 662.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 215 пациентов с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10171, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 148180 (1072 за последние сутки).
Грузии выделили 45 млн евро для ликвидации экономических последствий пандемии
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выделил Грузии кредит в 45 миллионов евро (около 50 миллионов долларов) для ликвидации социально-экономических последствий эпидемии COVID-19.
«Кредит окажет экстренную финансовую поддержку правительству Грузии для более эффективного реагирования на пандемию», – заявил вице-президент AIIB Константин Лимитовский, слова которого приводятся в пресс-релизе финансового института.
В мае AIIB уже одобрил выделение Грузии кредита в 91.34 миллионов евро в качестве экстренной помощи - для развития инфраструктуры здравоохранения и улучшения мер социальной защиты в условиях пандемии.
- Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии достигло 1049, из них 903 пациента выздоровели, 16 скончались.
Коронавирус в Грузии: 1049 подтверждённых случаев, 903 выздоровевших
Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 10 человек. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1049.
Число выздоровевших увеличилось до 903 – за сутки выздоровели трое. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 267 человек, в карантине – 5534.
Накануне в Грузии была зафиксирована еще одна, 16-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан проявлять максимальную сдержанность
Генеральный секретарь ООН глубоко обеспокоен эскалацией напряженности между Азербайджаном и Арменией. Антониу Гутерриш призывает стороны проявлять максимальную сдержанность, поскольку масштабный конфликт между двумя странами может обернуться катастрофой.
Об этом накануне вечером во время ежедневного брифинга в штаб-квартире ООН заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Отвечая на вопрос одно из журналистов, Дюжаррик сказал, что представители ООН в течение последней недели контактировали с представителями Азербайджана и Армении на различных уровнях, чтобы призвать страны к деэскалации.
Отметим, что еще в марте, когда началась пандемия коронавируса и страны мира столкнулись с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, генеральный секретарь ООН призвал к прекращению огня в конфликтующих странах мира.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Байден: Кремль понесет расплату в случае вмешательства в выборы в США
Иностранное вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах будет рассматриваться как враждебная акция и повлечет очень ощутимые последствия для страны, уличенной в таких акциях. Об этом предупредил в понедельник кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден.
В заявлении Джо Байден обращается к России и другим прямо не названным странам с предостережением: "Я предупреждаю Кремль и другие иностранные правительства. В случае избрания президентом я отнесусь к иностранному вмешательству в наши выборы, как к враждебной акции... Я воспользуюсь всеми полномочиями в качестве главы исполнительной власти, чтобы заставить страны-нарушители понести ощутимую и продолжительную расплату". По словам Джо Байдена, он будет готов прибегнуть к санкциям против финансового сектора, замораживанию активов, кибероперациям и обнародованию фактов коррупции. Байден заявляет, что у него нет желания идти на эскалацию напряженности с Россией или другими странами, но он без колебаний предпримет ответные действия.
Возможное вмешательство Кремля в президентские выборы в США, до которых остается три с половиной месяца становится все более заметной политической темой в Вашингтоне. В понедельник влиятельные законодатели-демократы направили письмо директору ФБР Кристоферу Рэю с просьбой выступить перед членами Конгресса с разведывательной информацией о попытках иностранных государств вмешаться в в избирательную кампанию в США. В письме говорится о "крайней обеспокоенности" американских законодателей тем, что Конгресс, по некоторым данным, становится объектом иностранного вмешательства, в частности, используется дезинформация с целью повлиять на работу Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы.
В феврале нынешнего года в американской прессе появились сообщения о том, что американские разведслужбы предупредили законодателей о вмешательстве России в предвыборную кампанию в США с целю поддержки кандидатуры Дональда Трампа.
Сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шакарашвили будут продлены
Сроки досудебного расследования по делу об убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили будут продлены. Это следует из заявления прокуратуры Грузии.
22 июня тело Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». До сих пор по этой части никому из задержанных обвинения не предъявлены.
Прокуратура просит суд на месяц отложить предварительные слушания дел 11 совершеннолетних фигурантов – до 31 августа. Это требование не распространяется на несовершеннолетних. Согласно грузинскому законодательству, срок досудебного расследования в отношении несовершеннолетних ограничен 40 днями. Предварительные слушания дел шести задержанных младше 18 лет начнутся 31 июля, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Это обстоятельство не исключает того, что на основании доказательств, которые будут добыты в будущем, им предъявят новые обвинения», - пояснили в прокуратуре.
В ведомстве заявляют, что Министерство внутренних дел проводит интенсивные следственно-процессуальные мероприятия для получения дополнительных доказательств и выявления лиц, виновных в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура обещает, что о ходе расследования периодически будут информировать семью Георгия Шакарашвили и общественность.
МИД Грузии: Азербайджанским СМИ распространена публикация дезинформационного характера
Министерство иностранных дел называет дезинформацией распространенную азербайджанским СМИ информацию, согласно которой из Сербии и России через Грузию в Армению были доставлены минометы.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в департаменте прессы и информации МИДа, Грузию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и давняя дружба между двумя народами, которая развивается и углубляется.
«Одним из азербайджанских СМИ распространена публикация дезинформационного характера, которая содержит много неточностей. К сожалению, азербайджанское, будто серьезное интернет-издание необъективно описывает факты, вводит общество в заблуждение и пытается бросить тень на стратегическое грузино-азербайджанское партнерство и дружбу.
Еще раз подчеркиваем, что Грузию и Азербайджан связывают стратегическое партнерство и давняя дружба между двумя народами, которая развивается и углубляется, обе страны играют важную роль в регионе и в том числе, совместно осуществляют множество значимых региональных и международных проектов. Данная статья носит тенденциозный характер и направлена на искусственное создание проблемы в отношениях между двумя странами - стратегическими партнерами», - заявляют в Министерстве иностранных дел.
США внесли Рамзана Кадырова в санкционный список
США внесли в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова за серьезное нарушение прав человека, говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Санкции распространяются также на его супругу Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Карину Кадыровых.
Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в страну и деловые контакты, а также заморозку активов на территории Соединенных Штатов. Ранее в отношении Кадырова были введены экономические санкции.
"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – говорится в заявлении, передает "Настоящее Время".
В документе указана обеспокоенность США тем, что "Кадыров сейчас использует оправдание пандемии коронавируса для дальнейшего нарушения прав человека в Чечне".
США призывают другие страны принять аналогичные меры в отношении Рамзана Кадырова.
Активисты и правозащитные организации регулярно обращают внимание на продолжающиеся факты нарушения прав человека в Чечне в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, представителей независимых СМИ и активных граждан, которые просто критикуют Рамзана Кадырова.
Только в этом году были убиты два чеченских блогера, критиковавших главу Чечни: в феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, в июле блогер – Мамихан Умаров был застрелен в австрийском городе Герасдорф. Умаров критиковал Рамзана Кадырова и заявлял, что за убийствами и нападениями на чеченцев в Европе стоят российские спецслужбы. По подозрению в его убийстве задержали двух уроженцев Чеченской республики – Сарали Ахтаева и Салмана Магамадова.
26 февраля в Швеции было совершено нападение на оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть.
Сложной остается и ситуация с правами геев и лесбиянок. Их исчезновения в Чечне продолжаются, а сами они живут в постоянном страхе, что их раскроют. По данным Российской ЛГБТ-сети, в 2019 году в республике были задержаны, убиты или пропали более 50 человек. Более сотни удалось вывезти в другие регионы России и за границу.
В Абхазии нет новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации Оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие инфекцию взят у 12 граждан. Диагноз COVID - 19 ни у кого из них не подтвержден.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент скончался.
На свадьбы в Грузии уже можно приглашать до 100 человек
В Грузии объявили об очередном этапе снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
По решению межведомственного совета при правительстве страны, на открытых пространствах уже допустимо проводить праздничные и ритуальные мероприятия с количеством гостей до 100 человек. До сегодняшнего дня на традиционные социальные мероприятия (свадьбы, поминки, юбилеи и т.д.) можно было приглашать лишь до 10 человек.
Ранее правительство также разрешило проводить на открытых пространствах культурные и развлекательные мероприятия, а также допустило репетиции в закрытых помещениях.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 1039, из них 900 выздоровели, 16 скончались.
- С 21 марта в Грузии был объявлен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Ограничения отменили с 23 мая. Общественный транспорт в стране запустили с 29 мая.
- С 1 июня открылись торговые центры, магазины одежды и обуви, рестораны и кафе открытого типа.
- С 15 июня в стране запустили внутренний туризм, с 1 июля Грузия планировала открыть границы для туристов из безопасных стран. Запуск авиасообщения перенесли на месяц.
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 году суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.
"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой, — написал Навальный. — Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина".
