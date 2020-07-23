В Абхазию прибывают специалисты Роспотребнадзора

Грузинская сторона еще не начала процедуру экстрадиции гражданина РФ Ивана Кочеткова, подозреваемого на родине в соучастии в убийстве следователя МВД Российской Федерации Евгении Шишкиной. По информации «Интерфакса», об этом заявил адвокат Георгий Кондахишвили.

«Грузинские власти пока не начали процедуру экстрадиции Кочеткова в Россию», - сказал он журналистам. Адвокат сообщил, что Кочетков был задержан в Тбилиси в мае.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Тбилиси был задержан еще один фигурант дела об убийстве следователя Шишкиной Ярослав Сумбаев. В октябре 2019 года он был экстрадирован в Россию.

Накануне официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко сообщила, что объявленный в розыск соучастник убийства следователя полиции Евгении Шишкиной в 2018 году в Подмосковье Иван Кочетков был задержан в Грузии, обсуждается вопрос его выдачи России.

По данным следствия, Кочетков в январе 2018 года по указанию Сумбаева совершил поджог автомобиля Шишкиной с целью запугать и вынудить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева.

«После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе», - сказала Петренко.

По версии СК, он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления.

Как установили следователи, 10 октября 2018 года в поселке Архангельское нанятый киллер Абдулазиз Абдулазизов два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

«Установлено, что мотивом убийства была месть в связи с расследованием Евгенией Шишкиной уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого», - сказала Петренко.

Она добавила, что уголовные дела в отношении двух соучастников рассматриваются судами, а расследование в отношении заказчика убийства Сумбаева продолжается.

Подполковник полиции Шишкина работала следователем по особо важным делам в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. По данным источника «Интерфакса», она расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы.

Убийство Шишкиной вызвало в России широкий общественный резонанс.