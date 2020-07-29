«Олигархическое влияние» и мажоритарный кризис 

США намерены пристально следить за тем, как грузинские власти сдадут тест на демократию в предвыборный период. Американский дипломат Майкл Карпентер назвал причины, по которым Грузия недополучит помощь от Вашингтона. При этом «желтая карточка» «Грузинской мечте» вовсе не означает, что оппозиции стоит расслабляться. Нежелание идти на компромисс с соратниками может привести противников власти к ситуации, когда пробиваться в парламент каждому придется по отдельности.

В Грузии «очевидно олигархическое влияние на экономику из-за кулис» – скандальное заявление прозвучало из уст бывшего заместителя секретаря обороны США, ныне управляющего директора Центра дипломатии и глобального взаимодействия Майкла Карпентера. Американский дипломат в интервью грузинской службе «Голоса Америки», комментируя заморозку части помощи Грузии со стороны США, отметил, что считает логичным, чтобы деньги американских налогоплательщиков выдавались тем странам, которые «развиваются в верном направлении»:

«Мы увидели некоторую тревожную тенденцию, и члены Конгресса увидели это так же, как и все другие. Я бы не сказал, что это связано с деятельностью оппозиционных партий или лоббистов, продвигающих бизнес-интересы. Думаю, мы видим олигархическое влияние на экономику из-за кулис. Видим решения некоторых судей, которые, предположительно, продиктованы извне и выглядят политизированными. Также видим иногда излишне жесткое реагирование на гражданский протест».

По мнению Карпентера, заморозка 15% пакета помощи связана именно с существующим беспокойством на вышеуказанные темы, однако это не означает, что американские законодатели пессимистично настроены в отношении Грузии.

Дипломат уверяет: США продолжат наблюдать за процессами в Грузии с точки зрения реформы правосудия, а также свободы и прозрачности экономики. Замороженные 15% от 132 миллионов прямой финансовой помощи страна получит лишь в том случае, если будут приняты эффективные меры по укреплению демократических институтов. Одним из главных показателей того, пройдут ли нынешние власти Грузии этот тест, станут парламентские выборы.

Заявление Карпентера вкупе со звонком госсекретаря США Майка Помпео и многочисленными письмами американских конгрессменов дают возможность грузинской оппозиции заявлять: Вашингтон посылает «Грузинской мечте» четкий сигнал – любое отступление от демократии в предвыборный период будет означать «красную карточку» Бидзине Иванишвили и его команде.

Впрочем, как отмечают наблюдатели, сами оппозиционеры в последнее время делают все, чтобы свести свои шансы на успех к минимуму – противники власти, ранее объединившиеся для того, чтобы противостоять «Грузинской мечте» единым фронтом, не поделили одномандатные округа и решили играть каждый за себя. По словам представительницы «Единого национального движения» Саломе Самадашвили, ее партия намерена выставить своих кандидатов во всех регионах:

«Мы всегда заявляли, что «Единое национальное движение» представит в регионах своих кандидатов. Когда наши коллеги предложили выставить единых кандидатов, мы сказали, что готовы выслушать аргументы, почему этот единый кандидат лучше нашего. Однако пока таких аргументов мы не услышали».

Самадашвили считает, что одержать победу над Бидзиной Иванишвили и «Грузинской мечтой» необходимо в первую очередь путем именно пропорциональных выборов. А заявления о том, что судьба выборов решается мажоритариями – попросту введение общества в заблуждение:

«Решающими для поражения Бидзины Иванишвили являются те результаты, которые покажут политические партии путем пропорциональных выборов, поэтому давайте не будем обманывать наше общество, что мажоритарии имеют решающую роль: не имеют ни на этих выборах, ни на предыдущих, ни на более ранних выборах. Поэтому мы не будем принимать никаких решений, которые нанесут ущерб нашим интересам с точки зрения получения как можно большей поддержки по пропорциональному партийному списку».

Таким образом ЕНД ответило на предложение своих бывших соратников из «Европейской Грузии», один из лидеров которой, Гиги Угулава, заявил, что подбор единых кандидатов в мажоритарные депутаты является необходимым условием для победы над режимом Бидзины Иванишвили:

«Мы проводили консультации с «Единым национальным движением» по поводу того, чтобы в регионах выдвинуть единых кандидатов, однако их позиция такова, что за пределами Тбилиси, в 22-х округах у них будут собственные кандидаты. Я призываю политические силы к единству, у единства нет альтернативы».

Впрочем, видимо, есть – не только «Нацдвижение» собирается попытать счастья в одиночном плаванье. За пару дней до этого заявления самый креативный оппозиционер, Георгий Вашадзе, решил разыграть свою «Стратегию Агмашенебели» («Стратегию Строителя») отдельно от объединенной оппозиции. На его стороне – «Закон и справедливость». Правда, исключительно в виде партии под руководством Тако Чарквиани. Главным конкурентом Вашадзе

в Исанском округе грузинской столицы будет бывший министр пробации Каха Кахишвили.

Еще раньше объединенную оппозицию покинул Алеко Элисашвили – он будет баллотироваться в Сабурталинском округе Тбилиси. При поддержке бывшего члена Высшего совета юстиции Анны Долидзе.

Наблюдатели отмечают: с каждым днем объединенная оппозиция объединяет все меньше партий и движений, способных привлечь голоса избирателей. Если тенденция продолжится, то противникам власти придется рассчитывать исключительно на себя и своих сторонников.