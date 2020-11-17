Бжания по итогам встречи с Путиным рассказал о перспективе ж/д транзита через Абхазию

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным события в Нагорном Карабахе.

Отвечая на вопрос о возможности железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».

«В связи с этим – возможен ли транзит? При благоприятном стечении обстоятельств транзит возможен. В ближайшее время ситуация станет более очерченной, более понятной. Поэтому я думаю, что мы к этому вопросу вернемся чуть позже. Посмотрим, что будет происходить вокруг Нагорного Карабаха», – заявил Бжания.

Абхазский лидер сказал, что в свое время обсуждал вопрос транзита «на уровне высоких руководителей». Он также отметил, что транзитные возможности Абхазии – «это большой, глобальный проект». «Мы хотим его задействовать, я думаю, что такое время будет», – заявил он.