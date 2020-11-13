Абхазская неделя: мост раздора и первая встреча Путина и Бжания

Неделя началась со скандала. Парламентарии собрались на экстренное совещание, чтобы обсудить некорректное высказывание депутата сочинского городского собрания, который, комментируя строительство подвесного пешеходного моста через реку Псоу, назвал абхазскую часть приграничного села Аибга территорией Адлерского района России. Надо отметить, что масла в огонь подлило и поведение руководства абхазского СГБ, которое по непонятной причине скрыло от общественности и парламентариев факт согласования с российскими пограничниками строительства моста. Депутаты попытались разобраться в деталях и задали ряд вопросов председателю СГБ, секретарю Совета безопасности, а также дали поручение президенту Бжания обсудить вопрос села Аибга во время встречи с главой России 12 ноября.

Первая встреча двух президентов, которая прошла в Сочи 12 ноября, – это, пожалуй, главная тема недели, вокруг которой судачили в абхазском обществе целых полгода. Интерес к этому событию был больше имиджевый, так как абхазская общественность подозревала, что глава России не принимает своего абхазского коллегу, упорно наносившего визиты в Москву, из какой-то личной неприязни. Пресс-служба Бжания, чтобы развенчать этот миф, засыпала социальные сети фотографиями рукопожатий и «рабочего завтрака» двух президентов. Что касается содержательной части – главы государств, как всегда, ограничились общими фразами про мир, дружбу и сотрудничество, про «широкий спектр вопросов» и «взаимный интерес». Бжания в очередной раз пригласил Путина в Абхазию. Про село Аибгу в информационных источниках, повествующих о трехчасовой встрече двух президентов за «рабочим завтраком», ничего не упоминается.

Что касается внутренней ситуации в Абхазии, то эта неделя была отмечена запланированными и незапланированными отключениями электричества в разных районах. Энергетики объясняют такую сложную ситуацию тем, что резко возросли нагрузки на энергосети. Так как погода балует, то говорить о том, что отключения связаны с началом отопительного сезона, у официальных лиц никак не получается. И здесь не надо быть энергетиком, чтобы понять, что нагрузка на сети увеличилась после того, как правительство распахнуло двери для криптобизнеса, не позаботившись ни о состоянии сетей, ни о дефиците электроэнергии. Жители страны считают, что данное решение руководства обернется проблемами в энергетической сфере. Правительство успокаивает народ тем, что будут осуществляться перетоки электричества из России.

Возмущение недели – решение суда по делу о смерти заключенного Анзора Тарба в СИЗО МВД. Напомню, что Анзор Тарба был задержан 6 июля 2019 года по подозрению в похищении человека и доставлен в МВД, где 11 июля погиб после допроса, во время которого подвергался пыткам. Это дело стало резонансным и активно использовалось сторонниками нынешнего президента в политической борьбе накануне выборов, вызвало возмущение омбудсмена. Однако после смещения Хаджимба с поста президента сторонники победившего на выборах Бжания забыли о нем так же, как и о тройном убийстве на сухумской набережной. На заседаниях суда – только родственники убитого и журналисты. Обвиняемые – четверо сотрудников милиции, которым на весь период следствия и судебного разбирательства была вменена мера пресечения – домашний арест. В ходе судебного разбирательства факт насильственной смерти и использования пыток по отношению к заключенному Анзору Тарба признан судмедэкспертом.

Однако суд решил, что прокуратура представила недостаточные доказательства вины сотрудников милиции, проводивших допрос, и обвинения против них полностью сняты. Более того, суд принял решение о реабилитации сотрудников милиции, которые подозревались в участии в пытках. Пока никаких заявлений от омбудсмена или провластной партии «Амцахара» не слышно, что наталкивает на мысль, что смерть заключенного просто была использована в политической борьбе. Конечно, общественность выразила возмущение решением суда, особенно в социальных сетях, и даже злобно «предложила» Трампу провести пересчет голосов в абхазском суде.

Удивление недели – отставка помощника президента по международным связям Ахры Авидзба, который не только является лицом абхазской революции 2020 года, но и известен по скандальной истории, связанной с противоправными действиями на государственной границе. За что был осужден сочинским судом на 9 суток ареста и оштрафован в размере 100 тысяч рублей. Ахра Авидзба подал заявление об отставке, указав причину, – «в связи с утратой доверия к нашему общему делу».

Эпидемситуация в стране на этой неделе оставалась сложной. В трех специализированных медицинских учреждениях находятся на стационарном лечении около 200 больных. Среди них больше половины в тяжелом и состоянии средней степени тяжести. За последнюю неделю от коронавирусной инфекции скончалось семь человек. Общая численность летальных случаев от COVID-19 в Абхазии за все время пандемии составила 58 человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия