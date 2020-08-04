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В Грузии три новых случая коронавируса, трое пациентов выздоровели
За сутки в Грузии выявили три новых случая коронавируса. По данным правительственного портала StopCov.ge, общее число подтвержденных случаев достигло 1182. Еще 41 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы.
Число выздоровевших увеличилось до 962 – за сутки выздоровели трое пациентов. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 17 человек. В стационарах, под наблюдением врачей находятся 280 человек, в карантине – 7007.
Вспышка коронавируса наблюдается в самопровозглашенной республике Абхазия. Общее число выявленных заболевших на сегодня составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались. Специалисты не исключают роста числа инфицированных после открытия де-факто границы с Россией.
Другие новости дня
Черногория внесла Россию и Азербайджан в «зеленый список»
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан.
Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19, – пишет РИА Новости.
С 1 июня власти Черногории ввели специальные критерии въезда. Согласно этим правилам, границы закрыты для граждан государств, где зарегистрировано более 25 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.
Затем NKT определил список «зеленых стран», в который вошли большинство стран ЕС и еще около 40 государств, в том числе Грузия.
При этом в самой Черногории наблюдается рост числа случаев инфицированных. По этой причине Евросоюз исключил Черногорию из списка безопасных стран.
Треть мировых утечек данных о пациентах с COVID-19 пришлась на Россию
Более трети всех случаев утечек персональных данных, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, зафиксированы в России. Об этом свидетельствует отчёт специализирующейся на информационной безопасности компании InfoWatch, с ним ознакомилась газета “Известия”.
За первого полугодие 2020 года компания зафиксировала 72 утечек медицинской информации, связанной с новой болезнью. 25 случаев из них — в России. Публикация информации о пациентах часто влекла за собой агрессию общества, включая людей из ближнего круга, отмечается в исследовании.
Всего были раскрыты данные 35 с половиной тысяч россиян, заподозренных в инфицировании коронавирусом или в контакте с больными. Во всех случаях речь шла не о хакерских атаках, а о раскрытии информации людьми, получившими доступ к конфиденциальным данным, утверждают специалисты.
За последние полгода в мире произошло несколько крупных утечек, приведших к раскрытию такой информации, рассказал “Известиям” руководитель направления аналитики InfoWatch Андрей Арсентьев. Всего за полгода были раскрыты данные больше 3 миллионов 430 тысяч человек, связанных с коронавирусом.
В одном из случаев скомпроментированы были данные более миллиона американских медиков, имевших отношение к коронавирусу. В другом хакеры получили доступ к личным данным больных Катара — через уязвимость в приложении, которое граждане устанавливали по требованию правительства.
Трём россиянам грозят 40-летние сроки на Шри-Ланке за отлов насекомых и ящериц
Суд города Нувара-Элии в Шри-Ланке начал рассмотрение дела российского энтомолога-любителя и двух его друзей, которым грозят 40-летние тюремные сроки за отлов мелких животных. По версии следствия, сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону и двое его приятелей отловили, умертвили и присвоили 277 животных, в основном, насекомых. Кроме того, им вменяется в вину хищение растений. Россияне утверждают, что собирали только умерших насекомых. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артём Рябов были задержаны в национальном парке Плато Хортона в центральной части Шри-Ланки 26 февраля. В кармане одно из них нашли несколько мёртвых жуков, после чего был обыскан их номер. В нём, как утверждалось, были найдены более 500 различных насекомых и животных более чем 20 видов — в том числе хамелеонов, скорпионов и жаб. Ещё больше сотни мёртвых насекомых были найдены в автомобиле россиян. Кроме того, им вменяется в вину сбор редких растений, занесённых в Красную книгу.
Адвокат россиян говорит о грубом нарушении их прав во время следствия. Россиянам, по его словам, не предоставляли адвокатов, переводчиков, проведённый обыск с изъятием животных проводился без понятых и не был оформлен соответствующим протоколом. После ареста россияне втроём находились в камере на 90 человек, из-за чего у Игнатенко, как утверждается, обострилась язва желудка.
Российские биологи поставили под сомнение защитный статус большинства обнаруженных животных. Защита предоставила суду независимую экспертизу, подготовленную 11 ведущими российскими учёными в этой сфере, известными в международном научном сообществе, — пишет “Коммерсантъ”. Среди них — директор Зоологического института, член-корреспондент РАН Никита Чернецов, президент Русского ботанического общества Леонид Аверьянов, пять докторов и четыре кандидата биологических наук.
