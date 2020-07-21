Даур Кове провёл встречу в Министерстве здравоохранения России

В Цхинвали под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Участники заседания обсудили возможность заезда в Южную Осетию граждан без пребывания на двухнедельном карантине.

По информации агентства «Рес», Бибилов дал поручение разработать и представить порядок заезда граждан по справкам о состоянии здоровья, а также список необходимых медицинских и лабораторных исследований, по результатам которых граждане смогут въезжать на территорию Южной Осетии.

«Пока мы не будем уверены в том, что здоровью наших граждан не грозит опасность, никаких шагов по бесконтрольному пересечению Государственной границы предприниматься не будет. В то же время я с пониманием отношусь к возмущениям некоторых граждан, родственники которых хотят и не могут попасть в Южную Осетию без прохождения карантинных мер. Но меры, предпринятые руководством, дали результат. У нас в республике нет больных, кроме как в стенах медучреждений», – заявил Анатолий Бибилов.

В сообщении пресс-службы также говорится, что на заседании были рассмотрены «дальнейшие шаги, которые предусматривают послабление некоторых требований». Бибилов отметил, что «руководством республики проводится большая и важная работа, направленная на противодействие распространения COVID-19 в Южной Осетии».