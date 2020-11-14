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В «Грузинской мечте» исключили диалог по вопросу проведения новых выборов
Правящая партия «Грузинская мечта» отказывается рассматривать возможность проведения повторных парламентских выборов или какие-либо подобные вопросы. Об этом сегодня, 14 ноября, на брифинге заявил генеральный секретарь «ГМ», мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В «Грузинской мечте» решили сделать дополнительный комментарий по итогам второго раунда переговоров с оппозицией, который состоялся ранее сегодня в резиденции посла США в Тбилиси. При этом брифинг Каладзе совпал с масштабной протестной акцией оппозиции у парламента Грузии с требованием назначения нового голосования.
«Грузинская мечта» не ставит под сомнение волю грузинского народа, выраженную на свободных выборах, и не обсуждает повторные выборы или подобные вопросы», - заявил Каладзе.
Одновременно он заявил, что оппозиция отказалась от предложения правящей партии, связанного с пересчетом голосов. Как пояснил политик, о таких деталях стороны договорились не говорить публично, однако их оппоненты первыми нарушили это положение. «Для того чтобы информация не была односторонней, мы подтверждаем, что они отказались от обеих форм пересчета голосов: пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей, которые исключают спекуляции по «каруселям»», - сказал он.
В «ГМ» считают, что отказ от их инициативы демонстрирует то, что оппозицию «не интересует выяснение правды». «Они предпочитают торговаться по своим собственным смоделированным, выдуманным фальсификациям выборов. Несмотря на это, мы надеемся, что их радикальная и необоснованная позиция изменится, и диалог завершится конкретным, положительным результатом для страны», - заявил Каладзе.
- 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Они проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. В борьбе за 150 мандатов участвовали 48 партий и два блока.
- Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» - 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах.
- Оппозиция не признает легитимность выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов. Все восемь оппозиционных партий, которые получили представительство в законодательном органе десятого созыва, отказываются от своих мандатов. Кроме того, оппозиционеры решили бойкотировать второй тур выборов.
Другие новости дня
Нино Бурджанадзе: Мы будет бороться до конца, ни один лидер не продастся
«Ни один лидер не продастся, ни один лидер не сможет продаться, потому что рядом с нами очень твердо стоите вы», - заявила лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, выступая с речью на акции у парламента Грузии в Тбилиси. Как отметила Бурджанадзе, лишь только новые выборы дадут возможность людям сделать правильный выбор.
«Центральная избирательная комиссия нам сказала, что, мол, вам не нужен суд. Правда, они считают нас рабами, и так будет до тех пор, пока они не увидят нашу силу. Рабам не нужен суд, так видится Жвания (председатель ЦИК), но не нам. По нашему мнению, нам нужны и суд, и справедливость, и свободно избранный парламент. Мы не рабы, и не подчинимся правилам, написанным рабами одного богатого человека. Мы будет бороться до конца», - заявила Бурджанадзе.
По словам другого выступающего, одного из лидеров «Национального движения» Ники Мелия, роль Тамар Жвания является крайне антигосударственной, крайне предательской и ей нельзя прощать. «Хоть на день, на три дня, она обязательно должна попасть в тюрьму», - заявил он.
Также к сторонникам обратился один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. По его же словам, в Грузии должны быть проведены свободные выборы, на которых каждый голос будет иметь значение.
«Хочу знать, кому я доверяю будущее наших детей, которые будут жить в этой стране. Мне могут не понравиться результаты выборов, однако я должен их уважать, зная, что это свободный выбор. Но я не могу уважать, и не буду уважать, когда вижу, что Тамар Жвания (председатель ЦИК) фальсифицирует выборы прямо у меня перед носом, и это мы не признаем. Обращаюсь ко всем, кто смотрит на нас из дома: эта борьба за каждого из вас и ради того, чтобы Грузия была стабильной страной, ради того, что бы в Грузии раз и навсегда закончилось противостояние, разделение и поедание друг друга. Это борьба ради того, чтобы в Грузии раз и навсегда было покончено с ложью и насилием, и у вас было право выбора. Сегодня Грузия – это страна одного человека, и мы хотим, что Грузия была страной каждого из вас», - заявил Бакрадзе.
- Политический кризис возник в Грузии после выборов в парламент 31 октября - оппозиция отказывается признавать официальные результаты голосования и грозится бойкотировать работу парламента десятого созыва.
