Абхазская неделя: власть в анабиозе, водители в опьянении, строительная мафия

На этой неделе стало совсем заметно, что в Абхазии либо нет никакой власти, либо она впала в анабиоз. Исполнительная и законодательная ветви демонстрируют полную отвлеченность от событий, происходящих в стране, – нет реакции на скандалы, время от времени сотрясающие республику, нет никакой информации о каких-то действиях по выходу из кризиса.

Последнее сообщение на сайте президента датировано 4 ноября, и оно информирует о том, что Аслан Бжания поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с национальным праздником – Днем народного единства. И это единственная активность за всю неделю.

Не балует информацией и правительство – на сайте кабинета министров последняя новость датирована прошлым месяцем. Премьер поздравил абхазских ученых с Днем науки.

На парламентском сайте одинокая новость недели: при содействии депутата парламента партия лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для медицинских учреждений, действующих в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, доставлена в Абхазию из Турции.

Объяснить такую звенящую информационную пустоту можно двумя предположениями: либо власть не работает вообще, либо скрывает свою работу от общественности. И то и другое плохо для страны, но не для солдата, у которого, как известно, пока он спит, служба идет.

Между тем люди живут своей жизнью и все реже обращают внимание на власть, разве что задают риторические вопросы. Сейчас в разгаре цитрусовый сезон, и торговцы жалуются на то, что «мандарины гниют, люди несут большие убытки», так как товар не пропускают через границу и усложнили его оформление.

Тем временем ситуация с распространением пандемии в стране выглядит весьма двусмысленно. С одной стороны, статистика свидетельствует об уменьшении численности выявленных заболевших, с другой стороны – число тяжелобольных и умерших от COVID-19 растет. Количество больных, которым диагностирован COVID-19, уже приближается к пяти тысячам, за неделю зафиксировано пять летальных случаев.

На этой неделе получило продолжение дело о смерти 19-летней посетительницы СИЗО в Дранде. В превышении должностных полномочий обвиняется заместитель начальника СИЗО МВД майор милиции Дмитрий Миквабия, который, по версии прокуратуры, умышленно совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, разрешив суточное свидание гражданки Сичинава с находящимся под следствием Айнаром Зухба. Другие подробности – в частности, причина смерти молодой женщины – не сообщаются.

Министерство внутренних дел огласило на этой неделе рекордную месячную статистику по пьяным водителям – около 300 граждан попались на вождении в нетрезвом состоянии. Впрочем, данная статистика, скорее всего, свидетельствует не столько о количестве пьяных водителей, сколько о количестве рейдовых мероприятий, проведенных в течение месяца.

И еще о пьяных водителях. Четверо погибших в ДТП на этой неделе – также результат вождения транспорта в нетрезвом состоянии. Виновником происшествия оказался сын главы администрации президента Руслан Каджая, который не справился с управлением «Мерседеса» и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем «Жигули», в котором находилось четыре человека. Руслан Каждая был доставлен в больницу с ушибами. По результатам медицинского освидетельствования он был пьян.

Еще один скандал недели был также связан с именем чиновника. На сей раз речь шла о заместителе главы администрации Гудаутского района Темуре Возба, который, по информации телеграмм-каналов, совершил попытку изнасилования гражданки России. Посол России в Абхазии на пресс-конференции в пятницу опроверг данную информацию и попросил СМИ не заниматься распространением фейковых новостей. Однако опровержение посла выглядело достаточно странно. «Имело место традиционное абхазское гостеприимство. В данном случае… досадно превысившее норму», – сказал посол и констатировал, что инцидент был, но «оперативно урегулирован при посредничестве администрации президента, МВД и Минздрава Абхазии вместе с посольством России».

Армянская община Абхазии сообщила сегодня, что группа добровольцев из Абхазии отправилась воевать в Нагорный Карабах. О численности группы ничего не сообщается. Напомню, что в Абхазии проживает многочисленная армянская диаспора.

Между тем темой недели, которая бурно вбрасывается в СМИ, остается «продажа недвижимости иностранцам». Бывший депутат парламента Ахра Бжания на своей странице в «Фейсбуке» задался вопросом: «Почему этот вопрос с недвижимостью постоянно на повестке дня? Причем на межправительственном уровне и в рассуждениях маститых политиков?», и сам ответил, что у него складывается впечатление, что это какая-то строительная мафия продвигает собственный интерес. Ахра Бжания советует политикам иметь мужество, чтобы отклонять предложения, не соответствующие общественным и государственным интересам, и напоминает лоббистам, что законодательство предусматривает запрет на продажу имущества иностранцам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия