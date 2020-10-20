Грузия с 1 ноября снимет ограничения на 10 авиарейсов. СПИСОК

С 1 ноября авиакомпании смогут восстановить 10 регулярных авиарейсов в Тбилиси и Кутаиси. Распоряжение правительства о снятии ограничений уже опубликовано.

С 1 ноября снимаются ограничения на прямые рейсы в Тбилиси из Дохи (Катар), Варшавы (Польша), Афин (Греция), Амстердама (Нидерландов), Вены (Австрия), Берлина (Германия), Милана (Италия); в Кутаиси из Катовице (Польша), Вильнюса (Литва) и Дортмунда (Германия).

Грузинский портал Avianews пишет, что на грузинский рынок вернутся четыре авиакомпании - Qatar Airways, LOT Polish Airlines, Aegean Airlines и Ryanair. Регулярные авиарейсы восстановит и грузинская Georgian Airways.

На сегодня регулярные рейсы уже восстановлены в Тбилиси из Мюнхена (Lufthansa), Парижа (Air France) и Риги (airBaltic); в Кутаиси – из Риги (Wizz Air).

Пока неизвестно, снимут ли грузинские власти ограничения на въезд в страну иностранных туристов. На сегодня лишь граждане Франции, Германии, Литвы, Латвии и Эстонии могут прибыть в Грузию и находиться в стране без прохождения карантина – при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус. С условием прохождения карантина границы Грузии открыты для еще 13 европейских стран.

Ранее стало известно, что для прибывающих в страну граждан Грузии с ноября введут 12-дневную самоизоляцию вместо карантина – при наличии у них отрицательного результата ПЦР-теста.