Великобритания запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года
Великобритания запретит продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники в правительстве и промышленности и канал Би-би-си без ссылки на источник.
Запрет коснется автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Машины с гибридными силовыми установками будут запрещены к продаже на пять лет позже. Ранее планировалось, что запрет на двигатели внутреннего сгорания вступит в силу в 2040 году, потом эта дата была сдвинута на 2035.
По данным Financial Times, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщит о запрете на следующей неделе. Пресс-служба правительства страны отказалась комментировать эту тему.
- Запрет на продажу новых автомобилей на бензине и дизельном топливе планируют многие европейские страны. С 2025 года его введёт Норвегия. С 2030 года - Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения. C 2035 года запрет планируется в американском штате Калифорния. С 2040 года - во Франции.
В Тбилиси проходит митинг с требованием проведения новых парламентских выборов
Масштабная протестная акция с требованием проведения новых парламентских выборов проходит у здания парламента Грузии в Тбилиси. На проспекте Руставели собралось уже несколько тысяч человек. Автомобильное движение в центре города парализовано. Среди протестующих члены и сторонники оппозиционных партий, гражданские активисты. К митингу присоединились жители регионов Грузии.
В комментариях журналистам лидеры оппозиции заявляют, что их требования остаются неизменными. Наряду с назначением нового голосования, они также настаивают на отставке председателя ЦИК Грузии Тамар Жвания, назначения новой избирательной администрации, а также освобождении всех политических заключенных, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Это уже четвертый масштабный митинг оппозиции после проведения парламентских выборов 31 октября. В прошлое воскресенье протестующие отправились с проспекта Руставели к зданию ЦИК. Там для разгона манифестантов силовики применили водометы. В результате столкновений пострадали 27 человек, 19 были задержаны.
Главное отличие сегодняшней акции от прошлых собраний заключается в том, что «Грузинская мечта» и оппозиция начали диалог для решения сложившегося политического кризиса. При посредничестве послов США и ЕС состоялось уже два раунда переговоров. Пока они не принесли каких-либо результатов, однако стороны выразили готовность продолжать обсуждения.
Кроме того, из-за ухудшения эпидситуации с 9 ноября в Тбилиси и еще шести крупных городах Грузии запрещено передвижение автотранспорта и пешеходов по ночам – с 22:00 до 05:00. За нарушение предусмотрен штраф - 2 тысячи лари для физических лиц. Новые ограничения также внесли определенные коррективы в планы демонстрантов. Чтобы участникам было легче соблюдать социальную дистанцию, все происходящее на сцене транслируется на большом экране.
К организации сегодняшнего митинга был подключен практически весь оппозиционный спектр. Это десятки партий – как те, кто по итогам выборов проходит в парламент Грузии, так и те, кто набрал менее 1% голосов, необходимых для этого. Так, например, протестовать сегодня будут «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, «За справедливость» Эки Беселия и «Трибуна» Давида Чичинадзе. Детали акции в течение всей недели они согласовывали на встречах в офисе «Лело».
Мамука Хазарадзе: Категорически отмежевываюсь от призывов к блокированию
Лидер партии «Лело за Грузию» Мамука Хазарадзе завил, что категорически отвергает любые призывы к блокированию.
Политик прокомментировал заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который отметил: «Нужно лишить их сил, заставить их устать, везде создать проблемы, т.н. государственные органы, которые совершают незаконные акты, должны быть заблокированы».
«Я категорически отмежевываюсь от любых призывов к блокированию, от кого бы они не исходили. Мы, «Лело», всегда за, чтобы будь то акция или протест, укладывались в рамки законности. Поэтому любой другой призыв для нас неприемлем», - сказал Мамука Хазарадзе.
На вопрос, нужен ли Михаил Саакашвили оппозиции, Хазарадзе сказал: «Думаю, что Саакашвили и Бидзина Иванишвили являются сегодня главной проблемой этой страны».
В Южной Осетии за сутки выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19
В ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора за последние сутки проведено 150 исследований, из них выявлено 30 положительных результатов COVID-19, сообщила информагентству «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«За минувшие сутки выявлено 30 заболевших коронавирусом. С учета медиков сняты 14 человек, всего с середины сентября от коронавируса выздоровело 288 пациентов», - сказала Кочиева. Под медицинским наблюдением, по словам Кочиевой, находятся 1259 человек.
За весь период пандемии проведено 9544 исследования на Covid-19, общее количество заболевших с середины сентября достигло 1547 человек. Всего за время пандемии в Южной Осетии скончались 27 человек.
