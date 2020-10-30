Абхазская неделя: визит Бжания в Москву и презентация «Аидгылара»

Неделя была насыщена разными событиями, которые вызывали жаркие споры в социальной сети «Фейсбук». Но начнем с важного – со здоровья.

Коронавирус продолжает набирать обороты, увеличивается количество инфицированных и летальных случаев. Численность зафиксированных больных перевалила за четыре тысячи. Около 200 человек находятся на стационарном лечении в Гудаутском ковид-госпитале и многопрофильном госпитале Минобороны России в Сухуме. Среди них больше половины – 120 человек – в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. За все время пандемии зафиксировано 38 летальных случаев.

Свою лепту в борьбу с коронавирусом внес на этой неделе парламент, выделив из своего бюджета 2 млн рублей. Деньги будут направлены на приобретение медикаментов и расходных материалов. Одновременно Роспотребнадзор подарил Абхазии тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 тысяч тестов.



Тем временем в понедельник глава государства, как сообщила его пресс-служба, отбыл в Москву «с рабочим визитом» в ходе которого он «проведет ряд встреч в администрации президента России и в правительстве Российской Федерации». Вскоре после отбытия появился «звонкий» комментарий Пескова, который почему-то решил сообщить, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Абхазии Асланом Бжания.

Это заявление прибавило внимания к «рабочему визиту», во время которого президент Абхазии встретился в посольстве Абхазии в Москве с абхазскими врачами, затем поехал в Московскую область, чтобы принять участие в открытии частной фермы по выращиванию шампиньонов и нанес визит в альма-матер – Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт.

Все эти хождения главы нашего государства по Москве и Московской области, возможно, выглядели бы не столь странно, если бы в них хотя бы принимали участие министры здравоохранения, сельского хозяйства, экономики, образования или туризма, на крайний случай. Не удивительно, что социальные сети куражились над «рабочим визитом», размещая карикатуры, шаржи и соревнуясь в остроумии. Репутацию президента надо было спасать, и на помощь пришел заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Но кроме жизнерадостной фотографии, размещенной в четверг на президентском сайте, нет никаких результатов встречи. Не считая любимой всеми нами фразы, что «обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества». Это все, что положено знать общественности. Но можно предположить, что результатом этой встречи стала договоренность о том, что президент России согласился на встречу с абхазским коллегой через две недели. Цель достигнута, но остался вопрос о повестке, с которой Бжания стремится к Путину. Создается ощущение, что встреча, от которой Путин уклонялся более полугода, стала для нашего президента делом принципа. Кстати, информация о встрече Путина и Бжания официально не подтверждена.

Но от президента к правительству. Министерство экономики на этой неделе исполняло решение суда в связи с незаконным увольнением экс-главы «Абхазской железной дороги» Мирона Агрба. Экс-глава был восстановлен по решению суда, а затем Минэкономики уведомило Агрба о намерении расторгнуть с ним трудовой договор. Трудно сказать, как это будет выглядеть на практике. Скорее всего так – приказ об увольнении действующего главы Читанава, приказ о восстановлении Агрба, затем еще один приказ об увольнение Агрба и четвертый документ – восстановление Читанава. Сериал продолжается, и следующее на очереди разбирательство в суде будет по поводу незаконного увольнения директора курорта Пицунда Нодара Шакрыл.

Чрезвычайное происшествие произошло на этой неделе в Министерстве внутренних дел. В СИЗО Дранда, во время свидания с подследственным, скончалась посетительница. Вопросы, которые задает общественность, связаны с отсутствием дисциплины в следственном изоляторе МВД, нарушением закона и коррупцией.

Значимым политическим событием недели стала презентация еще одной политической организации – «Аидгылара». Ее возглавил бывший депутат парламента, бывший мэр столицы Кан Кварчия. В состав организации вошли: бывший заместитель генерального прокурора Эшсоу Какалия, бывший премьер-министр Беслан Барциц и многие другие известные в стране личности. В своей речи Кан Кварчия поверг критике деятельность нынешнего руководства страны, сделав акцент на бездействии властей в условиях распространения COVID-19, отсутствии «видения путей преодоления экономического кризиса», кадровой политике и так далее. Он не без ехидства отметил, что необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда, в результате которого значительно увеличилось количество чиновников и «в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители», – заметил он.

Не обошел своим вниманием Кан Кварчия и такую деликатную тему как здоровье президента. По мнению оппозиционного политика, общество имеет право знать «о так называемом отравлении президента» Бжания, расследование по которому прекращено после прихода Аслана Бжания к власти. Оппозиционный политик требует проинформировать общественность о том, установлен ли факт отравления Бжания в 2019 году, а если установлен – назвать отравителей.

Любопытно, что несмотря на резкость тона Кана Кварчия, в данном случае ни одна пропрезидентская партия не сделал заявления. Возможно, что после двухнедельной полемики с лидером другой оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгуром Ардзинба, провластные партии поняли, что лучше промолчать, чем опровергать очевидные вещи.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия