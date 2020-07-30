Встреча в Эргнети: снимая с паузы

Освобождение трех граждан Грузии – один из основных вопросов, который грузинская сторона вынесла на повестку дня сегодняшней встречи в Эргнети. Что известно о задержанных, какие еще вопросы обсуждали представители сторон и примут ли после почти годовой паузы эргнетские встречи регулярный характер?

Встреча в Эргнети прошла сегодня по всем правилам коронавируса: термоскрининг, маски и никаких закрытых пространств: вместо традиционной палатки – просто навес. В общей сложности представители сторон провели в ней около семи часов и за это время обсудили 12 вопросов.

Основным для грузинской стороны стал вопрос освобождения трех граждан Грузии, задержанных силовиками самопровозглашенной республики вблизи административной границы. Речь идет о Зазе Гахеладзе, который 11 июля при задержании был ранен в ногу, о Хвиче Мгебришвили – он, как ранее заявляли в самопровозглашенной республике, пересек административную границу в поисках колоний летучих мышей, за которых якобы должны были щедро заплатить в лаборатории Лугара, а также о Геннадии Бестаеве, который был задержан еще прошлой осенью.

«Наше требование было таким: безоговорочное освобождение трех наших сограждан», – сказал по окончании встречи директор аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе.

По его словам, новой информации относительно деталей задержания Зазы Гахеладзе они не получили. Однако, по заявлению югоосетинской стороны, сказал Антадзе, гражданин Грузии чувствует себя хорошо и получает плановое медицинское обслуживание. Что касается Хвичи Мгебришвили, якобы «охотившегося» на летучих мышей, то Антадзе сказал:

«По поводу Мгебришвили нами был задан конкретный вопрос: какие т.н. обвинения были инкриминированы ему, в какой форме? Согласно ответу, ему предъявили т.н. обвинения в незаконном пересечении границы. Что касается эпизода с летучими мышами, подтверждения тому, что со стороны Мгебришвили имела место попытка посягательства на фауну, мы не получили».

96-й по счету встрече в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты предшествовала практически годовая пауза: предыдущая, в августе прошлого года, сорвалась. Камнем преткновения в переговорах стало размещение полицейского поста вблизи села Чорчана, находящегося на контролируемой грузинскими властями территории.

Сегодня, как говорит представитель грузинской стороны Ираклий Антадзе, этот вопрос также обсуждался.

«Это была одна из главных тем повестки дня. Впрочем, это не было связано с вопросом освобождения незаконно задержанных лиц. Освобождение обсуждалось отдельным блоком. И консультации на эту тему продолжатся – это сложный и трудоемкий процесс», – сказал Ираклий Антадзе.

Сегодня в эргнетской встрече в качестве одного из сопредседателей впервые принял участие новый глава Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии Марек Щигел. По ее завершении он заявил:

«Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере. Это была первая встреча в Эргнети в рамках МПРИ с августа прошлого года. Участники обсудили несколько вопросов, касающихся стабилизации и нормализации (ситуации). Они согласились продолжить диалог в регулярном формате МПРИ», – сказал Марек Щигел.

По его словам, следующая встреча в рамках МПРИ состоится 24 сентября.