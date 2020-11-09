Лидеры оппозиции призвали к проведению масштабной акции в субботу, 14 ноября

Оппозиция призывает всех, кто протестует против фальсификации выборов, провести еще одну масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в субботу, 14 ноября, в 15 часов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Об этой инициативе сегодня вечером, 9 ноября, на митинге возле парламента заявил один из лидеров партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

Как видно, оппозиция недовольна тем, что власти ставят под сомнение масштабность состоявшейся накануне на Руставели акции протеста, по поводу которой исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что там было «не больше семи тысяч человек». Кроме того, масштабностью следующей акции оппозиция намерена убедить в серьезности поддержки протеста и иностранных партнеров Грузии.

«Борьба не только не прекратится, но даже не приостановится, будет проводиться много акций в разных точках ежедневно, однако, я думаю, что вместе с коллегами, вместе с друзьями, нас должно собраться очень много на проспекте Руставели, чтобы мир еще раз увидел, что нас - море людей, а не семь тысяч, как говорят Кобахидзе и Иванишвили. Этот проспект в субботу, в 15 часов, должен быть переполнен. И мы никому не должны позволить снизить этот протестный заряд какими-либо ограничениями. Сегодня мы пишем историю, мы участники непростого процесса. Сегодня на этой площади нет политических вкусов, это время закончилось. Здесь стоят люди, которые голосовали за разные партии. Тут стоим мы, весь народ, а на другой стороне – преступный режим», - заявил Мелия.

Лидер оппозиции также считает, что хотя провозглашенная оппозицией борьба «обязательно завершится победой», эта борьба продлится «не день, и не два».

Что касается намерения оппозиции нарушить установленные ограничения и не уходить с площади после 22 часов, то Мелия призвал всех собравшихся принять такое решение «индивидуально» и взвесить все «за» и «против», так как предстоит холодная ночь, в городе не ездит транспорт, а также неизвестно, как отреагирует на эти действия власти.

«Здесь много молодежи, которые собираются остаться. Мы, лидеры оппозиции, тоже остаемся. Мы посмотрим, что будет делать этот режим. Молодежь может остаться, если они приняли такое решение индивидуально. Но я прошу не оставаться представителей старшего поколения. От этого режима можно ждать все, что угодно. Мы должны бороться разумно, победить с наименьшими потерями», - сказал Мелия.