В тексте утверждается, что из большую часть насекомых местные специалисты вообще не смогли точно идентифицировать. Опознать удалось лишь 33 животных, большинство из которых, согласно утверждению российских учёных, не являются уникальными. Часть насекомых, считают учёные, не могли оказаться там, где были арестованы россияне. А часть вообще водится только в Западном полушарии.
Российские учёные посчитали достойными защиты только шесть обнаруженных животных. А именно — высушенная тропическая бабочка “Пятнистый джокер” (Byblia ilithyia) и пять пойманных живыми рептилий: шриланкийский горбоносый щитомордник, черногубый калот, шишконосая агама, пятнистый полупалый геккон и североцейлонский кривопалый геккон. Кроме того, учёные признали, что в защите нуждается собранное россиянами эндемичное растение осбекия ланата.
При этом в России предполагают, что привлечённые следствием эксперты в большинстве случаев не были специалистами и могли ошибаться в принадлежности всего материала.
В Шри-Ланке действуют строгие законы по защите природы, запрещающие убивать или ранить любых диких животных, позвоночных и беспозвоночных, а также брать их с собой, живых и мёртвых, — отмечает издание “Медуза”. При этом друзья и знакомые Игнатенко, с которыми удалось пообщаться изданию, отрицают злой умысел, считая, что он действовал в интересах науки. Коллега Игнатенко по ростовскому зоопарку рассказала, что насекомые являются его страстью с детства, и что он собирал их и в Ростове, в основном, для коллекционирования.
Алхас Конджария: «Минздрав Абхазии не против открытия границы»
Заместитель министра здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Конджария рассказал о количестве пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент из выявленного числа заболевших порядка 33 человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, остальные дома на самоизоляции. Состояние пациентов Гудаутской ЦРБ врачи оценивают как средней степени тяжести, один пациент – в тяжелом состоянии.
«На вчерашнем заседании не затрагивался вопрос открытия государственной границы. Минздрав Абхазии и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не против этого, мы также как и все граждане Абазии понимаем экономическое состояние и необходимость открытия границы.
Мы говорим лишь о неукоснительном соблюдении всех эпидемиологических правил и норм, усилении ресурсов в Гудаутской больнице и налаживании взаимодействия с российскими коллегами. Наши возможности были рассчитаны на квартальные потребности и на сегодняшний день они обеспечены. Параллельно мы осуществляем заявки на приобретение расходного материала, средств индивидуальной защиты. Все в рабочем штатном режиме», - сообщил Алхас Конджария.
- Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария накануне заявил, что Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы с Россией, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
- Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
- Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщило Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Прокуратура предъявила Бусе Жвания обвинение по факту попытки убийства Левана Топадзе
По факту попытки убийства Левана Топадзе прокуратура предъявила обвинение Бусе Жвания. Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии.
«Следствие, проведенное МВД, установило, что 2 августа 2020 года, на рассвете, на балконе жилого дома Л.Т., расположенного на проспекте И.Чавчавадзе в Тбилиси, Б.Ж. с целью умышленного убийства несколько раз ударил Л.Т. ножом, нанес опасные для жизни повреждения, в том числе, в область передней и задней поверхности грудной клетки, а также шеи и ушной раковины. Спасти жизнь Л.Т. удалось в результате оказания своевременной медицинской помощи.
В процессе расследования были проведены следственные действия, в том числе и осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства было изъято предполагаемое орудие преступления - нож.
Правоохранители задержали Б.Ж. 2 августа 2020 года. 3 августа 2020 года ему было предъявлено обвинение в соответствии со статьей 19, 108 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.Прокуратура в установленные законом сроки обратится к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения Б.Ж. заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», - сказано в информации, распространенной прокуратурой.
Немногим ранее бизнесмен Гоги Топадзе заявил, что переговоров с Бусой Жвания у него не будет, и он должен ответить за совершенное. Как сообщил Топадзе журналистам, ему звонят, однако он не собирается идти на переговоры.
- Как сообщает «ИнтерпрессНьюс», накануне, 2 августа, в Тбилиси был ранен внук бизнесмена Гоги Топадзе - Леван Топадзе. По факту ранения задержан сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания - Буса Жвания. Примечательно, что ранен и сам Жвания.
