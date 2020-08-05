Режим приоткрытого неба

Авиасообщение Грузии с миром начинает восстанавливаться. Первый рейс приземлился вчера из Парижа, на очереди Мюнхен и Рига. Оппоненты власти считают, что этого мало и необходимо расширение географии. Переговоры с различными авиакомпаниями продолжаются – в том числе и с греческими, ответили в правительстве.

Как сообщила глава Национального управления по туризму Мариам Квривишвили, вчера, 4 августа, из Парижа в Грузию уже прибыл первый рейс:

«Мы рады, что страны-партнеры на регулярной основе возвращаются в авиационную и туристическую индустрию нашей страны. На борту парижского рейса находилось 188 человек, подавляющее большинство из которых туристы. Естественно, они покинули аэропорт без карантина и теперь путешествуют по нашей стране. Так же мы встретим и мюнхенский рейс. Как известно, Грузия уже открыла ворота для пяти стран», – сказала Мариам Квривишвили.

В оппозиции указывают, что список безопасных стран, прибытие из которых не требует карантина, необходимо срочно расширить. По словам члена политсовета «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, упрямство властей выпадает из всяческой логики:

«Многие люди хотят приехать в Грузию из европейских стран с относительно низкими показателями коронавируса. Но узнав, что им придется пройти двухнедельный карантин, они выбирают другое место. Страна теряет доход, в то время как люди едва сводят концы с концами. Все менее понятна логика, которой руководствуется правительство».

В ответ правительство заверяет, что работает над открытием других направлений. Вместе с тем на сегодняшнем брифинге министр экономики Натия Турнава в жесткой форме отреагировала на заявление посла Греции в Грузии Димитриоса Карабалиса, который на днях высказал свое недоумение по поводу того, что Грузия открыла границы для стран, в которых статистика по коронавирусу в пять раз хуже, чем у Греции:

«Мы не понимаем этого решения, и мы не услышали объяснения от грузинской стороны. Я могу сказать, что желающих вылететь из Грузии в Грецию больше, чем в обратном направлении. Греция является не только «зеленой зоной» для ЕС, у нас самая большая грузинская диаспора в Европе, множество граждан с правом на работу. После марта они застряли в Грузии и не могут вылететь в Грецию. Это школьники, студенты, члены семьи с временным видом на жительство, и они стоят перед риском потери работы».

Натия Турнава назвала «неоправданными» заявления греческого дипломата, но пообещала продолжить работу над восстановлением авиасообщения с Грецией:

«Диалог продолжается не только с греческими авиалиниями, но и с другими европейскими направлениями. У Грузии есть желание договориться с греческими компаниями относительно определенного количества рейсов, это может быть не август, но может быть сентябрь, мы работаем над этим, поэтому такие обвинения неприемлемы, тем более от дипломата. Мы понимаем, диппредставительства всех стран пытаются максимально защитить интересы своих авиакомпаний, но в любом случае бизнес-интересы должны быть сбалансированы с эпидемиологическими интересами населения нашей страны».

Таким образом, рейсы из трех городов Европы в Грузию будут выполняться на регулярной основе – это Париж, Мюнхен и Рига. Кроме того, местная компания Airzena осуществляет коммерческие чартеры, в текущем месяце запланировано до 16 рейсов.

Отдельной темой остается вопрос о двухнедельном карантине для граждан Грузии, прибывающих из стран «зеленой зоны». Несмотря на критику политиков и экспертов, отмечающих дискриминационный подход властей, в правительстве не собираются идти в этом вопросе на уступки.