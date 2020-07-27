«Нацдвижение» теряет союзников

Две партии – «Новая Грузия» Георгия Вашадзе и «Закон и справедливость» Тако Чарквиани – покинули сегодня объединенную вокруг «Нацдвижения» коалицию «Сила в единстве». Сегодня они заявили о создании новой политической платформы «Стратегия Агмашенебели (Строителя)» и намерены победить на парламентских выборах. Событие дня наблюдатели расценивают как удар по бывшей партии власти, и не только.

Умение устраивать презентации с «наворотами», выходя за рамки тривиальной программы power point, – конек Георгия Вашадзе, лидера «Новой Грузии». В этом же стиле он сегодня презентовал новую политическую платформу «Стратегия Агмашенебели», то есть стратегию строителя. Вместе с его партией платформу объединяет и партия «Закон и справедливость». Вместе с лидером последней – Тако Чарквиани, Георгий Вашадзе сообщил общественности, что они самостоятельно будут бороться за победу на парламентских выборах в октябре, и поэтому покидают политическое объединение «Сила в единстве». И хотя вместе с партиями Вашадзе и Чарквиани объединение насчитывало 11 партий, оно больше рассматривается как коалиция, созданная вокруг бывшей партии «Нацдвижение».

Вашадзе и Чарквиани не стали сегодня вдаваться в подробности, почему они решили, что будут сильнее вне «Силы в единстве», но с гордостью презентовали свое новое лого, выполненное в цветах и символике национального флага Грузии. Красно-белое сочетание, как и название нового политического субъекта, объяснил Георгий Вашадзе:

«Белый цвет - это символ чистоты, нравственности, порядочности. Красный – это национальный цвет победы, которым мы должны гордиться. Изображенные кресты – это исторический символ Грузии и в целом символ христианского общества. Стратегия – то, что нужно сегодня Грузии. Строительство же – идея, которая победит партию разбитой мечты».

Вашадзе уже больше года презентует планы развития страны в разных направлениях в рамках «Стратегии Агмашенебели». Слово «агмашенебели» в Грузии ассоциируется с царем Давидом Строителем, во время царствования которого в XI-XII веках произошло объединение грузинских княжеств в единое централизованное государство.

Последователи Агмашенебели XXI века – Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани – намерены побороть голод, безработицу и вернуть грузинских эмигрантов на родину. Они напрочь опровергают версию о том, что причиной ухода из объединения «Сила в единстве» стал вопрос о будущих мандатах в пропорциональных списках и должностях в случае победы на выборах. Тако Чарквиани по этому поводу обратила внимание журналистов на то, что ее кандидатуре в мажоритарном округе тбилисского Сабуртало никто не противился, в том числе и «Нацдвижение», ровно как и кандидатуре Вашадзе в тбилисском Исани, которую поддержала вся объединенная оппозиция в лице «Силы в единстве» и те остальных оппозиционные партии, которые собираются на консультациях в офисе Шалвы Нателашвили:

«Сейчас не то время, чтобы мы, партнеры, оказались в режиме полемики. Мы просто увидели результаты наших исследований и то, что есть ожидание вот такого новшества. Причиной послужило только это, и наше действие не ориентировано на раскол».

Тем не менее публичные заявления, если не брать в расчет и закулисные информации, указывают на другое. Впервые публично «Нацдвижение» выступило против Георгия Вашадзе в начале июня, когда лидера «Новой Грузии» начали рассматривать как будущего кандидата в премьер-министры.

Примечательно, что вопрос о будущем главе правительства в лице Вашадзе начали обсуждать с подачи Тако Чарквиани. Сама она свою партию «Закон и справедливость» создала в марте 2019-го. А годом ранее Чарквиани активно подключилась к предвыборной президентской кампании кандидата от «Нацдвижения» Григола Вашадзе. Запомнилась Тако Чарквиани обществу и тем, что в конце прошлого года с шумом покинула процесс переговоров оппозиционных партий по поводу избирательной реформы, после того, как Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение», посетила Москву. Тако Чарквиани не захотела садиться с ней за один стол переговоров.

По всей видимости, говоря о соцопросах, лидеры новоиспеченной платформы имели в виду недавние исследования Edison Research. В нем в партийных рейтингах партия Вашадзе набрала 3%, а сам Георгий Вашадзе был назван желательным премьер-министром (44%) после лидера «Европейской Грузии» Давида Бакрадзе. К тому же вопрос был задан тем 26% опрошенных, которые еще не определились с выбором.

В «Национальном движении» уход двух партий из коалиции расценили потерей для самих ушедших. В бывшей партии власти заявили, что, напротив, коалиция еще больше расширится, и опровергли предположение о том, что внутри коалиции не могут договориться по поводу партийных списков.

Один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили корректно, но все-таки решила «очернить» Георгия Вашадзе, заявив, что его партию финансирует приближенный к Бидзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили. Дело в том, что Георгий Вашадзе – муж племянницы Чхартишвили.

«Если моя теща, сестра Чхартишвили, – это не означает, что я его зять», – отмахнулся днями ранее Вашадзе по поводу родства с приятелем лидера правящей «Грузинской мечты».

В стане правящей партии новость не сочли неожиданной, но посчитали не особенно важной, говорит депутат Иркалий Сесиашвили:

«Это их единство порождало много вопросов, там вместе были политические враги и приятели. Их объединяла жажда власти. Мы, как правящая сила, сделаем все, чтобы наша формула успеха страны добилась максимальной поддержки (избирателей)».

С учетом новых норм избирательной системы и последних данных соцопросов политолог Вахтанг Дзабирадзе решение Георгия Вашадзе считает рациональным:

«У «Стратегии Агмашенебели» по итогам соцопроса было 3% поддержки. У них не будет проблемой набрать на выборах минимальный один процент голосов. Вашадзе выгоднее играть самостоятельно. Он сможет маневрировать и свободно вести переговоры с теми силами, которые также попадут в парламент. Думаю, это было его прагматичное и правильное решение».

Тем не менее Вахтанг Дзабирадзе не берется смело прогнозировать, что Георгий Вашадзе и Тако Чарквиани с новой платформой станут той желательной и ожидаемой на грузинском политическом рынке третьей силой. Низкий пороговый барьер на предстоящих выборах многим партиям дает такую возможность.