- В конце декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь проиграли суд. Их обязали заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр".
- В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате "Московский школьник". В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.
- В уведомлении о расторжении договора компания "Социальное питание Центр" указала, что не может сотрудничать с организацией, "чье имя регулярно, массово и в негативной форме" обсуждают в СМИ и интернете. "Открытые медиа" со ссылкой на базу юридических лиц "Контур. Фокус" выяснили, что компания "Социальное питание Центр" заключила с властями Москвы контракты на 6,4 миллиарда рублей. Учредителем компании является Елена Андреевна Гусарова. Она также указана в качестве исполнительного директора ЗАО "Комбинат дошкольного питания" на сайте московской школы № 667. Эта организация входит в группу компаний с "Конкордом" и "Московским школьником".
Путин в Керчи сказал об «особой поддержке» крымского судостроения
Российский президент Владимир Путин, находясь в Керчи 20 июля, сообщил, что аннексированный Крым получит «особую поддержку» в сфере гражданского судостроения.
«Что касается Крыма, то в этом году мы приняли решение предоставить особую меру поддержки. Это связано с тем, что здесь затраты несколько выше. Приняли решение субсидировать 30 процентов стоимости судна для тех судовладельцев, которые хотят заказать в Крыму свои будущие суда – малотоннажные, среднетоннажные, рыболовные», – сказал Путин.
В понедельник Путин прибыл в Керчь, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России. Украинские власти пока никак не отреагировали на очередной визит российского президента в аннексированный Крым.
Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта. Тогда он прибыл в Севастополь. Перед этим 9 января президент России также побывал в Севастополе. Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января президент России провел в Ялте совещание с подконтрольными Кремлю руководителями Крыма и Севастополя по вопросам «социально-экономического развития полуострова».
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом Путина в аннексированный Крым.
10 января МИД России сообщило, что вернуло ноту Киеву без рассмотрения.
Путин отправил в отставку Сергея Фургала, врио губернатора стал Михаил Дегтярев
Президент России Владимир Путин отправил в отставку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который, как и Фургал, состоит в партии ЛДПР.
Фургал, избранный губернатором в 2018 году, был задержан в Хабаровске и доставлен в Москву 9 июля. Ему предъявили обвинение в организации двух убийств и покушении и арестовали на два месяца, – пишет Русская служба BBC.
По версии следствия, в 2004-2005 годах Фургал организовал убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушение на предпринимателя Александра Смольского. Все они были связаны с торговлей металлом - этим активно занимался и сам Фургал, его жене до сих пор принадлежит доля в одном из предприятий в этой сфере.
Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей невиновности.
С 11 июля в Хабаровском крае продолжаются акции в поддержку Фургала. Их участники требуют освободить политика из московского СИЗО и провести справедливое разбирательство в регионе.
В субботу, несмотря на 30-градусную жару, в Хабаровске прошла самая массовая акция в поддержку Фургала. По разным оценкам, в ней приняли участие от 10 тысяч (данные мэрии города) до 85 тысяч (данные региональных СМИ) человек.
В Грузии от COVID-19 скончался 16-й по счету пациент
В Грузии зафиксирована еще одна, 16-я по счету смерть пациента от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Информацию подтвердил руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе. По его информации, умер пациент старше 70 лет.
Предпоследний, 15-й случай смерти пациента с COVID-19 был зафиксирован в Грузии 28 июня. При этом уровень смертности от коронавируса в стране один из самых низких в Европе.
- Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии составляет 1039, из них 900 выздоровели, 16 скончались.
За сутки в Армении выявили 104 новых случая коронавируса, скончались 9 человек
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 104, в общем составив 34981.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 июля число выздоровевших пациентов увеличилось на 208 и сейчас составляет 23502.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 9 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 650.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 209 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (4 за последние сутки).
Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 10620, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 147108 (391 за последние сутки).
Азербайджан требует от Сербии объяснений по вопросу поставок вооружения Армении
Официальный Баку считает недружественными действия Белграда – в Азербайджане заявили, что Сербия передала Армении минометы и другое вооружение.
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович был вызван в МИД Азербайджана, где с ним провел встречу замминистра иностранных дел Халаф Халафов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» во внешнеполитическом ведомстве.
«Халафов довел до сведения Вейновича, что Азербайджан обладает достоверными данными о том, что Сербия передала Армении в большом количестве минометы и другое вооружение различного калибра», – отметили в МИДе.
