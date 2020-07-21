Обзор грузинской прессы

Тбилисский апелляционный суд признал Михаила Каландия виновным в групповом убийстве подростка Давида Саралидзе. Сам осужденный своей вины не признал. В своем заключительном слове он высказался в адрес прокуратуры:

«Когда я отправлюсь в тюрьму и вы останетесь наедине с собой, вы будете готовы проанализировать тот факт, что вы осудили невиновного человека?! Подумайте об этом, это моя большая просьба».

По завершении процесса адвокат Каландия – Зураб Тодуа в интервью телекомпании «Рустави 2» заявил:

«Судьи еще раз осуществили политический заказ. Действующим властям выгоден такой приговор в отношении Михаила Каландия, поскольку им будет гарантировано спокойствие, не будет акций, которые обещал Заза Саралидзе».

Комментарии подобного рода сегодня сделали и члены семьи Каландия. «Все было ожидаемо. Сейчас столько шума из-за Шакарашвили, не хотели еще больше из-за Каландия», – сказал отец осужденного Тенгиз Каландия.

Все эти заявления назвал беспочвенными прокурор Бесик Кварцхава:

«Непонятно, о какого рода соглашении говорит сторона защиты. Суд учел представленные стороной обвинения доказательства и на их основании принял единственное справедливое и законное решение».

Тем временем родные Каландия заявили, что планируют оспаривать решение апелляционного суда в Страсбургском суде по правам человека.

Шаги властей Грузии в последнее время создают угрозу «независимости и плюрализму СМИ», заявила Международная организация по защите прав СМИ «Репортеры без границ». Правящая партия объявляет войну фейковым новостям, но в то же время принятие поправок к закону «Об электронных коммуникациях» «ограничивает свободу вещательных СМИ», цитирует заявление организации информационное интернет-агентство civil.ge. «Репортеры без границ» также отмечают, что полномочия комиссии по коммуникациям Грузии значительно расширились с момента ее создания и теперь включают в себя надзор и установление цензуры. Упоминается в заявлении и расследование по статье «саботаж» в связи с сюжетом, вышедшим в эфир «Мтавари архи».

«Средства массовой информации, выступающие против нынешней власти, часто становятся жертвами такого рода нападок. Власти Грузии не должны вмешиваться в деятельность средств массовой информации. Мы призываем власти немедленно прекратить уголовное преследование «Мтавари архи» и содействовать распространению надежной информации вместо установления цензуры», – цитирует представителя организации Жана Кавелье civil.ge.

«Репортеры без границ» также отмечают, что часто нападкам со стороны властей подвергаются телеканалы «Пирвели» и «Формула», а также информационные сайты «Нетгазети» и «Батумелеби». Представители правящей партии нередко обвиняют их в распространении фейковых новостей, тем самым оказывая давление на эти СМИ, сказано в заявлении организации.

По данным «Репортеров без границ», поправки к закону четко продемонстрировали желание контролировать радиостанции и телеканалы, что нашло отражение в записи о назначении «специального управляющего» в вещательных компаниях.

В последние дни по всему миру фиксируется рекордное количество заболевших коронавирусом, пишет газета «Резонанси», ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Почти на всех континентах ситуация усложняется, и власти разных государств уже задумываются об ужесточении карантинных мер, пишет издание. Глава боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе связывает рост числа заболевших COVID-19 с возвращением стран к привычной жизни.

«Этот тяжелый рост (случаев заражения) связан с невыполнением рекомендаций. Народ уже выходит на улицы, в места массовых скоплений людей, вот и причина. Сейчас продолжается работа над вакциной, однако надежды на нее достаточно малы. В целом вакцина сможет защитить максимум на 70%, возможно, и этого не сможет. Получается, что коронавирус нас так легко не покинет. Мы должны надеяться, что вирус после такого большого количества зараженных немного изменится, то есть (вызванная им болезнь) будет протекать относительно легко и, вероятно, будет такой, как ежегодный грипп», – сказала Марина Энделадзе в интервью изданию.

Не стоит делать пессимистических прогнозов, считает она, однако надеяться на то, что инфекция исчезнет в будущем навсегда, тоже не стоит.