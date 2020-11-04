Алиев говорит, что проживающим в Карабахе армянам будет обеспечена безопасность

Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасностЬ, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете «La Repubblica».

«Я неоднократно говорил, что все жители Нагорного Карабаха будут продолжать жить там мирно и достойно. Армяне – наши граждане. В различных местах Азербайджана, в основном Баку, проживают тысячи армян. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут быть уверены в том, что будет обеспечена их безопасность, их материальное положение станет лучше, они будут жить лучше, так как сегодня находятся под давлением режима хунты в Нагорном Карабахе», – заявил он.

Ранее Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления «культурной автономии» Нагорному Карабаху.

В интервью «La Repubblica» азербайджанский президент также заявил, что «Армения уже признала свое поражение».

«Премьер-министр Пашинян обратился к Президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу», – сказал Алиев.