Замминистра добавил, что данное оружие армянская сторона использовала в нападении на азербайджанские позиции на границе двух стран.
«Халафов подчеркнул, что между Азербайджаном и Сербией в 2013 году и в 2018 году были подписаны декларации о стратегическом партнерстве и план совместных действий в рамках стратегического партнерства. В этих документах Баку и Белград признают территориальную целостность двух стран. Кроме этого, между сторонами сотрудничество в вопросах безопасности и обороны определено как одно из приоритетных. Замминистра подчеркнул, что вопрос поставок вооружения Армении всегда является чувствительным. В этой связи такие недружественные действия Сербии вызывают в Азербайджане чувство глубокого сожаления и недоумения, бросают тень доверию на самом высоком уровне», – подчеркнули в МИД.
Халафов добавил, что Азербайджан ждет от Сербии объяснений в связи с поставками вооружения.
«Вейнович, в свою очередь, отметил, что не в курсе об этой информации. Он добавил, что проинформирует Белград об инциденте», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
Ранее портал haqqin.az сообщил, что за несколько дней до атаки и в период разгара боевых действий из Сербии через Грузию в Армению была доставлена крупная партия минометных боеприпасов разных калибров.
«В социальных сетях появилась и информация, что в те же дни в Армению уже из России, но опять-таки через Грузию проследовали автомобили КамАЗ с лаунчерами для установок ГРАД и минометными боеприпасами», – сказано в статье.
- Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля. По информации Баку, в результате военных действий погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал-майор Полад Хашимов. Армения заявила о четырёх погибших и десяти раненых со своей стороны.
Иванишвили рассказал, как можно «повернуть к себе абхазских и осетинских братьев»
Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев, – заявил сегодня экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
«Ни для кого не является секретом, что мы живем в очень трудные времена, в сложном регионе, в политически сложном соседстве. Поэтому мы обязаны максимально снизить риски, дабы избежать всех возможных провокаций, которые могут нанести ущерб стабильности и мирному развитию Грузии. Мы должны объединить Грузию и использовать для этого все международные рычаги. Мы мирно, через доверие, примирение и восстановление уважения должны повернуть к себе абхазских и осетинских братьев», – отметил Иванишвили.
Тему деоккупации Грузии затронул и действующий премьер Георгий Гахария. Он сказал, что государство должно заботиться о беженцах и сделать всё, чтобы они могли мирно вернуться в свои родные дома.
- Глава правящей партии Бидзина Иванишвили сегодня впервые за последние месяцы появился на публике. Он считает, что «Грузинская мечта» уверенно выиграет парламентские выборы в октябре текущего года.
Опубликованы кадры перестрелки с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна
Агентство «Ахалкалаки ньюс» опубликовало видео с участием депутата парламента Грузии Энзела Мкояна. На кадрах видно, как член правящей партии «Грузинская мечта» с огнестрельным оружием преследует человека.
Запись сделана 26 марта в Ахалкалаки. На кадрах Мкоян заряжает пистолет, целится в кого-то и начинает преследование. Полиция пытается остановить вооруженного депутата. Чтобы разрядить ситуацию, один из сотрудников отводит Мкояна в сторону. Политик что-то говорит ему, а затем отталкивает. Полицейский никак не реагирует на факт сопротивления и отходит, – пишет «Новости-Грузия».
После инцидента 26 марта были задержаны двое: член сакребуло (районного собрания) Ахалкалакского муниципалитета от партии «Альянс патриотов Грузии», экс-депутат парламента Грузии Самвел Петросян, а также племянник Мкояна – Армен Мкоян. Им предъявили обвинения в хулиганстве и незаконном ношении оружия. По решению суда, оба были отпущены под залог до окончания следствия.
По одной из версий, причиной конфликта послужило многолетнее противостояние Энзела Мкояна и Самвела Петросяна. Член «Грузинской мечты» утверждал, что Петросян напал на него и пытался убить его, а сам он действовал в целях самообороны.
После перестрелки оппозиция требовала лишить Энзела Мкояна депутатского мандата и начать против него уголовное дело. Тогда за политика вступились его однопартийцы. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты», экс-спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что нет оснований для привлечения к ответственности Мкояна.
- Энзел Мкоян – депутат парламента Грузии с 1999 года. Сегодня стало известно, что он не будет кандидатом от «Грузинской мечты» на выборах в октябре текущего года. Бороться за депутатский мандат будет его однопартиец Самвел Манукян.
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