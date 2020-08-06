В Сухуми сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Россией

В Сухуми сообщили, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией возобновляется с 7 августа. Прибытие первого поезда из Москвы ожидается 9 августа. Об этом «Абхазия-Информ» сообщил заместитель гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога» самопровозглашенной республики Абхазия Игорь Маргания.

«Пассажирское сообщение было остановлено с конца марта, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. После четырехмесячного перерыва возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Оба поезда выезжают 7 августа и 9 августа прибудут на Сухумский железнодорожный вокзал. Московский поезд будет ходить ежедневно, санкт-петербургский – по расписанию. 17 августа мы ожидаем прибытия поезда из Самары», – сказал Маргания.

Он так же сообщил, что с 15 августа впервые начинает курсировать туристический поезд по маршруту Туапсе – Гагра, составом из 11 вагонов. Поезд будет прибывать в Гагру, оттуда туристов развезут по экскурсионным маршрутам, а затем этим же поездом они вернутся обратно в Туапсе.

«Туристы в более комфортных условиях смогут приезжать в нашу республику и знакомиться с ее достопримечательностями», – подчеркнул Игорь Маргания.