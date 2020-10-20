В Южной Осетии за сутки выявили 9 новых случаев коронавируса

В Южной Осетии накануне проведено 99 исследований на COVID-19, из них 9 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«9 новых случаев за сутки. Всего со дня снятия ограничений на границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели», – отметила она.

Со среды в Южной Осетии на две недели закрываются все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, «наблюдается рост заболеваемости, речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и коронавирусе».

Ведомствам рекомендовано перевести лиц в возрасте старше 65 лет на самоизоляцию. На удаленный режим работы с дежурствами перешли с понедельника и администрация президента и Кабмин, где также выявлены случаи заболевания коронавирусом.

В минувшую субботу стало известно, что югоосетинский президент Анатолий Бибилов и и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев тоже заболели коронавирусом.

Отметим, что югоосетинский Минздрав подготовил детскую больницу РММЦ к возможному осложнению эпидситуации в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач призвала граждан в условиях пандемии коронавируса не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом при первых симптомах.