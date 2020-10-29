Вахтанг Кикабидзе объяснился за «Тбилисо» на русском на предвыборном митинге

Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему во время многотысячного митинга коалиции «ЕНД – Сила в единстве» он исполнил песню со строчками на русском языке.

Кикабидзе – первый номер в партийном списке «Единого национального движения», которое идет на выборы в блоке с еще несколькими партиями. Сегодня 82-летний артист открыл итоговый предвыборный митинг «Силы в единстве» на площади Свободы в центре Тбилиси. Он исполнил две песни: «Садгегрдзело» и двуязычную, русско-грузинскую версию «Тбилисо». На акции выступали и другие эстрадные исполнители, однако все они пели только на государственном языке.

Уже в заключительной части предвыборной встречи Кикабидзе пришлось оправдываться за произошедшее.

«Впервые в жизни я стою перед трибуной, когда так много людей. Сейчас звонят, спрашивают: «Буба, почему ты спел два куплета «Тбилисо» на русском? Я сказал, что это для того, чтобы [люди] поняли, какая мы красивая страна», - заявил Кикабидзе.

Позже телеведущая телеканала «Мтавари» и кандидат в мажоритарные депутаты «Силы в единстве» Нанука Жоржолиани написала на своей странице в «Фейсбук», что во время выступления Кикабидзе «техническая группа перепутала фонограммы». Она добавила, что певец «взял чужую ошибку на себя», «как будто ничего не произошло».

Акция оппозиции уже завершена. В самом конце к собравшимся по видеосвязи обратился экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в Украине, которого «Сила в единстве» назвала своим кандидатом в премьеры.