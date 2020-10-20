Минюст США обвинил 6 сотрудников спецслужб России в кибератаках

Министерство юстиции США в понедельник объявило о выдвинутых им обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки – в связи с крупными кибератаками. Из документов прокуратуры следует, что кибератаки, в которых обвиняются сотрудники Главного разведывательного управления, причинили ущерб на миллиарды долларов.

Прокуроры заявили, что подозреваемые – это сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в США в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году это же люди совершили кибернападения на организаторов президентских выборов во Франции. На счету подозреваемых – атака на британские следственные органы, изучающие обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения.

Выдвинутые обвинения, как считает "Нью-Йорк таймс", – это ещё одна попытка администрации Трампа наказать Россию за вмешательство в дела других стран, даже если президент Трамп и демонстрирует Москве своё мягкое отношение. В обвинениях Минюста нет указаний о вмешательстве России в выборы 2020 года в США, несмотря на то что американские спецслужбы уже пришли к выводу о наличии попыток Москвы повлиять на исход предстоящих в ноябре выборов президента США.

В посольстве России в Вашингтоне в ответ на обвинения американских властей заявили, что У Москвы нет и не было намерений заниматься какими-либо "дестабилизирующими операциями" по всему миру. "Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание "охоты на ведьм" и шпиономании", - заявил представитель российской дипмиссии.