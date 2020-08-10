В Сванети объявлен строгий карантин, всех туристов изолируют

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа власти "хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись".

По словам Лукашенко, выборы "это праздник" и его "умиляет, когда с маленьким детишками приходят".

Он также отметил, что кому-то захотелось "испортить этот праздник".

"Мы их увидели – они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что "майдана не будет" и "страну разорвать" власти "не позволят". По его словам, пострадавшие в стычках с ОМОНом сами спровоцировали силовиков. Участников протестов он назвал "пацанятами".

"Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать?" – заявил Лукашенко.

ЦИК 10 августа огласил предварительные результаты выборов президента. По данным на утро, Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Ее штаб не признал официальные результаты.

Накануне в Минске сразу после закрытия избирательных участков произошли жесткие столкновения ОМОНа с протестующими, которые вышли на улицы, выступая против объявленных властями итогов выборов. ОМОН применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В больницах Минска находятся десятки пострадавших в результате столкновений с милицией вечером 9 августа, один человек погиб.

МВД Беларуси при этом отрицает утверждения о погибшем в Минске 9 августа. "Погибших нет", – заявила ТАСС в понедельник пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

Информацию о погибшем также отрицают в Министерстве здравоохранения, где информацию назвали "фейком".