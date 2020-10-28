180 лари санитару за борьбу с пандемией

В Грузии за все время пандемии COVID-19 заболели около 1800 представителей медперсонала. Из них за последние сутки – 123 человека. О чем говорят эти цифры – насколько они тревожны, какая группа медиков наиболее рискует в этот период и смогут ли помочь студенты?

«Нас в плане медперсонала действительно ожидает коллапс, и тут не помогут ни коечный фонд, ни свободные аппараты (искусственного дыхания)», – говорит «Эху Кавказа» медсестра одной из столичных клиник. Санитаров и медсестер в клиниках не хватает. Дефицит в кадрах был и ранее, но сейчас он чувствуется наиболее остро, рассказывает медсестра. Клиники постоянно ищут новых сотрудников, выкладывают новые вакансии, впрочем, воспользоваться этими предложениями практически некому. Особенно если брать во внимание предлагаемый оклад и условия работы. Так, например, недавно одна из столичных клиник тоже искала санитара. При этом в вакансии было указано, что санитар должен быть обучен и обязанностям медсестры, а еще быть улыбчивым и уметь работать с компьютером. Все это за зарплату в 180 лари.

«Ситуация очень тяжелая и напряженная. Медперсонал перегружен. Естественно, заболевают. Потом этих людей пытаются заменить внутренними ресурсами – (сотрудники) работают в несколько смен. И как долго это продолжится – я не знаю… Я говорю не только от своего лица. Есть клиники, которые действительно хорошо обеспечены снаряжением. Там сотрудникам не говорят, что они должны на нем экономить. А эта экономия знаете, что подразумевает? Что когда ты зайдешь (к ковид-пациентам), ты должен оставаться там целый день, не покидая помещение. Находиться там восемь часов и работать. Такие клиники максимально пытаются сэкономить на расходах на снаряжении. И в таких условиях совершенно невозможно работать», – рассказывает медсестра.

Сотрудники скорой также столкнулись с целым рядом проблем. Как говорит Радио Свобода врач одного из отделений столичной скорой, на обслуживание пациента с предполагаемым диагнозом COVID-19 у них в среднем уходит до шести часов – а это слишком много, исходя из специфики работы службы. Из-за этого с опозданием получают помощь те, кто в тот момент могут нуждаться в ней больше. При этом много времени уходит на то, чтобы понять, куда везти пациента – больницы переполнены:

«Пациентов очень много, на деле такого количества мест в клиниках просто нет. Мы максимально пытаемся сделать так, чтобы тяжелые пациенты попали в больницы, но лично у меня были случаи, когда я была вынуждена оставить дома пациента, потому что в тот момент места в клинике для него не нашлось. Главное в такой момент, чтобы хоть где-то нашлось место – тогда мы обязательно везем пациента, будь то Гори или Мцхета».

По информации Центра контроля над заболеваниями, за 27 октября в Грузии COVID-19 заболели 1678 представителей медперсонала. Сегодня было объявлено о еще 123 случаях инфицирования.

«Мы, медперсонал, наиболее уязвимый слой общества, поэтому показатель инфицирования среди медперсонала и растет. Это характерно не только для Грузии, это везде так. До первой недели сентября у нас было около 140 случаев инфицирования среди медперсонала, в разное время процентный показатель колебался от 9% до 13%. Сегодня у нас 1678 случаев инфицирования среди медицинского персонала, что составляет 5,2% от общего количества (выявленных случаев). В количественном смысле (случаи инфицирования медперсонала) возросли, но сравнительный показатель сократился», – заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе накануне.

Несмотря на то что на данном этапе, как заявляется, дефицита в медиках нет, известно, что Минздрав намерен задействовать студентов пятых и шестых курсов медицинских вузов. По информации Амирана Гамкрелидзе, их уже начали готовить:

«Студенты пятых и шестых курсов легко могут работать в колл-центрах, ассистентами врачей, медсестер – помочь в этой борьбе нашему медицинскому сообществу. У каждого университета уже разработаны куррикулумы – как быстро переподготовить (студентов), чтобы у них были элементарные знания относительно управления ковидом и его превенции», – сказал Гамкрелидзе.

За последние сутки в Грузии выявили 1731 новый случай инфицирования. 15 человек скончались, 2197 – выздоровели – это рекордно высокий показатель выздоровления за время пандемии.