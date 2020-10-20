Арцрун Ованнисян: На данный момент ситуация также напряженная

На данный момент ситуация также напряженная, боевые действия продолжаются, но не так интенсивно, как днем, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Вчера в течение дня нашим подразделениям ПВО удалось несколько раз поразить азербайджанские БПЛА, в том числе беспилотник «Байрактар» турецкого производства», - добавил представитель Минобороны.

Касаясь циркулирующих в социальных сетях сведений о спасении 170 армянских военнослужащих, Ованнисян отметил. «Такого количества, конечно, нет, бывают случаи, и сегодня были, и вчера, когда во время продвижения наших войск отдельным группам или отдельным военнослужащим, которые во время боевых действий накануне оказались где-то в ловушке, заблудились и прочее, удалось спастись от плена, но таких больших цифр не было».