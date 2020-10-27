Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Бжания

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», – сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл с рабочим визитом в Москву. Он уже встретился с абхазскими врачами, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии. «Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», – заявил Бжания.