- В Южной Осетии введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции в Южной Осетии накануне было принято решение продлить ограничительные мероприятия до 15 декабря.
23 смерти за сутки, тысяча новых заболевших. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1003.
По данным оперштаба, в Дагестане и Ставропольском крае умерли по семь больных COVID-19, в Краснодарском крае - пять, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии по два.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3304 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 212 человек:
- Ставропольский край + 212 (24164 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 156 (19390)
- Калмыкия + 87 (10380)
- Дагестан + 104 (17326)
- Карачаево-Черкесия + 89 (10824)
- Кабардино-Балкария + 85 (11275 )
- Северная Осетия + 70 (8175)
- Ингушетия + 73 (8257)
- Адыгея + 74 (6753)
- Чечня + 53 (3084)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 119 628 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 14 ноября, выявлено 1 903 253 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
- С 13 ноября из-за коронавирусной пандемии, московские и петербургские вузы переведены на дистанционное обучение. Минобрнауки рекомендовал региональным вузам также перейти на дистанционное обучение.
- Среди испытуемых вакцин от коронавируса самым эффективным пока считается немецкий препарат BNT162b2.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 41 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1472, в общем составив 115 855. По состоянию на 11:00 14 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1989 и сейчас составляет 74 105.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 41 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1738.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 448 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 39 564, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 460 606 (3697 за сутки).
Генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Накануне состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Как сообщает МИД Армении, министр Мнацаканян и генсек ООН обсудили развития, последовавшие после совместного заявления премьер-министра Армении, президентов Азербайджана и России 10 ноября о прекращении огня и размещении российских миротворцев в Карабахе.
Мнацаканян подчеркнул необходимость проведения дискуссий по всем вопросам, касающимся нагорно-карабахского мирного процесса, исключительно в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этой связи генсек ООН подтвердил поддержку формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Глава МИД Армении всесторонне представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате турецко-азербайджанской агрессии, и шаги, предпринятые властями Карабаха и Армении для его разрешения. Собеседники также отметили участие соответствующих органов ООН в преодолении последствий гуманитарного кризиса в Карабахе.
Министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость защиты и восстановления прав перемещенных карабахских армян и важную роль ООН в этом процессе в рамках возложенного на нее международного мандата.
«Стороны подчеркнули необходимость сохранения армянского исторического и культурного наследия, находящегося под угрозой в Карабахе из-за азербайджанской оккупации», - говорится в сообщении МИД Армении.
Израильские спецслужбы убили второго человека в «Аль-Каиде» по запросу США
Израильские спецслужбы в августе убили по запросу США высокопоставленного члена террористической организации «Аль-Каида» Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Американские спецслужбы считали его вторым человеком в «Аль-Каиде», отвечающим за оперативное планирование в организации. О спецоперации сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке.
57-летний Абдулла, известный также как Абу Мухамма аль-Масри, подозревался американскими спецслужбами в организации терактов у посольств США в 1998 году. Тогда мощные бомбы были взорваны перед посольствами США в Найроби в Кении и в Дар-эс-Саламе в Танзании. В результате погибли 224 человека, включая 12 американцев, более 4,5 тысячи получили ранения.
По данным газеты, аль-Масри был убит в годовщину терактов вместе со своей дочерью, вдовой сына бывшего лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена. Они были застрелены двумя мотоциклистами, скрывшимися с места покушения. Ахмед Абдулла считался преемником главы «Аль-Каиды» Аймана Аз-Завахири. Анонимный телеграм-канал Directorate 4, отслеживающий сообщения радикальных исламистов, отмечает, что сам Аз-Завахири тоже мог умереть в начале осени.
Американские или израильские власти сообщение газеты пока не комментируют.
Шалва Нателашвили: Ощутимых результатов сегодня добиться не удалось
«Сегодня никаких ощутимых результатов достигнуто не было», - заявил журналистам лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили после второй встречи «Грузинской мечты» с представителями оппозиции в резиденции посла США.
«Продолжается серия диалогов при посредничестве посла США и главы делегации ЕС. Ощутимых результатов сегодня добиться не удалось. Надеюсь, что диалог будет продолжен, но главное, что чтобы народ продолжил уличное сопротивление, и поверьте мне, результат настанет. Оба эти процесса - переговоры и народное сопротивление - должны идти параллельно, и тогда будут ощутимые результаты», - сказал Шалва Нателашвили.
