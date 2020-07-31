Час несовершеннолетних в деле Шакарашвили

Шестеро несовершеннолетних лиц, задержанных в рамках дела о смерти Георгия Шакарашвили, останутся в предварительном заключении. Такое решение принял сегодня Мцхетский районный суд. Ни один из обвиняемых виновным себя не признает.

Судебное заседание, ввиду того, что дело касается несовершеннолетних, прошло в закрытом режиме. Суд, как и в случае с 11-ю совершеннолетними обвиняемыми, принял решение оставить в предварительном заключении шестерых из них. Адвокаты обращались к суду с ходатайством отпустить их подзащитных под залог. И не только:

«У нас несколько ходатайств: о недопустимости определенных доказательств, об изменении меры пресечения, а также о прекращении уголовного преследования (подзащитных). Свидетели, которые появились недавно с совершенно измененными показаниями, – это, разумеется, недопустимые доказательства. Мы требуем признать (показания) всех этих свидетелей недопустимыми», – сказал адвокат Георгий Гелхаури. При этом он считает, что в деле нет доказательств, которые позволили бы ужесточить обвинения задержанным и обвинить их в убийстве.

Все 17 человек, задержанных по делу о смерти 19-летнего футболиста, на этом этапе следствия обвиняются по трем статьям: о насилии – здесь подразумевается конфликт, который имел место на даче; об организации и участии в групповом насилии – речь идет о нападении на Георгия Шакарашвили и пятерых молодых людей, находившихся с ним на трассе; и о незаконном лишении свободы – это эпизод с Гурамом Амирханашвили, которого, по версии следствия, против его воли нападавшие усадили в машину и увезли в Тбилиси с места преступления.

Три дня назад прокуратура приняла решение начать отдельное делопроизводство по этим статьям, отделить их от убийства. Согласно заявлению ведомства, это связано с тем, что следственные и процессуальные действия, касающиеся непосредственно убийства и преступлений, вменяемых обвиняемым, различаются.

«В Министерстве внутренних дел в интенсивном режиме продолжается расследование с целью выявления лиц, совершивших убийство Георгия Шакарашвили. Целый ряд следственных и процессуальных действий проводится максимально быстро и эффективно: ожидается получение результатов биологической, химической, трасологической, информационно-технологической и других экспертиз», – сказано в заявлении прокуратуры.

Родные Георгия Шакарашвили ожидают, что на дело значительно могут пролить свет результаты изучения сумки футболиста, которая была найдена недалеко от реки. В интервью грузинской службе Радио Свобода дядя Георгия Шакарашвили – Мириан Николадзе рассказал, какая версия произошедшего кажется ему наиболее реальной на сегодняшний день.

По его словам, Шакарашвили, скорее всего, преследовали трое молодых людей, когда еще два или три человека оказались впереди и преградили ему путь. Именно в этот момент Шакарашвили, как полагает его дядя, решил свернуть с дороги на каменистый спуск, ведущий к реке. Несмотря на то, что у дальнейших событий свидетелей нет – это, как полагает Мириан Николадзе, не означает, что для предъявления обвинений в убийстве нет достаточных доказательств:

«Что происходит на этом спуске, вернее, за этим железным ограждением, – у нас нет никого, кто бы это видел, нет и записей видеокамер или еще чего-то. И если следовать логике, что нет доказательств, тогда давайте просто отпустим обвиняемых и закончим. Доказано, что Георгия убили, потому что показания Амирханашвили и Ахвледиани дополняют друг друга. Ожидания общества всегда связаны с безусловным, однозначным доказательством совершения преступления, как, например, запись видеокамер, очевидцы и т.д. Но это не так. Было время, когда камер вообще не существовало, виновным себя никто не признавал, но по умышленным убийствам все равно выносился справедливый приговор».

Родные Георгия Шакарашвили ожидают, что обвинения в умышленном групповом убийстве будут предъявлены шести лицам, которые в ночь на 19 июня находились в машине марки Toyota Camry.