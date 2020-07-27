Дело Шакарашвили: кого обвинят в убийстве? 

Тбилисский городской суд оставил в предварительном заключении 11 лиц, задержанных в рамках дела о смерти Георгия Шакарашвили. Вопрос пересмотра меры пресечения был поставлен на повестку дня после того, как 31 июня следствие попросило еще один месяц на досудебное расследование. Обвинения в убийстве 19-летнего футболиста пока так никому и не предъявлены.

Судья Мцхетского районного суда Майя Ошхарели приняла решение оставить под стражей 11 из 17 человек, задержанных по делу Георгия Шакарашвил. Что касается еще шестерых лиц – они несовершеннолетние, – судебный процесс над ними состоится 31 июля.

Эти 17 молодых людей обвиняются по трем статьям: о насилии – здесь подразумевается конфликт, который имел место на даче; об организации и участии в групповом насилии – речь идет о нападении на Георгия Шакарашвили и пятерых молодых людей, находившихся с ним на трассе; и о незаконном лишении свободы – это эпизод с Гурамом Амирханашвили, которого, по версии следствия, против его воли нападавшие усадили в машину и увезли в Тбилиси с места преступления.

Лишь один из 11 человек, представших перед судом сегодня – Ираклий Цакадзе, признал вину, правда, только частично. Обвинения, предъявленные ему, касаются конфликта, произошедшего на даче. А остальные 10 лиц воспользовались правом на молчание или сказали, что виновными себя не признают.

«Вину не признал ни один из них. Один обвиняемый заявил лишь, что частично признает вину, впрочем, в чем именно это заключается, не знаю. Дополнительные вопросы будут заданы в процессе расследования», – сказал прокурор Давид Казарашвили.

По словам прокурора, органы продолжают следствие по статье об умышленном групповом убийстве:

«Что касается ужесточения обвинений, не исключено, что это коснется как несовершеннолетних, так и совершеннолетних обвиняемых. Возможно, это произойдет в ближайшее время – как только будет достаточно доказательств».

Адвокаты задержанных обращались к суду с ходатайством отпустить их подзащитных под залог в размере от 5 до 10 тысяч лари. Как заявил по завершении заседания один из них – Васил Мамулашвили, решение суда было хоть и абсурдно, но достаточно ожидаемо.

«То, как суд обосновал решение, – абсурдно. Он полностью разделил позицию стороны обвинения, в принципе, мы ожидали, что это будет чистой формальностью», – сказал адвокат.

Еще один защитник – Георгий Кипшидзе – также считает, что суд не захотел вникать в суть дела:

«Судья даже не пожелала выйти в комнату для совещаний. Всех оставила (в заключении), 11 человек. Даже не стала обсуждать, что у этих 11 человек была разная степень участия (в событиях той ночи), различная тяжесть (вменяемых преступлений). Она ничего не учла и просто за несколько секунд вынесла решение».

Семья погибшего футболиста считает, что материалы, появившиеся в деле в последние дни, уже расставили все события ночи 19 июня по своим местам. Об этом на своей странице в Facebook 25 июля написал дядя Георгия Шакарашвили, Мириан Николадзе. Он пишет, что все участники убийства его племянника выявлены:

«Уже три дня, как все, кто знаком с материалами дела, умеют читать и писать, разбираются в допросах и других следственных мероприятиях, могли легко понять, что Георгия преследовали звери, которые были в машине марки Toyota. Трое из них бежали за ним вдоль моста до опорных (конструкций моста), а еще двое свернули к дороге, ведущей к опорным конструкциям с другой стороны, и Георгий оказался окружен – он был вынужден продолжить бежать в сторону реки Арагви. Там они его догнали, учинили расправу и бросили в реку».

Комментируя сегодняшнее судебное заседание, Мириан Николадзе заявил, что семья ожидает, что обвинения в групповом умышленном убийстве будут предъявлены всем шестерым лицам, находившимся в ночь на 19 июня в автомобиле марки Toyota Camry.