Как заявил журналистам по окончании встречи председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе, стороны максимально стараются сблизить позиции, чтобы демократия и политическая система страны продолжали стабильно функционировать.
«Переговоры продолжаются. Как вы знаете, проведены парламентские выборы. Мы приветствуем формат диалога и максимально стараемся сблизить позиции, чтобы демократия и политическая система нашей страны продолжали стабильно функционировать. Повторяю, мы ожидаем, что диалог между политическими партиями не будет исчерпан этим форматом, мы готовы продолжить этот диалог в парламенте Грузии десятого созыва.
Думаю, что в интересы нашего общества и страны входит политическая стабильность, нахождение возможностей для большего сотрудничества между политическими партиями, и проведенные нами демократические реформы и парламентские выборы действительно дают каждому возможность для этого, и давайте, воспользуемся этой возможностью», - сказал Арчил Талаквадзе.
Лидеры оппозиции ожидали, что «Грузинская мечта» озвучит собственную позицию. По словам лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили, так и произошло, и спикер парламента Арчил Талаквадзе выступил с определенным предложением. Эту инициативу Элисашвили назвал неприемлемой, отметив, что в оппозиционном лагере ожидали «более компромиссного и адекватного шага». Кандидат в депутаты уверен, что на таких условиях ни одна оппозиционная партия не согласится войти в парламент и участвовать во втором туре выборов.
- В резиденции посла США в Тбилиси сегодня прошел второй раунд переговоров между членами девяти партий, прошедших в парламент Грузии по итогам выборов 31 октября. При посредничестве западных дипломатов политики пытаются найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания итогов голосования оппозицией. На фоне их протеста, правящая «Грузинская мечта» может оказаться единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.
- До начала встречи лидеры оппозиции отмечали, что фоном для второго раунда стало вчерашнее решение ЦИК Грузии. Ни одна жалоба оппозиции по итоговым протоколам голосования 31 октября не была удовлетворена. Избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления допущенных нарушений, назначив вторые туры голосования в одномандатных округах на 21 ноября.
- Согласно данным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала 48,22% голосов. На втором месте блок объединенной оппозиции, в состав которого входит бывшая правящая партия «Единое национальное движение» — 27,18% голосов. Мажоритарные кандидаты «Грузинской мечты» также одержали победу в 13 одномандатных округах.
- Оппозиция не признает легитимность выборов 31 октября, заявляя о массовых нарушениях и фальсификациях результатов.
Обнаружен мертвым один из активистов акций протеста в Ереване
Прошлой ночью в Ереване под одним из мостов было найдено тело молодого активиста, передает сегодня, 14 ноября, агентство Trend со ссылкой на армянские СМИ.
В пресс-службе полиции сообщили, вчера в 22:25 в отдел полиции поступило сообщение о том, что молодой человек бросился с Киевского моста, передает Panorama.am.
«Выехавшая на место оперативная следственная группа выяснила, что в тот же день в 22:20 Гарник Петросян (1993 г.р.) совершил самоубийство, бросившись с моста. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется предварительное следствие», – сообщили из полиции.
- 10 ноября протестующие, недовольные подписанием соглашения с Азербайджаном и Россией, ворвались в здание дома правительства.
- Еще до публикации заявления о прекращении войны в Карабахе, армянская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Госдепартамент США опубликовал подробности предстоящего визита Майка Помпео в Грузию
В Госдепартаменте прошел брифинг в связи с запланированными визитами госсекретаря США Майка Помпео, на котором говорилось, в том числе о предстоящем визите в Грузию.
«Из Стамбула мы отправимся в Тбилиси, где встретимся с представителями правительства, в том числе с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. У Помпео также будет возможность встретиться с Его Святейшеством и Блаженнейшим Католикосом-Патриархом Илией II.
Мы, конечно же, по-прежнему привержены оказанию помощи Грузии в углублении евроатлантических связей, демократических процессов и укреплению институтов.
Насколько мне известно, второй тур парламентских выборов за приблизительно 16 парламентских мандатов состоится 21 ноября. Конечно, мы сказали, что свободный и справедливый избирательный процесс критически важен для демократии в Грузии, и что грузинский народ активно участвует в этом процессе.
Мы, конечно, воспользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии. Еще раз однозначно подчеркиваю, что мы осуждаем российское вторжение в Грузию в 2008 году в регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию, которые до сих пор оккупированы Россией.
