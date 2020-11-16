Грузинские эксперты просят Помпео разместить американских военных в стране на постоянной основе

Грузинское экспертное сообщество обратилось к Госсекретарю США Майку Помпео в преддверии его визита в Тбилиси. В открытом письме говорится о необходимости разместить в Грузии американские вооруженные силы на постоянной основе.

Авторы обращения считают, что таким шагом США поддержат грузинский народ на его пути к свободе и обеспечат продвижение собственных региональных и глобальных интересов.

«Постоянное присутствие американских вооруженных сил в Грузии. Такая политика может включать в себя союзные (американские / европейские) силы на ротационной основе, а также элементы тылового и воздушного патрулирования, которые предоставят американским и союзным силам широкий спектр возможностей для непрерывных действий в регионах Южного Кавказа и Черного моря. В то же время военное присутствие США в Грузии получит широкую поддержку населения, предотвратит неминуемые угрозы и поможет Грузии приблизиться к членству в НАТО», – сказано в обращении.

Среди подписавшихся – бывшие министры обороны Грузии Ираклий Аласания и Тина Хидашели, экс глава МИД Тедо Джапаридзе, экс-министр евроинтеграции Алекси Петриашвили, экс-посол Грузии в НАТО Григол Мгалоблишвили, экс-посол Грузии в США Темур Якобашвили, политологи Торнике Шарашенидзе, Гела Васадзе и Каха Гоголашвили.