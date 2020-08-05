12 лет августовской войне. Вашингтон помнит

Фрагмент интервью с журналистами Аркадием Бабченко, Аланом Парастаевым и Кобой Ликликадзе, 2010 год

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Дэмис Поландов: Главная тема – приближающаяся годовщина печального события в новейшей истории региона, пятидневной войны, которая разразилась в августе 2008 года. Российские и грузинские СМИ, представители гражданского общества, политики всю неделю перед этой датой вновь обсуждают войну и ее последствия. Чтобы вспомнить и проанализировать, что произошло два года назад, мы решили пригласить к нам в прямой эфир журналистов, которые непосредственно следили, и тогда, в августе 2008 года. С мной в студии находится военный обозреватель грузинской службы радио Свобода Коба Ликликадзе и у нас на прямой телефонной связи из Москвы спецкор «Новой газеты» Аркадий Бабченко и из Цхинвали журналист Алан Парастаев. Алан, у меня вопрос, который вы не раз слышали: у вас было предчувствие войны? Тогда, перед 8 августа 2008 года?

Алан Парастаев: Да. По сути, война в замедленной форме была и до 8 августа. 2 августа был обстрелян город уже из тяжелой артиллерии. Правда. Это пока не были «Грады», но уже жилые районы города были обстреляны. Если до этого были перестрелки между вооруженными формированиями и с грузинской стороны проводились теракты по отношению к мирному населению в том числе, тот обстрел был уже конкретно 2 августа, центра города. Знаете, картина Сальвадора Дали «Предчувствие гражданской войны». Мы жили в предчувствии грузинской агрессии. Все эти хотя бы два года последние.

Дэмис Поландов: Спасибо, Алан. У меня вопрос, который касается скорее сегодняшнего дня. На этой неделе Михаил Саакашвили заявил, что он уверен, что жители Южной Осетии не держат зла на правительство Грузии за август 2008 года. Я не задаю вам вопрос, так ли это. У меня вопрос другой. Различают ли в осетинском обществе грузинское правительство и грузинский народ, сильны ли вообще антигрузинские настроения?

Алан Парастаев: Да. Антигрузинскими настроениями я бы не назвал, но недоверие к грузинскому народу есть, в том числе и у меня, как бы на это ни среагировали мои грузинские коллеги. Недоверие потому, что, к сожалению, после августовской войны я не видел на площади Руставели пикетов, каких-либо выступлений гражданского общества, которые бы осуждали эти действия. Да, были публикации, да, Паата Закареишвили и другие люди что-то как-то печатали, но вот выступлений, как мы это видели в той же любимой Грузией Америке, когда ветераны вьетнамской войны бросали ордена свои в сторону Белого дома, таких акций со стороны грузинского гражданского общества я не видел. Так что пока у меня нет оснований верить грузинскому гражданскому обществу.

Дэмис Поландов: У меня вопрос к Кобе Ликликадзе. Коба, наверняка вы как военный журналист знаете грузинских военных, которые участвовали в операции в Южной Осетии. Когда они шли на штурм Цхинвали, они понимали, что Россия может вмешаться? Или их уверили, что этого не произойдет, или они были уверены в своих силах?

Коба Ликликадзе: Мне показалось в ночь на 7-е августа и 8-го утром, когда я в составе нескольких журналистов прибыл в Гори, что это не понимало хорошо даже правительство Грузии. По дороге я слышал выступление Темура Якобашвили, а еще раньше, когда в Гори посещал раненых солдат 7 августа, Саакашвили сказал такое, что это безумие и что этому безумию мы поставим точку мы и Россия вместе. Так что я почему-то думаю, что первые дни, минуты эскалации боевых действий грузинское руководство наивно думало, что Россия не предпримет такого широкомасштабного участия в этом. Вспоминаются также слова Кахи Ломая, тогда секретаря Совбеза Грузии, что пока, к счастью, буквально я цитирую, Россия не вмешивается в эту операцию. Что говорить сейчас о военных? Военным говорят только, что у тебя есть такой фронт, где ты должен действовать. 11 августа, когда я видел последних усталых, очень разозленных грузинских солдат, которые покидали территорию возле Каралети, они задавали вопросы, где натовские войска, почему за нас никто не вступается, почему нам никто нет подставляет спину. Вот такое было настроение. Так что я думаю, не на уровне грузинских солдат было такое восприятие и большое понимание. Роли и значения России с одной стороны, роли союзников с другой.

Дэмис Поландов: Спасибо большое. Аркадий Бабченко, скажите, когда началась уже атака на Цхинвали, что российские военные думали до приказа входить в Южную Осетию – придется им вступить в войну?

Аркадий Бабченко: Да, такие мысли были. Потому что с российской стороны тоже какие-то движения производились. Перебрасывались какие-то части, до этого были учения, но четкого ощущения, что все, завтра едем воевать в Южную Осетию, у людей не было, но какое-то предчувствие все-таки тоже было. Потому что все это витало в воздухе.

Дэмис Поландов: Скажите, я знаю, вы входили на территорию Южной Осетии вместе с ополченцами. Много их было?

Аркадий Бабченко: Я думал, что будет намного больше. Много было шуму, истерии, много женщин у Дома правительства. Но самих ополченцев было не так уж много. То ли 9, то ли 10 числа я там был, 150-200 человек туда приходило, уехало 120 человек. Это был один сборный пункт, насколько я помню, их было несколько. Очень многие люди ездили не через ополчение, а сами по себе. Садились в свои личные автомобили и ехали в Южную Осетию. Таких людей было действительно много.

Дэмис Поландов: Скажите, если бы Россия не вмешалась, как вы считаете, Грузия могла бы контролировать территорию Южной Осетии?

Аркадий Бабченко: По моим представлениям, теми силами, которыми Грузия входила в Южную Осетию, мне кажется, контролировать там было ничего нельзя. На мой взгляд, было мало сил. Цхинвали, вполне возможно, Грузия смогла бы контролировать, но всю Южную Осетию вряд ли. Потому что в первые дни в Южной Осетии тоже началась паника. Цхинвали вообще стоял пустой. Когда грузинская армия туда заходила, там было 150-200-300 человек от силы. Пустой город – заходите и берите. Но такие войны всегда, в любом случае переходят в итоге к партизанской войне. И вот партизанскую войну Грузия уже не смогла бы затушить. И если бы Россия не вмешалась, там бы тлело и тлело, как у нас в Чечне. Однозначно.