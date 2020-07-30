«Ворвалась группа в масках», или Когда же лгал свидетель?

В Сухумском городском суде в середине этого месяца началось рассмотрение в открытом процессе дела о халатности и превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками МВД Абхазии Бадри Джикирба, Асланом Чедия, Адгуром Аутлевым и Виталием Куловым, которые обвиняются в причастности к смерти заключенного. Гражданин Абхазии Анзор Тарба,1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, близкого родственника владелицы популярного в Сухуме продовольственного магазина, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД Абхазии.

О первых заседаниях судебного следствия «Эхо Кавказа» рассказывало 21 июля. В частности, о том, что, согласно обвинительному заключению, начальник отдела Управления уголовного розыска МВД Абхазии Адгур Аутлев и старший оперуполномоченный Управления угрозыска Виталий Кулов совместно с неустановленными следствием лицами, используя свое служебное положение, пытались принудить заключенного Анзора Тарба признаться в соучастии в похищении Омара Мерцхулава. Для этой цели сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба. Начальник Управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба, по версии обвинения, поручил своему заместителю Аслану Чедия доставить Анзора Тарба в управление, чтобы лично его опросить по делу о причастности к похищению Омара Мерцхулава. Согласно полученному поручению, заключенный был доставлен в УУР МВД, однако Джикирба и Чедия не позаботились об обеспечении охраны и безопасности заключенного, что и привело к нанесению ему побоев и последующей смерти.

На заседаниях суда, проходивших 24 и 29 июля, как и на предыдущих, зал суда был полон зрителей. Напомним, что суд принял решение, по которому в репортажах СМИ не должны демонстрироваться видео- и аудиозаписи допрашиваемых в ходе судебного следствия.

24-го были допрошены двое сотрудников МВД – Минас Одабашьян и Леван Топурия, которые в ночь гибели Тарба охраняли еще одного обвиняемого по делу о похищении Мерцхулава – Нугзара Папава, допрошенного в ходе судебного следствия ранее. Причем в своих показаниях Папава рассказывал, что за день до встречи с Одабашьяном и Топурия в МВД его жестоко пытали в течение шести часов, но Одабашьян показал, что тот мог самостоятельно передвигаться и только жаловался на головную боль. А когда он спросил у заключенного, почему у него затруднена речь, тот с улыбкой ответил, что «неудачно упал с лестницы».

О смерти Тарба Одабашьяну стало известно в полночь, когда в коридоре послышались шум и суета. В коридоре он столкнулся с обвиняемыми Джикирба, Чедия, Аутлевым и Куловым. Джикирба сказал ему, чтобы он срочно пошел встречать машину скорой помощи, заехавшую во двор. Тогда он впервые увидел тело Тарба, которое спускал вниз вместе с Чедия. Ни одного родственника погибшего он во дворе не увидел.

Одабашьян, как и Топурия высказали убеждение, что Тарба не могли избивать в одном из соседних кабинетов, поскольку в таком случае крики потерпевшего были бы слышны сквозь тонкие стены.

После приезда «скорой» Одабашьян увидел в МВД и руководителей – бывших министра внутренних дел Гарри Аршба, его заместителя Казбека Кишмахова, бывшего заместителя генерального прокурора Абхазии Эшсоу Какалия. Последний предложил охранникам подписать рапорт о том, что они находились в ночь гибели Тарба в здании МВД и «все было хорошо». Одабашьян показал, что вначале он отказался, не понимая цели этого, но Какалия сказал: прокуратура все равно будет всех допрашивать, а если он напишет рапорт, то его допрашивать не будут.

Свидетель Топурия уточнил, что текст рапорта они составляли не сами, а перепечатывали уже готовый текст.

Хотя сторона обвинения отметила, что в рапорте не было никаких ложных сведений, а он лишь подтверждал факт присутствия свидетелей в здании МВД, адвокат Адгура Аутлева Инга Габилаиа обратила внимание на то, что, помимо Одабашьяна и Топурия, никто из других присутствовавших тогда в МВД сотрудников рапорт не подписывал и в его тексте указан не был.

29 июля на заседание суда, как на предыдущее, не явился вызванный туда в качестве свидетеля парламентарий Астамур Тарба. Судья Инар Кварчия констатировал, что суд исчерпал все возможности для обеспечения явки свидетеля.

Свидетели Артур Джелия и Инал Садзба, которые год назад были, соответственно, старшим оперуполномоченным и начальником уголовного розыска Гулрыпшского УВД, показали, что когда 7.7.2019 Анзор Тарба был доставлен в районное отделение, он чувствовал себя хорошо, на теле никаких повреждений не было. Вечером 10 июля свидетели получили приказ от начальства перевезти Тарба в здание МВД Абхазии и доставили заключенного в кабинет Аслана Чедия. Когда Садзба сказал, что это было сделано по устному приказу, без какого-либо документа, это возмутило сестру погибшего потерпевшую Аиду Тарба и ее представителя в суде адвоката Автандила Чкадуа, который заявил: «Вы не имели права посуточно арестованного передавать, допрашивать или вывозить по устному указанию». «Если мы не имели права, пусть в этом разбирается прокуратура», – ответил Садзба.

Аида Тарба была возмущена и тем, что Садзба положительно охарактеризовал всех обвиняемых, подчеркнул, что ранее никогда не слышал об их халатном отношении к должностным обязанностям: «У кого вы спрашиваете, у тех, кто с ними работает?»

Свидетель Аслан Сангулия ныне отстранен от должности, а год назад работал оперуполномоченным Управления уголовного розыска МВД. Сангулия был одним из тех, кто охранял обвиняемого по делу похищения Мерцхулава – Нугзара Папава. Он показал:

«Мы сидели в кабинете, ближе к вечеру туда забежали 7-8 человек в камуфляжной форме, масках. Я растерялся, не знал, какие меры мне предпринять, что делать, и старался не смотреть в эту сторону. Папава скрутили и увели».

В шоковом состоянии, по словам Сангулия, он ушел домой, никому не доложив о случившемся.

Представитель гособвинения прокурор Генпрокуратуры Даур Амичба задал свидетелю вопрос: можно ли происшедшее назвать похищением заключенного, и тот ответил утвердительно. «И часто подобное происходило в здании МВД?» – поинтересовался прокурор. Сангулия ответил, что столкнулся с таким впервые, это и вызвало у него шок.

Амичба обратил внимание суда на то, что показания свидетеля в ходе судебного следствия совершенно не соответствуют тому, что он говорил на предварительном следствии. В суде были оглашены материалы допроса на предварительном следствии Сангулия, согласно которым он заявлял, что «просидел с Папава до утра и никуда не отлучался», а в кабинет никто не заходил и задержанного не забирал. Также в показаниях Сангулия отмечал, что ему неизвестно, как Папава получил телесные повреждения.

На вопрос Амичба о том, почему свидетель до суда давал ложные показания, а именно так получается после его сегодняшних показаний, Сангулия заявил:

«В тот период я был в шоковом состоянии. Сейчас я говорю то, что есть.

– За помощью к психологу или психиатру после этого обращались?

– Нет, я переносил все дома».

На вопрос прокурора, его ли подпись стоит в протоколе допроса на предварительном следствии, свидетель ответил: «Может быть».

Потерпевшая Тарба назвала показания Сангулия «издевательством над всеми», в зале суда поднялся шум, и судья был вынужден объявить перерыв.

Далее прокурор Амичба обратился к суду с ходатайством направить письмо в Генеральную прокуратуру для проведения проверки действий следователей, которые проводили допрос Сангулия, чтобы установить, насколько законно он проводился и какие именно показания являются ложными. Ходатайство было удовлетворено.

Следующее заседания суда состоится в среду 5 августа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия