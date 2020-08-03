Как в Абхазии реагировали на открытие границы на Псоу

В субботу 1 августа, около четырех пополудни, произошло ключевое, поворотное событие нынешнего лета в Абхазии. А именно: открытие российско-абхазской государственной границы, которая ровно четыре месяца в рамках противопандемийных мер была «на замке», хотя и с определенными оговорками, и о необходимости открытия которой так долго говорили, писали в интернете, кричали, в том числе и на митингах в Гечрипше и Гагре, все причастные в стране к турбизнесу и сочувствующие им. Более 30 тысяч человек пересекли границу Абхазии и России в обоих направлениях за два дня с момента открытия границы, по данным Сочинской таможни.

Еще 30 июля, вскоре после того, как президент Абхазии Аслан Бжания продлил действие ограничительных мер на границе до 4 августа, новость о том, что диагноз COVID-19 подтвержден у десяти человек из 93 протестированных за сутки и общее их число в республике с начала пандемии достигло 83 (до двадцатых чисел июля положительных результатов тестов не фиксировалось несколько недель), вызвало на форуме сайта «Абхаз авто» поток, будем прямо говорить, неадекватных откликов: «К бабке не ходи, сейчас Россия скажет, что не откроет границу в связи с большой заболеваемостью в Абхазии. Для этого и рисуют цифры. Роспотребнадзор хорошо провел политинформацию»; «Не странно ли, что вспышка совпала с моментом, когда комиссия прибыла в Абхазию? Прям по расписанию». Наконец, здравомыслящие форумчане психанули в ответ: «Вы бы лучше мозги немного напрягли и поняли, что и до Абхазии дошла эта зараза. И уже соображать бы начали…»; «Вирус и без комиссии был, но удалось удачно локализовать, дальнейшее развитие событий было лишь вопросом времени и везения. И не смущает вас, что комиссия Роспотребнадзора положительно оценила ситуацию в Абхазии с борьбой с коронавирусом?»

На этом сайте, единственном сегодня в Абхазии, где происходит обмен мнениями под никами, подавляющее большинство форумчан – активные сторонники открытия границы и скорейшего начала полноценного туристического сезона. После того как вечером следующего дня, 31 июля, распространилась сенсационная весть, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РФ рекомендовал правительству России открыть границу на Псоу, а 1 августа были приняты соответствующие решения в Москве и Сухуме и движение через границу реально началось, было любопытно проследить там же за комментариями к этим новостям. Их можно было разделить на три основных типа. Одни радовались, не зная даже поначалу, верить или не верить своему счастью: «Кричать «ура», или помолчим, чтобы не сглазить?»; «Наконец-то! Джансух Нанба молодец, получается – правду сказал». Вторые пеняли скептикам: «Кто-то тут язвил и ехидничал по поводу рабочей поездки нашего президента в Москву. Может быть, попытаетесь оправдаться или хотя бы извиниться?» Третьи, впрочем, тут же обеспокоились возможностью негативных последствий: «Кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали… Надейся на лучшее, но готовься к худшему. Дай бог, чтобы мои прогнозы не оправдались. Как говорится, пришла беда, отворяй ворота».

В социальных сетях, самой популярной из которых в Абхазии является «Фейсбук», завязывается обычно множество обсуждений таких актуальных тем, причем мнения чаще всего звучат однотипные: «френды» выложившего пост начинают бурно его поддерживать. В данном случае попадались как радостно-позитивные группы откликов, так и резко отрицательные. Среди вторых запомнилось такое: «Очень жаль! С сентября уйдем в глубокий карантин»; «Нас кидают в пекло, мало того, что мы заразимся, мы заразим наши семьи. Ради чего это все? Не ради нас с вами, это уж точно».

Наблюдая за этой «картиной маслом», один зарубежный наблюдатель поделился своим впечатлением: «Как же безумно трудно «Аслану (Бжания)! Все кричали: открой границу, открой границу! Ну, вот открыли – и тут же началась ковид-истерия, начали орать «зачем?» Но тут, конечно, требуются уточнения. «Открой!» кричали не все, а те, кто больше других был заинтересован в этом. А те, кто орет сейчас «зачем?», раньше тоже не молчали, но тогда они, скорее, бурчали…

В принципе, не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы еще в начале марта предвидеть, что летом в Абхазии вполне возможно подобное столкновение мнений в случае, если коронавирус к этому времени не «испарится» сам собой. Не испарился…

Что касается наиболее кардинальных, истошных интернет-суждений «за» и против» открытия границы на Псоу, звучавших нынче в Абхазии, то и те, и другие, думается, выглядят отталкивающе. Во-первых, их авторы будто знают все заранее и предрекают свой сценарий развития событий, хотя машины времени ни у кого из них нет. Во-вторых, и главное, такие люди демонстрируют, как правило, безудержный эгоизм. Да, понятно, что есть те, которым их финансовая «подушка безопасности» позволяет не беспокоиться о том, будет или нет нынче в Абхазии туристический сезон, их волнует только риск для здоровья, но, высказывая свое мнение, некрасиво игнорировать интересы других. В свою очередь, те, кто нес серьезные убытки из-за того, что власти долго их «кормили завтраками» в вопросе открытия границы, не должны были истерить, демонстрируя полное пренебрежение ко всем другим обстоятельствам и аспектам данного непростого решения. В-третьих, любители высказывать крайние мнения, как правило, проявляют неспособность анализировать весь комплекс причастных к делу факторов, которая ведет их к конспирологическим версиям.

Если вернуться, например, к вопросу о том, почему по приезде в Абхазию комиссий из Роспотребнадзора и Минздрава России в республике стал наблюдаться ежесуточный прирост выявленных ковид-инфицированных, то конспирологи брали в расчет именно эти два факта, не желая задумываться, что картина мира складывается из множества факторов. Ведь если, несмотря на официальное закрытие границы, ее все равно ежесуточно пересекали десятки и сотни (не запретишь ведь, к примеру, выезд тем, кто выезжает в Россию на плановое лечение по другим болезням), то рано или поздно коронавирус должен был снова, как и в апреле-мае, проникнуть в Абхазию.

Ну а теперь, после открытия границы совершенно нетрудно было предвидеть появление постов вроде этого: «Что произошло в нашей стране? Что произошло с нашим руководством? Когда в стране не было ни одного случая COVID-19, мы все соблюдали карантин, массовые мероприятия были запрещены, салоны и столовые были закрыты, все учреждения, организации сократили рабочее время… В стране даже ввели комендантский час. Таким образом, добились, что COVID-19 до нас не добрался. Что происходит сейчас? Ладно, открыли границу, а о простых людях кто подумал? Кто отвечает за наш народ? Вы понимаете, что наши врачи, наша медицина не справятся?»

Еще одна отличительная способность таких авторов: им кажется, что они умнее остальных и понимают то, до чего остальные не в силах додуматься. На самом деле, ограничительные меры в Абхазии, где первые случаи коронавируса были зарегистрированы, кстати, начиная с 7 апреля, вводились примерно в то же время, что и в подавляющем большинстве стран, и водились своевременно, ибо наверняка помогли избежать многих негативных последствий. Ограничения начали поэтапно сниматься, когда инфекцию удалось локализовать, и чтобы торгово-экономические отношения среди населения могли «задышать». Затем отмена ограничительных мер стала происходить и в большинстве стран мира. На открытие границы решились, когда в России – единственном сегодня поставщике в Абхазию зарубежных туристов – уже в начале лета пандемия постепенно пошла на спад, когда соседний Сочи стал «трескаться» от наплыва курортников, а экономика Абхазии нуждается в срочной подпитке. Казалось бы, все ясно для людей, способных оценивать ситуацию всесторонне, а не однобоко, но… Кстати, COVID-19 в Абхазию в июле уже снова добрался, и это является лишним доводом для тех, кто считает: держать границу по-прежнему на запоре нет смысла.

По результатам одного из интернет-опросов в Абхазии, 58% здесь считают, что решение об открытии границы на Псоу было единственно правильным, 29% – что с ним поспешили, 13% затрудняются ответить на этот вопрос. Весьма правдоподобно. А мне в субботу довелось присутствовать при следующем частном разговоре между двумя представителями доминирующих тут мнений. Представитель большинства сказал: «Пойми, если бы власть не пошла на этот шаг, ее бы у нас подняли на вилы». Собеседник возразил: «А если в стране произойдет эпидемиологический коллапс, разве ее на вилы не поднимут?» Первый не сдавался: «Но это «если…» А тут это произошло бы неизбежно».

В общем, нам всем остается уповать, что в ближайшие два-три месяца, до завершения бархатного сезона, в Абхазии не произойдет катастрофической вспышки инфекции. Но на Бога надейся, а про маски, социальную дистанцию, самоизоляцию и прочее придется вспомнить. И это уже не «тренировка», каковой она была, можно считать, в конце марта-апреля, это уже гораздо серьезней, чего очень многие, расслабившись, не хотят понять.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия