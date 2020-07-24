Абхазская неделя: закрытая граница, народные гуляния, сформированный кабмин

Главной темой уходящей недели была закрытая российско-абхазская граница. Эпидемическая ситуация в Абхазии остается благополучной, а потому многие ждали, что к объявленной президентом дате – 21 июля, договоренность с Россией будет достигнута. Но что-то пошло не так, и в Роспотребнодзоре вместо открытия границы пообещали прислать комиссию по исследованию эпидситуации. После чего президент перенес дату открытия границы на 28 июля, что вызвало недовольство абхазских предпринимателей, с завистью наблюдающих за бурным курортным сезоном за приграничной рекой Псоу.

Президента поддержала Общественная палата, которая (немного с запозданием) обратилась к нему с просьбой сохранить ограничения на границе, чем вывела главу государства из-под «удара», приняв на себя основную часть критики пользователей социальных сетей.

Более пяти недель в Абхазии не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Но накануне визита ревизоров от российского Роспотребнадзора, в четверг, как по заказу, у двоих жителей Абхазии был диагностирован коронавирус. Информация поступила отдельно взятому журналисту от премьер-министра и вызвала у общественности серьезные сомнения в достоверности. Во-первых, диагностика как-то не очень правдоподобно совпала с проверкой Роспотребнадзора, во-вторых – одному из двоих инфицированных диагноз был поставлен в России.

К тому же информация содержала так много противоречивых сведений: к примеру, выяснилось, что жителю Абхазии, у которого был обнаружен коронавирус, процедуру гемодиализа проводили в Краснодарском крае, а не, как сообщалось ранее, в Абхазии, что он длительное время лечился в России и многое другое. Пока общественность обсуждала степень достоверности преподнесенной обществу информации, штаб по борьбе с коронавирусом принял представителей Роспотребнадзора, которые посетили больницы Абхазии. А поздно вечером появилось сообщение о еще пяти случаях заболевания COVID-19. Штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что все эти люди контактировали с заболевшими ранее и являются бессимптомными носителями.

Все эти неутешительные новости о новом витке эпидемии не помешали проведению 23 июля массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня государственного флага. Народные гуляния, костюмированные шествия, концерты под открытым небом, заезды велосипедистов и байкеров, забеги в честь праздника. Ни одного человека в маске, включая представителей государственных и муниципальных органов власти и врачей, на этом празднике я не обнаружила. Все обнимались, целовались и выражали радость по случаю праздника безо всякой дистанции.

Но от коронавируса к другим проблемам. На этой неделе стало очевидно, что жителей страны в обозримом будущем ждут серьезные проблемы с электричеством. Количество криптоферм, завезенных в страну только за последние полгода, приближается к сотне. Несмотря на распоряжение правительства от 2019 года о запрете данного вида деятельности, криптофермеры тянутся в Абхазию. Причина – дешевая электроэнергия, которая для коммерческих организаций равна 80 копейкам за киловатт. Между тем количество электроэнергии ограничено, и рост ее потребления становится проблемой для всей системы энергоснабжения.

В такой сложной ситуации невозможно не отметить одно кадровое назначение недели – замену успешного главы энергетики Аслана Басария на сторонника президента, не имеющего никого опыта работы в данной системе, Михаила Логуа. Мудрить здесь нечего – это обычное политическое назначение. Не осталось незамеченным и то, что на свое представление коллективу новый глава «Черноморээнерго» пришел уже с готовым заместителем – Зурабом Багапшем, сыном второго президента Абхазии, который так же, как и его нынешний начальник, не имеет опыта работы в энергетике. Но здесь надо отметить некоторую преемственность – Сергей Багапш до своего президентства тоже возглавлял «Черноморэнерго».

В конце недели депутаты начали обсуждение предложений общественной организации «Аруаа» по вопросам внешней политики. Напомню, что оно поступило две недели назад в связи с рядом заявлений по внешней политике со стороны президента – в частности, о легализации торговли с Грузией. Похоже, что идея публичных слушаний у самого президента вызывает серьезную настороженность, поэтому организация попыталась успокоить главу государства – ветераны войны готовы даже объявить мораторий на проведение массовых акций при условии, если президент услышит их требование о недопустимости налаживания отношений с Грузией до признания и гарантий невозобновления войны. В достаточно пространном заявлении «Аруаа» содержится очень важный, на мой взгляд, посыл: «Аруаа» объявляет себя оппозицией, а лидером оппозиции называет кандидата в президенты на выборах 2020 Адгура Ардзинба. И еще – советует президенту не игнорировать позитивный настрой общественной организации, направленный на конструктивный диалог.

Тем временем 23 июля президент страны фактически завершил формирование правительства и своей администрации. На эту процедуру у главы государства ушло ровно три месяца. Формирование кабмина завершалось в цейтноте, и только к крайнему сроку, отпущенному законом, были назначены и представлены все министры и главы госкомпаний, а также руководители районов.

Сегодня уже можно констатировать, что в правительстве почти нет новых лиц – в основном это микс из родственников и «старой гвардии» времен Багапша и Анкваба, и что в ходе кадровых назначений стал очевиден конфликт между президентом и премьером, кульминацией которого стало заявление главы администрации президента Алхаса Квициниа, который в ультимативной форме выразил свое несогласие с кадровыми предложениями премьер-министра Анкваба. По информации различных источников в администрации президента, сейчас глава администрации президента Алхас Квициниа «иногда приходит на работу».

Надо отметить, что кузницей кадров для нынешнего правительства стала партия «Амцахара», руководство которой за три месяца переместилось из партийного офиса в правительственные кабинеты. Уже упомянутый мною глава администрации президента Алхас Квициниа освободил место председателя партии. Таким же образом лишились руководителей и региональные офисы партий.

Второстепенные должности в новом-старом правительстве достались и представителям партии «Единая Абхазия», поддержавшей Бжания на выборах.

Любопытно, что нынешняя власть, пришедшая на жесткой критике своих предшественников, оставила портфели двум министрам, назначенным Раулем Хаджимба, – иностранных дел Дауру Кове и по налогам и сборам Дауру Курмазия, а также главе Таможенного комитета Гураму Инапшба. Думаю, что эти переназначения были продиктованы совершенно прагматическим интересом. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, Министерство по налогам и таможенный комитет не снизили показатели эффективности своей работы и выполняют плановые обязательства. Что же касается министра иностранных дел, то, похоже, нынешняя власть нуждается в связях, которые имеются у данного чиновника.

Итак, сроки формирования правительства уже истекли, но вялотекущая интрига остается – портфель секретаря Совета безопасности. На эту должность пророчат лидера партии «ЕА» Сергея Шамба, у которого есть критически необходимые нынешней власти международные связи Загвоздка лишь в том, что фигура этого «политического тяжеловеса» вызывает категорическое неприятие у премьер-министра Александра Анкваба. Но думаю, что это временные трудности – скорее всего, глава государства и его премьер придут к какому-нибудь консенсусу и в этом вопросе, так как «свято место» пусто не бывает.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия