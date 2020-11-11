Эрдоган: Турция и РФ подписали протокол о центре мониторинга в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня заявил, что Анкара и Москва подписали протокол о создании совместного турецко-российского центра, который будет следить за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе.

«Меморандум о взаимопонимании по совместному турецко-российскому центру контроля и мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе был подписан сегодня утром», – заявил он.

Как пишет ТАСС, Эрдоган также выразил надежду на то, что «в Сирии так же, как и в вопросе Нагорного Карабаха, будет обеспечен справедливый мир». «Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по будущему Сирии», – добавил он.

Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что Турция «совместно с Россией займет свое место среди миротворцев в Карабахе». Он также сообщил, что Анкара «будет теснее взаимодействовать» с Баку.

Отметим, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в составе миротворческих сил в Нагорном Карабахе будут и турецкие военные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что отправка турецких военных в Карабах не согласована.

«Об этом нет ни слова в тексте заявления, который был опубликован. Об этом не договаривались стороны. Пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано», – сказал Песков журналистам.

Он добавил, что шла речь о создании на азербайджанской территории «центра мониторинга условий прекращения огня». «Это в Азербайджане», – уточнил Песков.