И, наконец, госсекретарь встретится с представителями активного гражданского общества Грузии, чтобы услышать их мнение о верховенстве закона, независимости судебной власти и судебной системы как обязательной части признания демократического процесса в Грузии, уважения прав человека и экономических прав», - заявили в Госдепартаменте США.
Госсекретарь США Майк Помпео прибудет Грузию 17 ноября с двухдневным визитом.
Россия возобновит авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
Правительство России распорядилось возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшельскими островами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».
Регулярные рейсы будут осуществляться в Эфиопию по маршруту Москва - Аддис-Абеба с периодичностью три раза в неделю и на Сейшельские Острова по маршруту Москва-Виктория с периодичностью два раза в неделю. Кроме того, решено увеличить число рейсов в Казахстан, Объединённые Арабские Эмираты, на Кубу и Мальдивы.
Регулярное авиасообщение России с другими странами было закрыто весной. С конца лета рейсы возобновлены или запущены в Минск, Великобританию, Египет, Турцию, Танзанию, Казахстан, Кипр, Киргизию, на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Сербию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и Японию.
В резиденции посла США состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции
Сегодня, 13 ноября, в резиденции посла США в Грузии состоится вторая встреча представителей «Грузинской мечты» и грузинской оппозиции, сообщает Общественный вещатель. Политики уже собираются в офисе Келли Дегнан. В переговорах вместе с послом США примет участие посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
12 ноября, при посредничестве дипломатов, прошел первый раунд политических консультаций, на котором обсуждалась ситуация в Грузии после парламентских выборов.
По заявлению представителя партии «Лело» Бадри Джапаридзе, на сегодняшней встрече в резиденции посла США оппозиция готовится выслушать позицию «Грузинской мечты».
«Я не могу вам ничего сказать заранее, надо встретиться и выслушать. Мы встречаемся для того, чтобы услышать позицию «Грузинской мечты», больше ничего не могу вам сказать. Сегодняшняя встреча является продолжением предыдущей», - сказал Бадри Джапаридзе журналистам перед встречей.
«Наши требования остаются неизменными, мы требуем новые выборы», - заявила журналистам лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили перед началом встречи между грузинской правящей партией и оппозицией в резиденции посла США. Как подчеркнула Инашвили, оппозиция не согласится на пересчет голосов.
«Наши требования неизменны, мы требуем новые выборы, потому что выборы 31 октября 2020 года в Грузии были позорно и тотально сфальсифицированы. Мы не согласимся на пересчет, потому что все это время избирательные урны находились в руках одной партии - «Грузинская мечта». Уже осуществлено множество манипуляций, и подсчитывать нет смысла», - сказала Ирма Инашвили.
- Накануне Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии, по итогам заседания не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
- Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Сегодня утром скончался актер и режиссер Армен Джигарханян
Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян умер сегодня утром, 14 ноября, на 86-м году жизни. Об этом сообщил Московский драматический театр, который он возглавлял.
Джигарханян был одним из самых узнаваемых советских и российских артистов. Он снялся более чем в 250 фильмах, среди которых - «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли», «Новые приключения неуловимых», «Тегеран-43» и «Город зеро».
Актер родился в Ереване, не сумел поступить в ГИТИС, учился в Ереванском художественно-театральном институте. Служил в Ереванском русском драматическом театре, Ленкоме, куда его пригласил Анатолий Эфрос, московском театра Маяковского, где играл у Андрея Гончарова, играл в театре Олега Табакова. В 1996 создал свой театр.
Джигарханян неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
В Грузии зарегистрировано 3 504 новых случая заражения коронавирусом
В Грузии за сутки зафиксировано 3 504 новых случая инфицирования коронавирусом. Данные обновлены на правительственном сайте StopCov.
Сегодняшний суточный прирост на 31 больше, чем вчерашний рекордный показатель в 3 473 случая. Число заболевших, установленных за 24 часа, впервые превысило три тысячи 12 ноября.
За последние сутки выздоровели 3 163 пациента. Общее число выздоровевших составляет 58 674.
Скончались еще 33 пациента: десять человек скончались в клиниках Тбилиси, еще десять – в Имеретии, семь – в Аджарии, один – в Квемо Картли, два – в Шида Картли, один – в Кахетии, один – в Мцхета-Мтианети, один – в Самцхе-Джавахети. Всего в Грузии умерли 669 человек с диагнозом COVID-19.
С начала эпидемии до сегодняшнего дня в Грузии лабораторно подтверждено 76 658 случаев инфицирования. К настоящему времени в стационарах под наблюдением остаются 4 780 человек, а 2 879 – в ковид-гостиницах.
ЦИК Грузии отклонил все жалобы оппозиции по итоговым протоколам
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии не удовлетворила ни одну жалобу оппозиции и авторитетной НПО «Ассоциация молодых юристов Грузии» по итоговым протоколам голосования на выборах парламента 31 октября. Об этом было объявлено 12 ноября, по завершении итогового заседания ЦИК.
Заседание, которое длилось более трех часов, проходило на фоне шумной акции протеста. У здания избирательной администрации собрались активисты нескольких оппозиционных партий и молодежных движений. Они стучали в металлические щиты, выставленные по периметру после выборов.
С самого начала протестующие были настроены скептически. Они заявляли, что на заседании председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания официально зарегистрирует результаты выборов, «украденных олигархом» - лидером партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили.
Похожие настроения были и у лидеров оппозиции. Политический секретарь Республиканской партии, кандидат в депутаты парламента от блока «ЕНД – Сила в единстве» Тамар Кордзая назвала итоговое заседание фарсом. По ее словам, ЦИК считает формальностью рассмотрение требований оппозиции.
Тон на заседании задали представители партии «Европейская Грузия», которая пыталась признать недействительными результаты выборов во всех 30-ти округах по Грузии. Депутат парламента Хатуна Гогоришвили вступила в спор с Жвания. Дискуссия завершилась тем, что оппозиционерку выдворили из зала. Председатель ЦИК объявила перерыв, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Даже после этого у оппозиционных партий не получилось наладить конструктивный диалог с избирательной администрацией. Жвания часто прерывала докладчиков, высказывая недовольство политическими заявлениями и отсутствием правовых аргументов. Впоследствии в знак протеста заседание покинули еще несколько оппозиционеров.
Не удовлетворены жалобы АМЮГ и шести избирательных субъектов: партий «Европейская Грузия», «Единая Грузия – Демократическое движение», «Альянс патриотов Грузии», «За справедливость», а также блоков «ЕНД – Сила в единстве» и «Стратегия Агмашенебели». Таким образом, избирательная администрация прекратила процесс рассмотрения и исправления нарушений, допущенных на выборах 31 октября.
Оппозиция указывает, что это произошло гораздо раньше крайнего срока подведения итогов голосования, который истекает 19 ноября. Теперь политики и НПО могут попытаться оспорить результаты выборов через суд, подав иски по решениям, принятым ЦИК на итоговом заседании.
Британский премьер уволил своего старшего советника Каммингса
Британский премьер Борис Джонсон уволил политтехнолога Доминика Каммингса с поста Старшего специального советника премьер-министра.
Каммингс и его союзник Ли Кейн - горячие сторонники выхода Британии из ЕС, обвиняли Джонсона в установлении «мачистской культуры» и провоцировании нескольких «кризисных ситуаций», пишет британская газета «Гардиан». Автор публикации называет создавшееся положение в канцелярии премьер-министра «зияющей дырой».
Один из источников газеты рассказал, что причиной увольнения Каммингса стали его высказывания о Джонсоне. Среди других советников премьера, по сведениям газеты, воцарилось удовлетворение уходом Каммингса. Они посоветовали премьеру немедленно назначить кого-то из членов парламента главой своей канцелярии, чтобы тот помог ликвидировать назногласия между парламентариями. В статье, в частности, говорится, что ряд парламентариев предупредили Джонсона, что его партия может стать «неуправляемой».
Временным главой канцелярии Джонсона может быть назначен сэр Эдвард Листер, советник Бориса Джонсона по стратегическим вопросам, пишет «Гардиан».
Разноголосица в окружении премьера обострилась на фоне мрачной эпидемической обстановки - число жертв коронавируса на этой неделе превысило 50 тысяч. Одновременно, нервная атмосфера царит в Лондоне в связи приближающейся датой завершения переговоров по торговым вопросам с ЕС и фактическим выходом из ЕС.
Официальная церемония выхода Великобритании из ЕС состоялась в полночь с 31 января на 1 февраля 2020 года. По соглашению с ЕС 31 января 2020 года Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но при этом она осталась частью единого экономического пространства вплоть до конца 2020 года. В течение 11 месяцев Великобритания и ЕС должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.
В середине октября премьер-министр Великобритании в телеобращении призвал британцев готовиться к выходу из Евросоюза с 1 января 2021 года без торгового соглашения. Вместе с тем Джонсон выразил надежду на скорое продолжение переговоров с ЕС о Брекзите.
По словам британского премьера, если соглашение так и не будет подписано, то Лондон будет работать с ЕС как Австралия – по принципам свободной торговли.
- Канцлер Германии Ангела Меркель после заявления Джонсона сказала, что Евросоюз готов к продолжению переговоров с Великобританией, но «не любой ценой».
- По словам президента Франции Эммануэля Макрона, единственная сфера, где Соединенное Королевство может одержать победу без сделки, – это рыболовство. Вопросы рыбной ловли необходимо решить, если Великобритания хочет достичь торгового соглашения, подчеркнул Макрон.
В Италии задержан выходец из Чечни, подозреваемый в теракте в Вене
В Италии недалеко от Милана полицией задержан выходец из Чечни, 35-летний Турко Арсимеков, которого подозревают в причастности к теракту в Вене. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
По информации издание, Арсимеков поставлял фальшивые документы участникам группы, участник которой совершил нападение 2 ноября в Вене. Сообщается, что после антитеррористической операции в Австрии итальянские следователи получили оттуда информацию о том, что Арсимеков - один из контактов экстремистской ячейки. Он якобы получал постоянное финансирование от террористической группы.
Выходца из Чечне подозревают не только в подделке документов, но и в участии в террористической деятельности. Арсимеков - уроженец Грозного, гражданин России. В Италии он просил убежище, но получил отказ, который он пытался оспорить в иммиграционном управлении города Варезе.
- Нападение в Вене произошло вечером 2 ноября. Вооруженный мужчина в течение нескольких минут стрелял в мирных жителей и полицейских в центре австрийской столицы. Погибли 4 человека, еще 23 были ранены. Сам нападавший был застрелен полицией. Власти квалифицируют произошедшее как теракт.
- Нападавший Фейзулай Куртин имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии, ранее был судим за намерение присоединиться к экстремистской группировке "Исламское государство". Он был участником программы дерадикализации.
- Вскоре после случившегося власти Австрии решили закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куртин. По делу о причастности к преступлению в Австрии были задержаны как минимум 15 человек, в их числе трое выходцев из Чечни.
Премию за свободу прессы за 2020 год вручат Светлане Прокопьевой
Вручение Международной премии за свободу прессы Комитета защиты журналистов за 2020 год состоится 19 ноября. В этом году лауреатом престижной премии стала региональный корреспондент Радио Свобода из Пскова Светлана Прокопьева.
В июле Западный окружной военный суд признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма. Поводом стала колонка журналистки в СМИ с размышлениями о причинах теракта, устроенного 17-летним студентом, в здании ФСБ по Архангельской области. Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Прокопьева в своем материале провела параллели с действиями народовольцев во времена Российской империи. В начале 2019 года против журналистки было возбуждено уголовное дело.
Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал ее на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорилось о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка виновной себя не признавала.
Вместе с российской журналисткой премии удостоены журналисты из Бангладеш, Ирана, Нигерии. Все четверо они были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию в отместку за свои репортажи.
Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, гала-концерт в этом году проходит онлайн. Видеобиографии журналистов, истории о свободе прессы, презентации и выступления будут транслироваться в интернете и рассылаться по всему миру.
- Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists - CPJ) – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет образован в 1981 году. Организация собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. В штаб-квартире организации работают специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе.
- Первым почетным председателем комитета был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт.
Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса
Грузия рассчитывает получить до 700 тысяч доз вакцины от COVID-19 в рамках международного механизма «Ковакс» (COVAX). Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
COVAX – инициатива по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран. В рамках этого механизма сейчас разрабатывается девять вакцин-кандидатов, а еще девять потенциальных вакцин проходят оценку. Одновременно ведутся переговоры с другими производителями, разработки которых в настоящее время не финансируются COVAX.
По словам Гамкрелидзе, цена партии, на которую претендует Грузия, составляет 17 миллионов долларов. Из них COVAX перечислили уже 4 миллиона долларов.
«С этой платформой мы сотрудничаем уже два десятка лет. Какую вакцину закупит эта платформа, мы пока не знаем. Решение будет принято в зависимости от того, какая будет утверждена вакцина: немецкая, британская или американская», - заявил Гамкрелидзе. Он уточнил, что предварительно препарат должен быть одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также Всемирной организацией здравоохранения.
