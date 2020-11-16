В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Национального движения»

В Тбилиси подожгли один из предвыборных офисов «Единого национального движения» в Глданском избирательном округе, где баллотируется один из лидеров партии Ника Мелия.

Уча Кокая, глава избирательного штаба ЕНД в Глдани, сообщил журналистам, что был подожжен офис в третьем микрорайоне Глдани, в помещении выбиты окна и сгорела мебель. Кокая отметил, что похожий случай произошел и во время президентских выборов в 2018 году. Инцидент произошел сегодня рано утром, пишет «Новости-Грузия».

«Было около 6 часов утра, когда нас вызвали. Окна были выбиты, внутри были заброшены бутылки с бензином, сгорело абсолютно все. Нам долго не разрешали использовать фотокамеры. Дело в том, что они не могли смириться с победой Ники Мелия и уже начали громить офисы. Никто никого не видел, наверное, это сделал один человек. Подобный случай произошел и во время президентских выборов», – сказал Уча Кокая.

Владелец дома Гуджа Кавтарадзе также уверен, что поджог произошел из-за политической мести.

«Жена моего друга сказала мне, что из офиса поднимается дым, и когда я приехал, пожарных уже вызвали. Пока они доехали, пламя уже разгорелось и все внутри сгорело. Стекла были разбиты, внутрь заброшены бутылки с бензином. Все это произошло потому, что там был выборный штаб Ники Мелия, так как лично у меня нет врагов», – сказал Гуджа Кавтарадзе.

Расследование возбуждено по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение-уничтожение предмета.