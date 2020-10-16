Четыре пациента с COVID-19 умерли в Абхазии, выявлено 100 новых случаев

В Абхазии 14-15 октября умерли четыре пациента с диагнозом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики от коронавируса.

15 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1938 года рождения, поступившая в реанимационное отделение 12 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина скончалась от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности. У женщины были сопутствующие патологические заболевания.

14 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент, 1941 года рождения, поступивший в реанимационное отделение в тот же день в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все проводимые лечебно-реанимационные мероприятия, мужчина умер.

6 октября поступил пациент, 1948 года рождения, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение, но несмотря на это, 14 октября состояние пациента ухудшилось, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

14 октября в Гудаутском ЦРБ скончался ковид-положительный пациент, 1940 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 5 октября. Пациент получал необходимое лечение, но несмотря на это, скончался от сердечно-сосудистой и легочной недостаточности.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 100 из них.

По информации штаба, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 152 человека, у 129 из них подтвержден диагноз COVID-19, в тяжелом состоянии 18 человек, средней степени тяжести 41, выписано 19 пациентов. В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 9 человек.

В Сухумской инфекционной больнице находятся 26 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, в Гагрской ЦРБ - 13, в Очамчырской - 11 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2579 человек. Из них выздоровели 1167, 27 летальных случаев.

Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.