Бывший король Испании Хуан Карлос решил покинуть страну
Бывший король Испании Хуан Карлос письменно известил нынешнего короля Испании Филиппа VI, своего сына, о намерении покинуть страну.
Два года назад в Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. В центр внимания прессы попал 80-летний Хуана Карлоса, отца нынешнего монарха Фелиппа VI. СМИ обвинили Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов.
Два года спустя, весной 2020 года, внимание испанцев обратилось на короля Филиппа VI, решившего порвать со своим отцом. В связи с подозрениями в причастности к коррупции сын лишил бывшего монарха Хуана Карлоса ежегодных выплат в размере 194 тысяч евро и отказался от его наследства. Экс-король без этой суммы явно проживет, отмечала в марте «Немецкая волна» и задавала вопрос: откуда у Хуана Карлоса состояние, превышающее, по данным журнала Forbes, 2 миллиарда евро?
Хуан Карлос, сохранивший за собой титул короля Испании после отречения от трона 18 июня 2014 года в пользу сына, объяснил свое намерение покинуть Испанию заботой о ее благе.
В официальном заявлении испанского королевского дома приводится полный текст письма, в котором, в частности, говорится, что на решение покинуть родину бывшего короля подвигло «собственное человеческое достоинство».
В ответном послании правящий король Испанни выразил своему отцу «сердечное уважение и благодарность за его решение». Филипп VI подчеркнул историческое значение правления короля Испании Хуана Карлоса, наследие которого, по словам сына, служит испанской демократии, правовой системе и Конституции.
Проверка рынков Тбилиси на коронавирус выявила шесть зараженных
Эпидемиологи завершили проверку граждан, работающих на крупнейших рынках столицы - Лило и «Динамо», в результате проверки было выявлено шесть случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил сегодня, 3 августа, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Массовая проверка рынков как в Тбилиси, так и по всей стране началась после того, как в селах Гардабанского района (5 км от Тбилиси) выявили новую цепочку заражения COVID-19 и выяснилось, что некоторые из зараженных работают на крупнейшем вещевом рынке столицы – Лило. Гамкрелидзе отметил, что проверку прошли все сотрудники рынка Лило - более 4,7 тысячи человек.
На данный момент, эпидемиологи выясняют контакты тех семей, которые также связаны с этим рынком, поэтому связанная с Лило статистика заражений может еще вырасти.
На рынке «Динамо» проверка проходила по принципу случайного выбора. ПЦР-тест провели для 500 человек, и все результаты оказались отрицательными. «По тому же принципу ведутся исследования до 500 человек на рынке «Элиава», где эпидемиологи будут работать в течение еще нескольких дней. С учетом эпидситуации, будут запланированы проверки и на других рынках», - сообщил Гамкрелидзе в интервью Общественному вещателю.
Эпидемиолог отметил, что установлены все источники заражения новых случаев инфицирования, выявленных за последние несколько недель.
- В Грузии с начала пандемии зарегистрировано 1 179 случаев коронавируса, выздоровели 959 пациентов. 17 человек умерли, 7 007 находятся на карантине и 280 остаются в больницах под наблюдением врачей.
Путин подписал закон об учреждении Дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в битве за стратегически важный регион. Эта битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях, сообщает ТАСС.
Михаил Мурашко: Россия делает все, чтобы обезопасить от коронавируса туристов в Сочи и Абхазии
«Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости», - сообщил сегодня, 3 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.
«В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии», - цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ.
- Ограничения на пересечение российско-абхазской де-факто границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в самопровозглашенную республику наличие справки об отсутствии коронавируса не обязательно. По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую де-факто границу пересекли более 30 тысяч человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тысяч человек.
В Абхазии нет новых случаев инфицирования коронавирусом
По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции проведено у 46 граждан, диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден. Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ проходят лечение 32 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Оперативный штаб в очередной раз призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Анкваб раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке в Абхазии
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб, возглавляющий Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, раскритиковал участников совещания по эпидемиологической обстановке. В абхазском Минздраве накануне обсудили ситуацию, связанную с открытием де-факто границы России и Абхазии.
Анкваб заявил, что «отдельные руководители превысили свои должностные полномочия». Комментарий абхазского премьера публикует «Апсныпресс».
«В данном мероприятии приняли участие некоторые представители оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в том числе заместители министра здравоохранения Абхазии А. Конджария и А. Ардзинба, председатель профильного парламентского комитета А. Джинджолия и др.
Министр здравоохранения, возглавляющий оперативный штаб, был поставлен в известность о данном собрании в уведомительном порядке. Таким образом, отдельные руководители превысили свои должностные полномочия.
Удивляет то, что все члены оперативного штаба давно знали о проводимых консультациях с российскими коллегами и о ходатайстве руководства страны перед правительством Российской Федерации об открытии границы. Однако своих опасений в подготовительный период они не высказывали, при том, что очаги новых вспышек коронавирусной инфекции уже были зарегистрированы.
То, что в нашей стране есть объективные трудности с кадровым обеспечением определенных направлений здравоохранения и полной готовностью противостоять пандемиям – не сенсационная новость. Сама организация охраны здоровья в целом далека от должного уровня. И если данное положение дел явилось открытием для некоторых руководителей, то вывод может быть один – они плохие руководители, не ведающие, где и кем работают.
Всем членам Координационного и оперативного штабов заведомо известно, что нами совместно с российскими коллегами отработан механизм взаимодействия при выявлении случаев заражения прибывших в республику туристов. Именно этим мы занимались долгое время в преддверии открытия государственной границы.
Создается впечатление, что этим «совещанием» и паническими заявлениями его участники хотят застраховаться на случай осложнения эпидемиологической обстановки: «Мы же предупреждали!» Другого объяснения происшедшему нет.
Остается рекомендовать должностным лицам системы здравоохранения республики, испытывающим панические настроения, незамедлительно подать в отставку. Снимите с себя ответственность сегодня, а не потом. Стране нужны руководители, способные принимать быстрые, профессиональные решения в нестандартных ситуациях, а не распространители провокационных заявлений, готовые сбежать при любом осложнении обстановки», – отметил Анкваб.
- Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария накануне заявил, что Координационный штаб обсуждал поэтапное открытие де-факто границы с Россией, предусматривая при этом для пересечения справки или ковид-паспорта. «Для нас стало неожиданностью то, что открытие произошло так одномоментно, не был разработан ряд этапов, а граница просто полностью открылась и любой желающий сегодня может заехать», – подчеркнул он.
- Со своей стороны член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
- Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщило Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 98 человек. Из них 37 выздоровели и трое пациентов скончались.
Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантин в 13 городах и районах
Власти Азербайджана продлили до 31 августа жесткий карантинный режим в 13 городах и районах страны, включая в Баку. Об этом сообщил в понедельник оперативный штаб при кабинете министров страны.
«С учетом динамики заражения инфекцией COVID-19 до 00:00 31 августа будет применяться ужесточенный карантинный режим в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингечаур, Сумгаит, Евлах, Апшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах», – говорится в сообщении.
Ограничения предусматривают прекращение в зоне жесткого карантинного режима работы общественного транспорта по выходным. По-прежнему останутся закрытыми крупные торговые центры и моллы, за исключением действующих при них продуктовых магазинов и аптек, рестораны и кафе, музеи и выставочные залы. Жесткий карантинный режим в ряде городов и районов страны был объявлен 21 июня и несколько раз продлевался. Ранее его действие было установлено до 5 августа, – пишет ТАСС.
Вместе с тем, с 06:00 5 августа ликвидируется система смс-разрешений и разрешений по служебным удостоверениям на покидание квартир. Кроме этого, с 5 августа для населения доступны пляжи.
За сутки в Азербайджане коронавирус выявлен еще у 241 человека, выздоровели 647 человек. Таким образом, общее число зараженных достигло 32 684, число вылечившихся – 27 760, скончались – 468, – сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
В Киеве задержан человек, захвативший отделение банка
В центре Киева спецназ и полиция задержали человека, который захватил помещение банка в одном из бизнес-центров и угрожал взорвать себя и директора филиала банка, которую он взял в заложники.
По данным полиции, это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Журналистам, которым удалось с ним побеседовать, он представился "Святым духом" и выдвинул требование "арестовать всех президентов" - сообщает "Украинская правда". При задержании, по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не подтверждено, была ли у него с собой действительно взрывчатка.
Это уже третий случай захвата заложников на Украине за последние недели.
- 23 июля в Полтаве 32-летний Роман Скрипник взял в заложники полицейского. Впоследствии он отпустил заложника и скрылся. 1 августа при попытке задержания он вновь взял в заложники полицейского, но был убит снайпером.
- 21 июля в Луцке 44-летний Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров автобуса. Он сдался властям после переговоров, никто не пострадал. Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из его требований - записал видео с призывом смотреть документальный фильм "Земляне".
Стадиону в тбилисском районе Сабуртало присвоили имя Георгия Шакарашвили
Футбольный стадион в тбилисском районе Сабуртало будет носить имя Георгия Шакарашвили, погибшего в ущелье реки Арагви.
Решение приняло руководство футбольного клуба «Сабуртало», воспитанником которого был молодой спортсмен. Президент клуба Тариэл Хечикашвили также сообщил, что за Шакарашвили будет навечно закреплен игровой номер 21.
На стадионе сегодня собрались члены семьи Шакарашвили, его друзья и молодые футболисты.
22 июня тело 19-летнего Георгия Шакарашвили было обнаружено в реке Арагви в Мцхета, после четырех дней поисков. Он бесследно пропал после вечеринки на загородной даче, где между молодыми людьми произошла ссора. По обвинению в насилии и незаконном лишении свободы задержаны были 17 человек, шесть из которых несовершеннолетние.
Поскольку судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что незадолго до смерти Георгию было нанесено множество повреждений, прокуратура переквалифицировала дело. К уже существующим статьям добавилось «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц». До сих пор по этой части никому из задержанных обвинения не предъявлены.
Россия выходит из соглашения с Кипром о двойном налогообложении
Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром. Это объясняется тем, что в ходе переговоров документ не удалось скорректировать по поручению российского президента Владимира Путина, сообщает Министерство финансов России.
Переговоры с Кипром о введении налога в 15% на офшорные дивиденды и проценты не увенчались успехом, утверждают в ведомстве. В заявлении Минфина говорится, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми, поскольку способствовали бы "безналоговому выводу с территории Российской Федерации через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения".
"В июне-июле этого года мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром, с тем чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом у источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата", – заявил статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
В апреле Минфин предложил Кипру отменить все льготы по налогу на дивиденды и проценты – это наиболее жесткий вариант изменения соглашения. В ответ кипрские власти выдвинули свои предложения. "По сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ и будут способствовать безналоговому выводу из России значительных финансовых ресурсов", – отмечается в сообщении Минфина.
Россия предлагала на этой неделе провести очные переговоры на Кипре, чтобы найти компромиссное решение, но получила отказ, уточнили в министерстве. Однако, по данным кипрских СМИ, окончательную точку поставил Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Кипра. В результате российский вариант компромисса (его суть не уточняется) отвергло министерство финансов Кипра, говорится в сообщении. Поэтому российское министерство с 3 августа запустило процедуру денонсации соглашения. Она будет оформлена в виде федерального закона и внесена в Госдуму.
Сейчас налоговое соглашение с Кипром предусматривает, что налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов Кипра из России можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. После выхода из соглашения с Кипром все выплаты (дивиденды, проценты, роялти) в пользу резидентов Кипра из России будут облагаться в соответствии с российским Налоговым кодексом, то есть по ставке 15% (дивиденды) и 20% (проценты, роялти). Могут также пострадать российские компании и физлица, которые получают доход с Кипра, поскольку налогообложение этих выплат будет осуществляться по кипрскому законодательству.
- В 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, а в 2019 году – более 1,9 трлн рублей. "Существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выплате дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. Это более чем в два раза меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%)", – констатирует Минфин.
- Денонсация соглашения с некогда главным для России офшором – ожидаемое событие (рекордный отток российских инвестиций с Кипра отмечался еще по итогам 2018 года), пишет The Bell. Главный вопрос, интересующий теперь инвесторов: не попадет ли Кипр в черный список офшоров. Если это действительно произойдет, то использующие ставку 0% компании утратят право на нее уже с 2021 года.
Би-би-си: Иран занизил число умерших от COVID-19 почти в 3 раза
Власти Ирана занижают данные о смертях от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришло расследование журналистов Персидской службы Би-би-си.
По официальным данным властей Ирана, с начала эпидемии жертвами коронавируса к 20 июля в стране стали 14405 человек, всего инфицированы были около 280 тысяч.
Однако, согласно документам, полученным Би-би-си от анонимных источников в Иране, число жертв в стране почти в три раза выше, чем официально объявлено - около 42 тысяч, а инфицированных больше почти вдвое.
Согласно этим документам, первая смерть от коронавирусной инфекции в Иране зафиксирована ещё 22 января - почти на месяц раньше, чем, по официальным данным, в стране был выявлен первый заболевший.
К середине марта, по данным расследования, в Иране умерли от коронавирусной инфекции в 5 раз больше людей, чем признали власти. После этого в стране ввели жёсткие карантинные меры, число смертей стало постепенно снижаться, а разница между официальной и реальной статистикой - сглаживаться. Сейчас число новых случаев и смертей вновь растёт, за последние сутки власти признали более 2 тысяч новых случаев инфекции и более 200 летальных исходов инфекции.
- Всего в мире, по данным ведущих мониторинг организаций, таких как институт Джонса Хопкинса, число смертей от коронавирусной инфекции приближается к 700 тысячам. Это число, очевидно, не может считаться точным, как из-за разных подходов к учёту умерших в разных странах, так и из-за возможных фальсификаций.
- В ряде публикаций западных и российских СМИ ставились под сомнения и официальные российские данные о числе смертей от коронавирусной инфекции. Указывалось, в частности, на резкий рост числа смертей в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - официальные данные об умерших от коронавируса объясняли этот рост лишь частично. Российские власти признали, что учитывают в официальной статистике только тех умерших, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти. Если же учитывать всех умерших, у кого был выявлен коронавирус, как это делается в ряде стран, число жертв эпидемии увеличится более чем в 2 раза.
Аслан Бжания: «Имя Сергея Шамба неразрывно связано с новейшей историей нашего государства»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня представил аппарату президентской администрации Сергея Шамба, которого 28 июля назначил секретарем Совета безопасности.
«Сергея Мироновича знают все. Это известный общественный и государственный деятель. Имя Сергея Шамба неразрывно связно с новейшей историей нашего государства», – сказал Бжания.
Абхазский лидер пожелал Шамба успехов на новом ответственном посту, новый глава Совбеза же поблагодарил Бжания за оказанное доверие.
«Я постараюсь в меру своих сил оправдать ваше доверие. Будем работать!», –отметил Сергей Шамба.
При этом Аслан Бжания поблагодарил Беслана Квициния, ранее занимавшего должность секретаря Совбеза, «за работу в непростой период».
- Сергей Шамба родился 15 марта 1951 года в Гудауте. С 1997 по 2010 годы возглавлял абхазское внешнеполитическое ведомство. С февраля 2010 года по сентябрь 2011 руководил кабинетом министров республики. В 2004 и в 2011 годах выставлял свою кандидатуру на пост президента. С декабря 2014 года Сергей Шамба был депутатом абхазского парламента. С января 2016 года возглавлял республиканскую политическую партию «Единая Абхазия».
Де-факто границу России и Абхазии за два дня пересекли более 30 тысяч человек
Де-факто границу России и самопровозглашенной республики Абхазия за два дня пересекли более 30 тысяч человек. Об этом сообщает Южное таможенное управление Федеральной таможенной службы России.
«За выходные (1-2 августа) на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении 6 933 транспортных средств, следовавших в обоих направлениях. Среди них – более 6 300 легковых автомобилей, 370 грузовиков, 190 автобусов. За два дня в обоих направлениях границу пересекли более 30 тысяч физических лиц», – сказано в сообщении.
В ведомстве указали, что в воскресенье в Абхазию проследовали первые экскурсионные автобусы.
- В Абхазии еще до открытия де-факто границы с Россией произошла вспышка коронавируса. Накануне в абхазском Минздраве состоялось экстренное совещание, посвященное эпидемиологической обстановке. Член оперативного штаба, депутат парламента Алхас Джинджолия подчеркнул, что «на границе по реке Псоу необходимы ограничительные меры».
«Европейская Грузия» представила кандидатов в мажоритарные депутаты
Оппозиционная «Европейская Грузия» официально начала избирательную кампанию. Партия представила кандидатов в 16 мажоритарных округах. Среди них – экс-секретарь Совета национальной безопасности Грузии Гига Бокерия и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
- Одномандатный округ Зугдиди – Гиги Угулава
- Поти, Хоби и Сенаки – Гига Бокерия
- Ваке – Элене Хоштария
- Мтацминда и Крцаниси – Шалва Шавгулидзе
- Ткибули, Терджола, Зестафони и Багдати – Гиги Церетели
- Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло – Тариэл Накаидзе
- Рустави и Гардабани – Ирма Надирашвили
- Кутаиси – Отар Кахидзе
- Сачхере, Чиатура и Харагаули – Серго Ратиани
- Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи – Зураб Чиаберашвили
- Гурджаани, Сагареджо, Дедоплис-Цкаро и Сигнаги – Георгий Гвиниашвили
- Озургети, Ланчхути и Чохатаури – Хатуна Гогоришвили
- Марнеули и Гардабани – Ахмед Имамкулиев
- Ахалкалаки и Ниноцминда – Арсен Карапетян
- Цаленджиха, Чкороцку, Мартвили и Абаша – Лела Кебурия
- Самтредиа, Цкалтубо, Вани и Хони – Акакий Бобохидзе
Парламентские выборы в октябре пройдут по новой системе. Из 150 мест в парламенте 120 будут распределены между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которые смогут получить как минимум столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места будут распределены между победителями выборов в 30 одномандатных округах.
Цепкало: Россия решила не поддерживать Лукашенко на выборах
Бывший оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих в Белоруссии выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов - включая действующего президента Александра Лукашенко, некогда подписавшего с Россией договор о создании Союзного государства.
В интервью украинскому сайту Hromadske Цепкало, который сейчас находится в Киеве, сказал, что российское руководство, по его данным, приняло такое решение, поскольку "не хочет ссориться с белорусским народом".
"Для России есть серьёзный вопрос - стоит ли поддерживать Лукашенко и на будущее поссориться с белорусским народом, ибо нет гарантий, что он будет переизбран. Или же поддержать народ - что тоже тяжело, поскольку существует множество договорённостей с Лукашенко и взаимных обязательств" - сказал Цепкало. По его мнению, Москва в этой ситуации заняла "единственно правильную позицию" и не поддержала никого из кандидатов.
Цепкало приехал в Киев из Москвы, где находился после того, как вместе с детьми покинул Белоруссию, опасаясь ареста. Его жена осталась в стране и принимает активное участие в кампании основной соперницы Лукашенко - Светланы Тихановской.
Цепкало - бывший дипломат, бизнесмен и топ-менеджер, ранее на занимался политикой. Весной он неожиданно выдвинул свою кандидатуру на выборах и стал - наряду с банкиром Виктором Бабарико - рассматриваться как один из главных конкурентов Лукашенко. Ни его, ни арестованного Бабарико, однако, не зарегистрировали. После этого предвыборные штабы двух кандидатов объединились с штабом Тихановской.
- Кампания характеризуется большой активностью оппонентов Лукашенко, на предвыборные митинги оппозиции приходят тысячи людей.
- Кампания также проходит на фоне обострения отношений между Минском и Москвой. Лукашенко прямо обвиняет Россию (хотя и не лично Владимира Путина) во вмешательстве в выборы. Лукашенко и российские руководители в последние годы вели переговоры об углублении интеграции, которые фактически не дали результатов. Белорусский президент неоднократно говорил о давлении России на него и попытках ограничить суверенитет страны.
- Несколько дней назад в Белоруссии были арестованы 33 гражданина России, которых белорусские власти обвинили в подготовке беспорядков. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.
- Москва отвергла обвинения. В то время как Кремль и МИД России используют довольно мягкие формулировки в споре с Минском, многие российские государственные и прокремлёвские СМИ выступают с жёсткой критикой Лукашенко. Вечером в воскресенье в Белоруссии, как сообщается, не вышла в эфире программа Владимира Соловьёва "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1", участники которой критиковали белорусского лидера.
- Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума
Доля предпринимательских доходов в структуре заработка россиян во втором квартале 2020 года упала почти вдвое и составила 3,5 процента или 512 млрд рублей, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился РБК. Это самый низкий показатель как минимум с 2000 года. В первом квартале этот показатель составлял 5,9 процентов или свыше 800 млрд рублей.
Реальные располагаемые доходы населения снизились на 8 процентов в годовом выражении. Это самое резкое падение с 1999 года.
Доля предпринимательских доходов россиян неуклонно падает — в 2000 году она составляла 14,7 процентов, а с 2007 года — не поднималась выше 10, следует из исторических данных Ростата, предоставленных РБК. Доля социальных трансфертов в доходах за это же время выросла с 14,1 до 21,8 процента.
Падение предпринимательских доходов в связи с эпидемией коронавируса было предсказуемым — предприятия в течение одного-двух с половиной месяцев были закрыты, а владельцы малого бизнеса вообщепотеряли источники доходов, сказал РБК главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Сказалось и падение арендных ставок, а доходы тех, кто сдавал квартиры посуточно, "обнулились", добавил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (Росстат включает в предпринимательские доходы заработок на сдаче в аренду недвижимости).
- Наиболее остро пандемия отразилась на потребительском спросе в экономике, приведя к его резкому "сжатию". Особенно это сказалось на торговле, гостиничном бизнесе, ресторанах, спорте, массовых мероприятиях и услугах, следует из данных лаборатории "СберДанные" Сбербанка на основании анализа динамики зарплат за март—май 2020 года (банк является главным игроком на рынке зарплатных проектов, его доля, по оценке ЦБ, составляет 60 процентов). Зарплаты сократились у каждого второго работающего, а с полной потерей дохода столкнулись 2,5 процентов из тех россиян, кто был занят по состоянию на начало марта.
- Пандемия и самоизоляция ударили по сфере услуг сильнее, чем по материальному производству, рассказали в Институте исследований ВЭБ.РФ. Вклад сокращения сектора услуг (торговля, транспорт, общепит и др.) в отрицательную динамику ВВП оценивается в 8,7 процентных пункта, а базовых отраслей производства (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и др.) — только в 2,2 процентных пункта, оценили экономисты госкорпорации.
«Газпром» в Польше оштрафовали на 50 миллионов евро
Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало "Газпром" за отказ предоставить данные о проекте "Северный поток-2". Сумма штрафа составила 213 млн злотых, что эквивалентно 50 млн евро, говорится в сообщении польского антимонопольного ведомства. Это максимально возможная по закону сумма.
Причиной штрафа стал отказ "Газпрома" предоставить данные о контрактах, заключённых компанией Nord Stream 2 - дочерней компанией российской корпорации - с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода. Польское антимонопольное ведомство расследует действия шести европейских компаний, включая "Газпром", обвиняя их в создании консорциума, финансирующего строительство газопровода по дну Балтийского моря, без необходимого разрешения польской стороны. Ранее по тому же делу за "упорный и необоснованный отказ" предоставить запрошенные документы была оштрафована французская компания Engie.
"Газпром" пока не комментировал решение польского ведомства.
Формально "Северный поток-2" строит не консорциум, а полностью подконтрольная "Газпрому" компания, которая привлекает средства европейских компаний в качестве кредитов. Однако в Варшаве настаивают, что речь всё равно идёт о консорциуме, который нарушает антимонопольное законодательство.
Польша, как и ряд других стран ЕС, выступает против сооружения "Северного потока-2", считая его средством политического давления России на Евросоюз и Украину.
Газопровод по дну Балтийского моря не достроен. Его сооружение прервалось в конце прошлого года из-за санкций США и пока не было возобновлено.
COVID-19: За сутки в Армении умерло 8 человек, число подтверждённых случаев увеличилось на 52
Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 52, в общем составив 39 102. «Радио Азатутюн» сообщает, что за сутки было сделано 394 теста.
По состоянию на 11:00 3 августа, число выздоровевших пациентов увеличилось на 111 и сейчас составляет 29 861.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 8 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 762.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 228 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 8 251, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 167 095.
Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии
Экс-премьер, бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили заявил, что не претендует на места в парламенте и правительстве Грузии.
В заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook, Мерабишвили назвал «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили единственной силой, которая может выиграть парламентские выборы и «вернуть народу будущее».
«Я решил сообщить, что не буду членом парламента и не займу какую-либо должность в будущем правительстве. Я приму участие в борьбе с режимом Иванишвили, но это будет не борьба за личную выгоду, а борьба за будущее народа», – отметил Мерабишвили. Он выразил сожаление, что оппозиционные политики часто говорят о распределении мандатов и должностей, а не о конкретных инициативах для населения.
- Мерабишвили вышел на свободу 20 февраля после 6 лет и 9 месяцев заключения. В середине июля он встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
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