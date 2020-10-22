Продолжаем жить в масках!

Девять дней одного года. Именно столько осталось до выборов, до судьбоносных выборов, после которых мы все заживем счастливо,«бохато», здорово и вечно. Кто бы ни взял власть в свои мозолистые руки, с нами обязательно случится что-то хорошее и счастливое. Во всяком случае, все нам об этом врут, и мы хотим верить в их вранье. Ведь с верой и надеждой жить намного лучше, чем без них.

Слушаем предвыборный бред кандидатов и думаем, а может, во всей этой брехне есть 10 процентов правды? Или хотя бы пять? Пять процентов тоже немало, учитывая размах вранья. Главное, чтобы кандидаты чуть-чуть уважали бы нас и врали в пределах нормы. Но в основном они слишком завираются. Как говорится, «Остапа несло!» К примеру, когда Мамука Хазарадзе, бывший банкир, а ныне лидер партии «Лело», обещает, что 600 000 человек будут в месяц иметь зарплату 3000 лари, – это уже явный перегиб. Врет Мамука и не краснеет. В его лжи нет и полпроцента правды. Да, мы до сих пор лаптем щи хлебаем и мух ноздрями ловим, но такая лажа даже у нас уже не катит.

Что среднестатистическому человеку надо для спокойного существования? Чтобы страна развивалась, строились качественные дороги, были доступными лекарства и образование. Чтобы был чистый воздух, здоровая экология и добрые соседи. И чтобы развивалась экономика! Китайская пандемия сильно затормозила наше развитие, и мы теперь долго будем выбираться из экономической пропасти, в которой и так находились по самые уши. У всех стран мира экономический спад, кроме самого Китая и мачехи России. У Китая вроде бы пять процентов прироста, а у России – полпроцента. Полпроцента маловато будет для такой огромной территории, как Россия. Но все равно – прирост есть. Наверно, это из-за их природных ресурсов, которые нужны всегда, при всех войнах, пандемиях и душевных расстройствах.

Теперь коротенько про нашу пандемию, тем паче что давненько я про нее ничего не говорил. Все выжидал нужный момент, и он настал! Непонятная у нас ситуация; весной, когда в день заболевало три-четыре человека, в стране был полный локдаун. Недели две даже весь транспорт поставили на прикол. Мы передвигались пешедралом и потому уйти далеко от дома не могли, тем самым заразиться или кого-то заразить было сложно. Даже ввели комендантский час, который я приветствовал. В девять часов все стихало, умолкало, улицы пустели, и мне это нравилось. Возраст у меня такой, что мне больше нравится тишина и покой, чем толкотня и куча мала. Хотя, конечно, в данной ситуации я очень субъективен и думаю только о себе. А так нельзя, надо мыслить «ширше». Так или иначе, но весною строгими мерами и железными ручками мы сдерживали распространение эпидемии. Тогда наша боевая оппозиция очень негодовала, что, мол, правительство губит бизнес, народ теряет заработок, будут голод и нищета. Бизнес частично остановился, гостиницы, рестораны, туризм – все вышли в минуса, как и во всем остальном мире. Но зато в регионе мы были самой «зеленой зоной».

Теперь обратная ситуация – каждый день более тысячи новых случаев заражения, количество погибших к 21 октября достигло 172 человек, и что день грядущий нам готовит, науке пока не известно.

Оппозиция снова негодует, говорит, что правительство не справляется, что упустило момент, что не надо было в летний период открывать туристический сезон, бары и рестораны.

Наши бравые оппозиционеры радуются, когда у государства, то есть у нас у всех, проблемы. Их счастью нет края и конца. Они бросают в воздух чепчики и кричат ура. И выступают, и выступают, и выступают, говорят, вот если бы они были у власти, все было бы наоборот: никакой заразы, никакого экономического спада, пенсии повышались бы, смертность уменьшилась, все женщины вышли бы замуж, а мужчины обрели бы сытый покой на диване перед телевизором.

Факт налицо: зараза растет, т.н. вторая волна оказалась значительно страшнее и масштабнее, как нас и предупреждали. Что же произошло? Где правительство допустило ошибку? Как мог вирус так мощно вырваться на свободу?

