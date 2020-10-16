Бондиана Ираклия Гарибашвили

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили нарушил молчание и рассказал о том, как в распоряжении грузинской стороны оказались топографические карты советских времен, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывших членов комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальным интересам государства.

Министр обороны Грузии – новое лицо картографического скандала. Ираклий Гарибашвили вмешался в череду заочных обвинений власти и оппозиции и вывел споры вокруг монастырского комплекса Давид-Гареджи на новый уровень. Теперь власти в лице главы оборонного ведомства оперируют терминами «предательство родины» и «пожизненное заключение».

По словам Гарибашвили, давшего пространное интервью телеканалу «Имеди», который многие в Грузии считают аффилированным с властями, лично он, Бидзина Иванишвили и другие «патриоты» провели «спецоперацию» на территории вражеского государства, чтобы «добыть» оригиналы карт конца 30-х годов прошлого века из архивов НКВД, позволяющих решить территориальный спор с Азербайджаном в пользу Тбилиси:

«Поставив целью добыть карты, я обратился к Бидзине Иванишвили. Очень скоро, уже через несколько дней, я получаю поручение: «надо связаться с Давидом Хидашели – успешным бизнесменом, работавшим в Швейцарии, грузинским патриотом. Он, вероятно, поможет нам в поиске этих карт, поскольку и у него есть картографическая компания – он занимается этим в качестве хобби».

Далее, по словам Гарибашвили, уже 3 апреля 2020 года оригиналы карт из российского архива попали в Тбилиси:

«Можете назвать это спецоперацией, как угодно. Мы вывезли эту карту из страны-оккупанта. И не только это. Я не имею права озвучивать другую, более важную информацию. Думаю, в любом нормальном государстве организаторы, инициаторы и исполнители такой спецоперации как минимум заслуживали бы благодарности. Для меня поступок господина Давида (Хидашели) равнозначен геройству. И я благодарен этому человеку за то большое патриотическое дело, которое он сделал».

При этом Гарибашвили считает, что власти Грузии уж точно не заслуживают критики, которая слышна со стороны оппозиции:

«К примеру, когда спецслужбы иностранных государств проводят спецоперации в других странах, тем более – во вражеских, когда «Моссад» проводит спецоперацию, этих людей объявляют героями. А мы, значит, привезли карты, говорим: люди, у нас есть шанс решить любой спор с дружественным Азербайджаном, касающийся Давид-Гареджи… А эти подлецы и предатели (оппозиция) подняли такой ажиотаж».

Прокомментировал Ираклий Гарибашвили и обвинения в адрес руководства страны в том, что тему спорной территории в районе Давид-Гареджи Тбилиси поднял во время эскалации карабахского конфликта. По словам министра, поиск карт и сообщение об их обнаружении были сделаны задолго до начала активных боевых действий между Баку и Ереваном.

При этом Гарибашвили не исключил, что в период правления бывшего президента Михаила Саакашвили Тбилиси действительно мог сознательно пойти на территориальные уступки Азербайджану:

«Оппозиция начала панику, истерику. Якобы мы что-то планируем. Потом вышел этот «злой клоун» Саакашвили и сам предоставил прокуратуре версию. Якобы прокуратура заявит, что он взял 80 млн долларов за продажу Гареджи. А с чего он это взял? Кто об этом говорил? Разве такое было в версии прокуратуры? Или моем письме? Это он сам дал прокуратуре такую версию. Я в своем письме говорил, что нам неизвестна мотивация прежних властей, и это предстоит выяснить прокуратуре».

В свою очередь, адвокаты обвиняемых выразили надежду, что после откровений Гарибашвили прокуратура заинтересуется его показаниями, а также показаниями лидера «Грузинской мечты», коль скоро он принимал активное участие в упомянутой Гарибашвили «спецоперации».

Бывший министр обороны Тина Хидашели усмотрела в выступлении нынешнего главы военного ведомства попытку «Грузинской мечты» удержать радикально настроенный электорат:

«Главное, что мы можем вынести из заявлений Гарибашвили, – это то, что власти разговаривают лишь с той категорией граждан, для которых язык ненависти – обычное дело и которые настроены на противостояние. Мне кажется, риторика Гарибашвили была направлена как раз на это. «Грузинская мечта» явно опасается, что часть ее электората, эта агрессивная часть, может отдать предпочтение «Альянсу патриотов» или «Грузинскому маршу», и поэтому они сейчас демонстрируют куда большую радикализацию, чем и «Альянс», и «Грузинский марш». Именно этим для меня объясняется как возвращение Гарибашвили в правительство, так и его вчерашнее выступление».

При этом, по мнению Хидашели, сам вопрос определения границ, естественно, очень важен для Грузии, учитывая то, что с тремя из четырех соседей – Россией, Азербайджаном и Арменией – у Грузии границы до сих пор не установлены окончательно. И пока этот вопрос не будет решен, ни о каком серьезном рассмотрении вопросов членства в НАТО или Евросоюзе речи идти не может.

При этом, по словам бывшего министра обороны, несмотря на важность вопроса территориальной целостности, сейчас главная задача властей не довести дело до такого состояния, когда на этой почве может произойти конфликт с дружественной страной.

Что касается возможного российского участия в истории с картами, на чем настаивает оппозиция, Хидашели исключает, что сценарий придуман в Москве. По мнению эксперта, этот предвыборный спектакль целиком и полностью разыгран «Грузинской мечтой». Причем в правящей партии явно преследовали сиюминутные цели, не учитывая ни возможного обострения отношений с Азербайджаном, ни ситуации в регионе в целом.