Ожидается, что в первую очередь вакцину получат граждане Грузии, входящие в группу риска - пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания.
Согласно информации ВОЗ, предварительные заявки на участие в работе механизма COVAX представили 80 стран, планирующих обеспечивать себя вакцинами на условиях самофинансирования. Еще 92 страны с низким или средним уровнем дохода имеют право на получение поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Абхазии выявлено 73 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 296 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 73 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 87 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 7 человек.
12 ноября в гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1927 года рождения, поступивший в медучреждение 5 ноября с дыхательной недостаточностью на фоне внебольничной правосторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в тот же день в Гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1938 года рождения, поступивший на лечение 9 ноября. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 ноября пациент скончался. У него были сопутствующие тяжелые заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, у четверых состояние здоровья оценивается как тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 34 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5024 человека. 60 летальных случаев. Выздоровели 3452 человека.
По всей Беларуси проходят акции памяти убитого Романа Бондаренко
Во многих городах Беларуси в пятницу проходят акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения в Минске.
В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки – с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках) – в разных городах Беларуси, а в Минске – сразу в нескольких районах.
В ряде мест – например, в Могилёве – людям пытались помешать сотрудники правоохранительных органов.
На так называемой "площади Перемен" на улице Червякова в Минске, где произошло нападение на Бондаренко, прошла минута молчания. Там собрались сотни людей.
Больше фото и видео – в материале Белорусской службы Радио Свобода.
Стихийный мемориал на минской "площади Перемен" возник уже накануне вечером, где после известия о смерти Бондаренко собрались люди. Они принесли цветы, свечи. Некоторые из них скандировали: "Не забудем, не простим", "Остановите этот фашизм", "Трибунал". Звучали призывы к массовой акции протеста в воскресенье.
Tut.By приводит некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?" Позднее он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.
По сведениям Tut.By, Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер. Это видео записала его сестра:
По версии правоохранительных органов, о которой пишет Белорусская служба Радио Свобода, в милицию в среду вечером поступило сообщение, что неизвестные подрались во дворе дома на улице Червякова. Уезжая, милиция обнаружила 31-летнего гражданина с травмами, и в дальнейшем была вызвана скорая помощь. Следственный комитет в пятницу заявил, что Бондаренко был пьян. Это противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было.
Роману Бондаренко был 31 год. Он закончил Академию искусств, работал директором одного из магазинов торговой сети "Остров чистоты". Ранее служил в спецназе. В акциях протеста против Александра Лукашенко не участвовал.
Ответственность на власти Беларуси за гибель Бондаренко возложил Европейский союз. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".
В заявлении также сказано, что ЕС уже ввёл санкции против 55 белорусских чиновников (включая Лукашенко) и после гибели Бондаренко не исключает, что расширит санкционный список.
По всей Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. Участников акций, которые называют результаты голосования сфальсифицированными и требуют отставки Лукашенко, жёстко разгоняют сотрудники силовых структур. За время протестов около 20 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали. Несколько человек погибли и пропали без вести – в пятницу, в частности, власти заявили о том, что не будут возбуждать уголовное дело о гибели одного из них, Александра Тарайковского. Побывавшие в изоляторах рассказывают о жестоких пытках и издевательствах.
Акция протеста у здания Федерации футбола Грузии переросла в драку
В ходе сегодняшнего противостояния у здания Федерации футбола Грузии пострадал один человек, пишет агентство «Интерпрессньюс».
Протест был связан со вчерашним футбольным матчем Грузия-Северная Македония. Болельщиков на поединок не допустили из-за эпидемиологической ситуации в стране. При этом на трибунах появились мэр Тбилиси Каха Каладзе с сыном, а также исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Активисты принесли к зданию федерации футбола «красные карточки», спущенный футбольный мяч и книгу с повестью Джорджа Оруэлла «Скотный двор» (знаменитая цитата из книги – «Все животные равны, но некоторые животные равнее других»). Они хотели передать «подарки» представителям федерации, после чего на месте завязалась драка.
Генеральный секретарь федерации Давид Муджири считает, что у здания федерации «собрались провокаторы».
- Сборная Грузии по футболу проиграла Северной Македонии финальную встречу Лиги наций УЕФА со счетом 0:1, тем самым упустив шанс впервые попасть на чемпионат Европы.
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