Первые всплески серьезного заражения проявились летом в Сванетии. Как только открыли туристический сезон, в нашу страну начали приезжать иностранцы. Их было немного, но они были. Во всем мире с туристическими направлениями случилась напряженка, так что, изголодавшись по перемещениям, иностранцы хватались за любое направленьице, чтобы переместится, тем более если направленьице вело в «зеленую зону». Грузия была очень «зеленой», чем мы гордились. Туристы набежали и сразу махнули в живописнейшую Сванетию. А так как турист для нас – это более чем турист, мы их на границе не проверяли, не мерили им пульс и давление, не сажали в 14-дневные карантины, чтобы удостовериться, есть у них вирус или нет. Мы были так рады, что кто-то зарубежный к нам едет со своей валютой, что двери распахнули настежь. Вероятно, какой-нибудь гость был не совсем здоров. Он, может быть, и не подозревал, что является носителем заразы. Может быть, он был даже бессимптомным больным, но окружающих он заразил. В итоге мы имеем то, что имеем. Чем это обернется, покажет время. Закрывать страну, снова вводить жесткие карантинные меры не получается. Экономика может окончательно гикнуться, да и выборы надо завершать. Так что о локдаунах, полных карантинах и временной остановке жизнедеятельности страны говорить не приходится.

Руководители выступают и успокаивают нас, говоря, что держат руку на пульсе. Хочется в это верить, но цифры зараженных пугают.

Горлопаны, которые весной драли глотки, что, мол, зачем нам здоровье, если нет работы и развлечения, сейчас поют другую песню: вот, мол, какие результаты принесла «корона», когда погнались за длинным рублем и развлечениями.

Что же делать? А делать нечего, лишь надо проявлять бдительность, следовать рекомендациям врачей и часто мыть руки. Отдельная тема – это маски. Раньше я носил их только тогда, когда заходил в закрытые помещения. На улице, я считал, что маска не нужна. Теперь я ее не снимаю даже дома, во избежание. С трудом, но привыкаю жить в маске. Даже общаясь с самыми близкими людьми, я предпочитаю ее не снимать. Честное слово, я не за себя боюсь, я боюсь, в случае чего, стать переносчиком инфекции и заразить кого-то, кто от этого сильно пострадает. Премьер-министр Гахария каждый день нам говорит, что мы должны научиться сосуществовать, «коабитировать» с заразой. К коабитации мы уже приучены. В 2012 году, когда ЕНД дали ногой пониже спины, нам тоже объявили, что теперь будет коабитация, то есть жить мы будем со сверженными «националами» бок о бок. Мы поворчали, но смирились. И стали жить бок о бок. Чем это обернулось – сами видите. Так же надо жить и с ковидом, сосуществовать и приспосабливаться к нему. Чем это обернется, тоже посмотрим. Надеюсь, результат будет посимпатичнее, чем в случае с ЕНД.

Во всяком случае, пока вакцину не найдут, положение будет тревожное. Военное, так сказать, положение.

Так что носите маски, господа.

P.S. Но все время находиться в маске, согласитесь, это очень тяжело. Вспоминаю старый-престарый анекдот. Скорее это даже притча, чем анекдот. Некий Икс носил сапоги на три размера меньше. Его спросили: «Икс, зачем вы себя мучаете? Неужели нельзя приобрести обувь вашего размера?» На что Икс ответил: «У меня очень серая жизнь. Неурядицы на работе, маленькая зарплата, никакой перспективы роста, коллектив хреновый, начальник самодур. Дома тоже не все ладно, живу в крошечной квартире с нелюбимой женой, сварливой тещей, сыном-бездельником, кусачей собакой. И тоже никаких перспектив; развестись с женой не могу, квартира на имя тещи. В случае бунта меня просто вышвырнут на улицу. Одна у меня радость в жизни: прихожу вечером домой, сажусь на кровать, стягиваю сапоги с ног и – кайф».

Вот и я так. Никакой перспективы, маленькая зарплата, квартира неотремонтированная, соседи заливают, дворники не уважают, возраст уже безнадежный. Целый день мотаюсь по городу, ищу смысла жизни, сталкиваюсь с хамством, грубостью и ленью. Одна радость в жизни: приду домой, сниму маску и… задышу полной грудью, свободно и счастливо. И так целых пять минут.

Пять минут полной жизни.

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